Edi Iordănescu a pornit lupta cu FCSB: “Gigi Becali a început să arbitreze la televizor”

CFR Cluj a remizat, scor 0-0, cu Universitatea Craiova în ultima etapă a sezonului regulat. Ardelenii încheie pe locul doi, la un punct de FCSB, iar play-off-ul se anunță unul teribil.

Edi Iordănescu a început lupta cu FCSB: “Gigi Becali a început să arbitreze la televizor”

Edi Iordănescu este mulțumit de modul în care a evoluat echipa sa și a început deja lupta cu FCSB pentru titlu. Antrenorul CFR-ului l-a atacat pe Gigi Becali pentru că patronul FCSB-ului vorbește prea mult despre arbitraj, în opinia sa:

“Un 0-0 viu. Două echipe cu situații diferite. Ei au avut tot lotul, noi foarte multe absențe. Deac și Costache au fost absențe importante pentru noi. L-am pierdut și pe Vinicius, dimineața pe Itu. COVID a făcut selecția pentru mine în multe momente.

Una peste alta salut efortul echipei. Am știut că ne așteaptă un efort foarte greu. Ne-am împărțit momentele și situațiile. Este un rezultat echitabil. Mi-a plăcut că am avut atitudinea corectă. Am avut disponibilitate la efort, am fost agresivi. Dacă eram mai atenți, puteam câștiga.

Factorii externi ne-au influențat parcursul. Am recuperat 10 puncte față de Craiova și 5 față de FCSB de când am venit. Pentru mine este important să ne recuperăm jucătorii. Dacă este un lucru care m-a supărat în seara asta, arbitrajul a fost neinspirat.

A fost penalty clar la Camora, a rămas fără șorț pe el. M-am uitat de 20 de ori la faza offside-ului. A început Gigi Becali să ne arbitreze de la televizor. Am ieșit hoți cu Dinamo cu buzunarele goale. Se creează o imagine falsă, neadevărată. Propun ca la începutul play-off-ului să ne oprim și să nu mai comentăm arbitrajul.

Sunt un antrenor care urmărește toate meciurile. Iar atunci când o brigadă românească arbitrează în Europa am emoții, pentru că sunt român. Creăm imagini neadevărate. Ți-e teamă să dai, pentru că se comentează“, a spus Edi Iordănescu.

Camora: “Lucrez să câștig, mai am trei ani și jumătate de contract și vreau să câștig până la final”

Concluziile lui Mario Camora după meci și despre lupta pentru titlu: “A fost un meci echilibrat. Au fost două candidate la titlu. Ambele au vrut să câștige. Am jucat bine, am avut o atitudine corectă. Este o schimbare de atitudine față de ultimele două meciuri. S-a văzut o schimbare față de FCSB și Dinamo. Am vorbit foarte mult în această săptămână pentru că vrem să luăm titlul.

E bine că depindem numai de noi. Dacă noi câștigăm meciurile care trebuie, luăm titlul. Este un aspect important că depinde doar de noi. Va fi foarte greu, dar după jocul de azi, suntem candidați la campionat.

Supercupa e un trofeu și a fost făcut să fie câștigat. Venim cu acest obiectiv să câștigăm trofeul și să ne bucurăm la final. Am o relație bună cu Bancu. Suntem profesioniști, el este foarte bun și mai tânăr. Merită să fie la lot.

În play-off va fi diferit. Vorbim de experiență, o foame pentru al patrulea trofeu. Pentru asta muncim în fiecare zi, să bag capul în pernă și să fiu liniștit pentru ceea ce am făcut. Lucrez să câștig, mai am trei ani și jumătate de contract și vreau să câștig până la final”.

Ben Youssef: “Eu cred că pentru un fotbalist cel mai bine este să joace o dată la 2-3 zile”

Siam Ben Youssef spune că îi convine ritmul de joc din trei în trei zile mai bine decât cel de un meci pe săptămână și spune că la CFR Cluj este un mediu mai profesionist decât la Astra Giurgiu:

“Nu am luat gol, este foarte bine. Trebuie să ne refacem rapid. Toți jucătorii sunt pregătiți să joace, iar Mister decide. Avem mulți jucători de calitate și nu cred că e problemă dacă cineva se accidentează pentru că există variante.

Eu cred că pentru un fotbalist cel mai bine este să joace o dată la 2-3 zile. Pentru mine este o pauză lungă să aștept o săptămână. Mai avem 11 meciuri și sper să fim campioni până la final. Este diferit ce e la CFR față de Astra.

CFR Cluj este un club mai mare. La Astra nu a fost la fel. Respect toate echipele cu care ne luptăm. Trebuie să luăm meci cu meci și să încercăm să câștigm tot. Nu este important contra cui jucăm, noi trebuie să ne facem treaba”