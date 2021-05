Edi Iordănescu explică de ce a renunțat la fotbalul spectacol: ”E o miză financiară foarte mare”. Video

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a explicat într-o conferință de presă înaintea meciului cu Academica Clinceni, din etapa a șasea a play-off-ului, de ce a renunțat la fotbalul spectacol.

FANATIK a analizat ultimele cinci ediții de Liga 1 care s-au desfășurat în sistem play-off și aici se observă că ardelenii nu au ratat niciodată titlul când au fost lideri la terminarea turului de mini-campionat.

Tehnicianul din Gruia le-a spus jucătorilor că nu crede că poate schimba toate lucrurile care îl deranjează la club și că va pleca în vară, indiferent dacă ia campionatul sau nu.

De ce a renunțat Edi Iordănescu la spectacol

”Nu vreau să mă gândesc care ar fi fost starea de spirit dacă pierdeam meciul cu FCSB. Toată lumea vrea spectacol. În primul rând, consumul de energie e imens, la fel consumul mental. E o miză financiară foarte mare la mijloc, nu e timp de recuperare”, a explicat Edi Iordănescu de ce a renunțat la principiul său de fotbal spectacol.

”E foarte greu să arate și latura estetică. În ceea ce ne privește pe noi, subliniez că am luat o echipă construită după o anumită filosofie. Lumea vrea altceva, însă e foarte greu să schimbi lucrurile așa repede. Am venit în plină competiție și nu am avut pauză.

Toți am vrea un fotbal spectaculos, însă rezultatele contează. Mă bucur că am reușit să ținem două puncte între noi și FCSB. Senzația e că cu cât ne apropiem de final jocurile par din ce în ce mai grele. Probabil pentru sunt din ce în ce mai puține meciuri, iar presiunea e uriașă”, a continuat el.

Iordănescu jr, atac la adresa lui Dan Petrescu

”De când sunt eu aici, i-am învins mereu pe Clinceni, însă asta nu ne garantează nimic. Avem nevoie neapărată de cele trei puncte. Sunt atuuri pe care le avem, sunt și dezavantaje. Dar, cel mai mare plus al nostru este momentul. Când am venit eu eram la patru puncte de lider, iar acum suntem primii. Sunt lucruri foarte importante.

Am fost criticat de-a lungul timpului că nu sunt activ, acum că sunt prea activ. Nu e bine nici așa, nici așa. Recunosc că mă irită anumite observații, care uneori sunt departe de adevăr. Nu comentez ce apare în presă despre plecarea mea. Vrem să ne îndeplinim obiectivul, restul nu comentez”, a încheiat Iordănescu jr.

Portarul lituanian Giedrius Arlauskis își va prelungi înțelegerea cu CFR Cluj, scadentă la sfârșitul acestui campionat. Concurența devine, astfel, acerbă între buturile campioanei. Oficialii clubului ardelean au anunțat că își doresc ca și Cristi Bălgrădean să rămână în Gruia.

