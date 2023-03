Edi Iordănescu îi explică lui Gică Hagi de ce nu l-a convocat pe Ianis la echipa națională: „Nu este un început bun, înaintea unei campanii”

Edi Iordănescu i-a explicat lui Gică Hagi de ce pentru meciurile cu Andorra și Belarus. „Tricolorii” joacă pe 25 și 28 martie primele două meciuri din campania de calificare la Euro 2024. Selecționerul României a mărturisit că a vorbit cu fotbalistul lui Rangers și i-a sugerat să-și continue recuperarea la echipa de club.

Edi Iordănescu i-a explicat lui Gică Hagi motivele neconvocării lui Ianis în lotul României: „Mă simt nevoit”

Edi Iordănescu a anunțat deja lista de 26 de jucători cu care va ataca în primele două meciuri din preliminariile Euro 2024. în momentul în care a văzut că Ianis Hagi nu se află nici măcar pe lista preliminară compusă din „stranieri”.

Selecționerul României s-a simțit nevoit să-i ofere explicații lui Gică Hagi și a mărturisit că situația care s-a creat nu face bine echipei naționale. „Pentru mine, acesta nu este un subiect și nici pentru opinia publică. Nu este un început bun, înaintea unei campanii. Avem nevoie de liniște. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul.

E nevoie să clarific lucrurile, cu mențiunea că, după acest moment, nu va mai exista acest subiect. O iau cronologic. În momentul în care noi am anunțat lotul lărgit, Ianis avea 64 de minute jucate în 13 luni. Primul lucru pe care l-am făcut și primul căruia i–am comunicat, exact în aceeasi zi, a fost Ianis Hagi.

În toată această perioadă am ținut legătura cu el. Am comunicat cu el și i-am transmis că, din punctul nostru de vedere, nu este pregătit să vină în acest moment, mai are nevoie de timp”, a declarat Edi Iordănescu, într-un interviu pentru FRF.

Edi Iordănescu face clarificări după situația lui Ianis Hagi la naționala României: „Nimeni nu are parte de un tratament special”

Totodată, la adresa lui Edi Iordănescu pentru că Universitatea Craiova nu are niciun reprezentant în lotul României pentru această acțiune. Finanțatorul oltenilor a lăsat de înțeles că Gigi Becali și FCSB au parte de un tratament preferențial, însă selecționerul României a venit cu replica.

„Noi suntem alături de el (n.r. Ianis Hagi), așteptăm cu nerăbdare să revină, dar trebuie să se consolideze în primul rând la echipa de club. O formă mai mare de respect decât să te sune selecționerul nu știu dacă poate să existe. Ne-am comportat așa cu toți jucătorii, nimeni nu are parte de un tratament special”, a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu este convins că a luat decizia cea bună cu Ianis Hagi: „Nu făceam altceva decât să răscolim lucrurile”

Ianis Hagi a strâns doar 89 de minute în cinci meciuri pentru pentru Rangers de la revenirea după accidentare. În ultima partidă a scoțienilor, internaționalul român a fost rezervă neutilizată contra lui Motherwell, scor 4-2 în favoarea echipei românului.

„Mai are nevoie de timp Ianis. Era foarte ușor să-l punem în lotul lărgit, chiar i-am spus asta, dar nu făceam altceva decât să răscolim lucrurile, să aprindem spirite. Am considerat că e cel mai înțelept că e cel mai bine să-l lăsăm să-și continue recuperarea în Scoția.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când va reveni. Din punctul meu de vedere, relația mea cu Ianis e neschimbată și subiectul acela este unul închis”, a încheiat Edi Iordănescu.