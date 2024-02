FCSB şi Farul au remizat, scor 1-1, la capătul unui . Gazdele au deschis scorul prin Baba Alhasan, iar Farul a egalat printr-un penalty acordat în minutul 95 şi trasformat de Larie.

„E jucător de miuțe, de curtea școlii”. Horia Ivanovici a găsit motivul pentru care FCSB nu a bătut Farul

Roş-albaştrii au avut şansa de a închide meciul în ultimele 10 minute când Eduard Radaslavescu a irosit două şanse uriaşe. Aceste ratări i-au costat pe elevii lui Charalambous două puncte pentru că Farul a reuşit să egaleze.

Horia Ivanovici a avut un discurs dur la Radaslavescu în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Jurnalistul susţine că jucătorul de la FCSB şi-a arătat măsura valorii la cele două şanse irosite:

“Eu zic că totul s-a jucat la cele două ocazii uriaşe ale lui Radaslavescu. El dovedeşte că e jucător de curtea şcolii. Mi-am propus să fiu mai ponderat, să nu jignesc jucătorii, să nu îi mai fac pârnăi.

Dar pentru mine, Radaslavescu este jucător de miuţe, de curtea şcolii. Când o să jucăm în curtea şcolii, pe bitum, îl invit pe Radaslavescu să joace acolo cu noi. E perfect pentru asta.

Are două singur cu portarul. Pa! Du-te şi caută-ţi echipă. Are dreptate Gigi. Tu acolo faci diferenţa şi cu asta am terminat povestea. Acolo ai două ocazii cât casa, pe superiorităţi clare”, este de părere Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: “Radaslavescu nu e fotbalist, săracul…”

Gigi Becali a declarat după meci că Radaslavescu nu este fotbalist, fiind dezamăgit de şansele irosite de jucătorul său. , fiind mulţumit că echipa sa a dominat.

”Radaslavescu nu e fotbalist, săracul… El îi dă pasă lui Coman în loc să dea la poartă. Eu nu sunt supărat deloc, ăsta a fost pentru mine un test. Farul e o echipă care domină echipele adverse.

Nu le-am dat nicio șansă, am avut ghinion pe final, dar am dominat jocul. Dacă echipa joacă așa, nu mai am nicio emoție, cu 9 puncte avans. În situația în care Coman a jucat bolnav și Olaru nu a jucat. Tavi Popescu și el cu infiltrații la gleznă”, a apus Gigi Becali la Digisport.

