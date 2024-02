După ce a apărut topless la Survivor România, esteticianul a dat verdictul. Are sau nu are Ana Porgras silicoane

Dezinvoltă, Ana Porgras a renunțat la inhibiții, dar și la sutien, la Survivor România 2024. Dar telespectatorii nu au putut să nu observe schimbarea vizibilă care s-a produs din sezonul la care a participat și până în prezent. Astfel că, medicul estetician al vedetelor, Victor Schwartz, a dat verdictul.

Ana Porgras de la Survivor România are silicoane! Medicul estetician a dat-o de gol

Săptămâna trecută, Pro TV a difuzat imagini incendiare cu Ana Porgras. Fosta gimnastă, în vârstă de 30 de ani, a lăsat deoparte orice inhibiție și a ales să profite de soarele puternic din Dominicană.

ADVERTISEMENT

A renunțat la sutien în ciuda camerelor de filmat care îi înconjoară pe toți concurenții show-ului, stârnind suspiciuni în ceea ce privește mărimea bustului său, .

Oamenii și-au pus întrebări, așa că specialistul a dat verdictul. Contactat de FANATIK, a confirmat că Faimoasa a trecut printr-o intervenție de mărire al sânilor.

ADVERTISEMENT

Dar pe lângă silicoane, Schwartz a avut câteva recomandări pentru Ana Porgras, analizând imaginile de la Survivor România. Mai exact, picioarele fostei gimnastei ar avea nevoie de puțină tonifiere.

„Și-a pus silicoane, dar cu corpul trebuia să aibă grijă. Are destul de multă celulită. Nu e proporționată. Ar trebui să tonifice mai mult. Să facă alte chestii. Masaje. Radiofrecvență, pentru tonifierea pielii. Sunt rotunde, nu sunt anatomice. Protezele anatomicele niciodată nu sunt pline de sus. Și-a pus silicoane mari”, ne-a spus Victor Schwartz.

ADVERTISEMENT

Nu este singura concurentă cu silicoane de la Survivor All Stars

Dar Ana Porgras nu este singura care a ajuns pe mâna esteticianului. Și Roxana Nemeș a avut parte de mai multe intervenții la nivelului bustului de-a lungul timpului.

„Nemeș are 100%. O știu de când nu avea deloc. Din câte știu, cred că și-a făcut și un lifting. Cred că le avea lăsate ea. N-am mai văzut-o recent, dar posibil să fie în regulă”, a confirmat medicul Victor Schwartz.

ADVERTISEMENT

La unele concurente, în schimb, analiza pe imagini a fost mai complicată. Pentru că, deși în anumite ipostaze Maria Chițu pare mândra posesoare a unor implanturi mamare, totul ar putea fi doar o iluzie.

„E greu de spus pentru că poate avea niște costume ciudate, unele au burete și apasă pe ele. Așa, nu pare, pare a fi sânul pur și simplu. Dar în alte poze pare ca și cum ar avea”, a declarat specialistul despre concurenta de la Survivor România All Stars.

Victor Schwartz nu s-a sfiit. Concurenta care are, de fapt, cea mai mare nevoie de silicoane: „Are pectorali”

La capitolul „naturale” au fost încadrate Maria Lungu, Alexandra Duli și Alexandra Ciomag. Nici Elena Marin și Ștefania Stănilă nu au silicoane, dar au, în schimb, nevoie. Cel puțin așa susține esteticianul.

„Ar trebui cel puțin 300 de ml ca să arate bine. Acolo e ceva bărbătesc. Are conformație de bărbat. Are pectorali. Nu are sâni. S-ar putea să obțină rezultate bune”, a afirmat esteticianul vedetelor în cazul Ștefaniei Stănilă.

Elena Marin ar arăta și ea bine cu un decolteu mai generos, dar aici ar fi mult de muncă, spune medicul. „Nu are silicoane, sunt naturale la ea. Nu i-ar sta rău cu niște sâni mai mari. Dar ea mai face sport, una-alta. Ar trebui ceva mai măricele să aibă, i-ar sta mai bine. Stă bine pe picioare.

Dar s-ar putea să aibă sâni tuberoși după cum văd, după formă. Și nu știu cât de bine i-ar merge cu un implant simplu. Sunt mai dificili de făcut cu un implant rotund.

Trebuie disecați într-un anumit mod. Se pune anatomic de multe ori la sânii tuberoși. Nu e atât de simplu. Ăia care zic că e simplu ajung să primească control judiciar”, susține medicul, făcând aluzie la multele intervenții greșite făcute unor vedete.