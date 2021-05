Dusan Uhrin, îngrijorat înainte de meciul lui Dinamo cu Astra Giurgiu din Cupă: „Va trebuie să schimbăm primul unsprezece”

Dusan Uhrin Jr. își face griji pentru meciul retur din semifinalele Cupei României cu Astra Giurgiu. Antrenorul ceh a declarat că va trebui să facă mai multe schimbări în primul unsprezece, chiar dacă obiectivul e calificarea în finală.

Dinamo a reușit să câștige cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt și e salvată matematic de la retrogradarea directă în Liga a doua.

Paul Anton a marcat o dublă din penalty pentru „câini”, ambele faze fiind judecate foarte bine de arbitrul central Lucian Rusandu.

Dusan Uhrin Jr. vrea să joace finala Cupei, dar acuză programul infernal: „E foarte greu. Nu avem un lot numeros”

„Vom juca în Cupă și va trebuie sa schimbăm primul unsprezece, chiar dacă am câștigat. Hermannstadt are jucători buni, am încercat să jucăm pe contraatac și în faze fixe. Cheia a fost să ocupăm centrul terenului. Noi am avut trei șanse mari și sunt foarte fericit pentru jucători și pentru suporteri. Vreau să scăpăm de baraj.

Nu a fost ușor, pentru că e foarte greu pentru jucători să se concentreze în superioritate numerică. A fost o schimbare tactică, cea a lui Andrei Blejdea. Nu avem un lot numeros și nu putem să schimbăm mai mult de unu-doi jucători.

Cheia a fost că am păstrat primul unsprezece. Am avut cinci zile de pauză și pregătire și a fost important. Acum avem meciul din Cupă și programul e foarte greu. Vom încerca să câștigăm în Cupa României cu Astra, dar va trebui să schimb câțiva jucători. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat la Astra cu antrenorul lor. Am contract în continuare”, a spus Dusan Uhrin la finalul celui de-al patrulea meci câștigat la rând.

Constantin Eftimescu a vorbit despre schimbările produse de Dusan Uhrin la Dinamo

Dusan Uhrin a reușit să schimbe din mers lucrurile la Dinamo, iar președintele „câinilor” a analizat principalul merit al antrenorului ceh în revitalizarea jucătorilor care au ajuns la patru victorii consecutive, după ce nu câștigaseră de 13 meciuri.

„Eu am crezut tot timpul în echipă și v-am mai spus că am încredere în echipă. Uite că s-a adeverit. Cred că cea mai importantă schimbare adusă de Dusan Uhrin a fost formula de joc și noul sistem cu trei fundași centrali. A reușit să găsească rapid o formulă câștigătoare”, a spus oficialul dinamovist pentru FANATIK.

Dinamo a urcat pe locul unsprezece în Casa Pariurilor Liga 1, cu două etape înainte de finalul playout-ului. Alb-roșii s-au distanțat la trei puncte de Astra Giurgiu, care tocmai l-a demis pe Eugen Neagoe. Dinamo va întâlni în următoarele două meciuri pe FC Argeș și Chindia Târgoviște, echipele clasate pe primele două poziții.

