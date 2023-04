Echipa de volei masculin a Universităţii Craiova a prezentat Cupa României pe “Oblemenco” înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Câţi fani sunt pe arenă

Universitatea Craiova a primit vizita celor de la pe “Ion Oblemenco”, în a doua etapă din play-off. Însă, înainte de startul meciului, oficialii oltenilor au invitat echipa de volei masculin pe teren.

Echipa de volei masculin a Universităţii Craiova a prezentat Cupa României pe “Oblemenco” înaintea derby-ului cu CFR Cluj!

SCM U Craiova a câştigat Cupa României la volei masculin pentru prima dată în istorie după 3-1 cu Arcadia Galaţi. “Leii” de la volei au prezentat trofeul fanilor de pe “Ion Oblemenco” înainte de startul meciului.

ADVERTISEMENT

Sportivii au fost ovaţionaţi la scenă deschisă şi au făcut turul stadionului, în aplauzele fanilor prezenţi. Oficialii Universităţii Craiova au făcut apel la suporteri în pauza internaţională, sperând la un sold-out împotriva campioanei.

15.000 de oameni prezenţi pe stadion!

Însă, stadionul este pe jumătate plin, fiind prezenţi aproximativ 15.000 de oameni la acest meci. Oltenii au şansa să urce pe podium în cazul unei victorii împotriva campioanei României, pe care a învins-o în sezonul regulat cu 2-0:

ADVERTISEMENT

”Sunt convins că va fi disputat (n.r. meciul), așa cum a fost și ultima noastră întâlnire. Se întâlnesc două echipe foarte valoroase, avem în componență jucători foarte valoroși, de echipă națională.

Și nu avem probleme, știți că Nicușor Bancu este zilnic cu noi la antrenamente, dar nu se pune problema să fie în lotul nostru în următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Recuperarea trebuie să fie 100%, abia atunci ne vom baza pe el. Vătăjelu este un jucător foarte valoros, era într-o perioadă foarte bună, dar acea fisură îl ține departe de meciurile oficiale. Și Bogdan Mitrea are o problemă medicală, nu va face parte din lot cu CFR Cluj, dar sunt convins că de luni sau marți va fi lângă noi.

“Sunt convins că suporterii vor fi alături de noi, vor fi lângă noi și ne vor împinge”

Absențe am avut dintotdeauna, încă din ianuarie au lipst cinci, șase jucători foarte valoroși și nu ne-am plâns, am avut mare încredere în lotul pe care îl avem. În mare nu ne-au dezamăgit, chiar au făcut eforturi foarte mari, dacă nu am avut tot lotul la dispoziție s-au comportant exemplar.

ADVERTISEMENT

Sper să fim echipa care impune ritmul, să controlăm jocul și să ne creem ocazii, așa cum am făcut la ultima partidă. Aș fi foarte, foarte mulțumit dacă s-ar încheia cu același rezultat din februarie. Știm ce adversar avem în față, vom tratat cu mare responsabilitate acest joc.

ADVERTISEMENT

Sunt convins că suporterii vor fi alături de noi, vor fi lângă noi și ne vor împinge. Ca jucător am avut o viteză, două în plus față de adversarii noștri cu stadionul plin. Sunt convins că așa se va întâmpla și la final ne vom bucura de victorie”, a spus .