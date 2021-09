Edi Iordănescu, avertizat: „E sub mare presiune! I-a făcut toate poftele, dacă nu are rezultatele, vine reversul medaliei!”

Vivi Răchită consideră că Edi Iordănescu are o presiune mai mare pe umeri, după , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Fostul jucător al Stelei consideră că răbdarea lui Gigi Becali va fi limitată acum că i-a făcut mai multe „pofte” lui Edi Iordănescu, motiv pentru care consideră că treaba tehnicianului devină și mai complicată.

Edi Iordănescu, avertizat în relația cu Gigi Becali

de Vivi Răchită să fie precaut despre promisiunile făcute de patronul Gigi Becali, cel care a făcut la dorința sa, dar care își poate pierde răbdarea dacă nu are rezultatele dorite:

„Sper ca Gigi Becali să rămână doar patron, aveam divergențe mereu cu el, îi spuneam lasă oamenii în pace, nu mai spune că-l vinzi pe Florinel Coman cu 100 de milioane că nu-l dai nici cu 10, nu mai spune că vei câștiga Liga Campionilor!

Gigi a dus meseria de antrenor în derizoriu, mai fac și alții, dar nu ies la tv! Vestiarul vede, știe că nu antrenorul face echipa, și nu mai trag pentru că joacă cine vrea patronul, nu cine s-a pregătit mai bine”.

„Edi este sub mare presiune, are acum libertate totală, i-a făcut toate poftele. Dacă nu are rezultate, vine reversul medaliei.

Iar ne întoarcem la discursul asta e echipa mea, e familia mea, e afacerea mea, nu vreau să ajung în faliment. De aceea, tot fotbalul românesc ține cu Edi acum. Însă acum are lot de titlu”, a mai declarat Vivi Răchită, la TV .

Edi Iordănescu, dezamăgit de startul de sezon al FCSB-ului

că este dezamăgit de startul de l-a avut și vrea să readucă echipa pe un drum normal, însă este conștient că mai este mult de muncă:

„Ne obligă momentul să monitorizăm ce se întâmplă acolo. Au adus jucători experimentați, e extrem de benefic că au deblocat situația.

Era mai ușor dacă îi găseam în situația de până acum. Noi avem nevoie de un rezultat pozitiv, iar asta înseamnă doar trei puncte, ca să avem entuziasm și elan. Va fi foarte greu să anticipăm cine poate juca la ei”.

„Eu nu mă feresc de vorbe – debutul de sezon e unul catastrofal și nu e o exagerare.

Ieși din Europa din primul tur cu acel adversar, în campionat după 7 etape ești la 12 puncte de locul 1, e clar că e un început de sezon extrem de nefericit”, a mai spus tehnicianul „roș-albaștrilor”.