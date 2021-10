Edi Iordănescu, încântat de revenirea lui Florin Tănase la FCSB: „Am încredere necondiționată că ne va ajuta foarte mult” Anunț important despre Tavi Popescu

Florin Tănase și ar putea fi pe teren la meciul cu CS Mioveni, așa cum FANATIK încă de pe 29 septembrie.

Edi Iordănescu a fost mulțumit de cum s-au pregătit jucătorii în această pauză competițională și a vorbit despre situația jucătorilor accidentați, dar și de starea lui Florin Tănase.

Edi Iordănescu îl laudă pe Florin Tănase: „Foarte implicat, foarte responsabil”

Edi Iordănescu a oferit un interviu pentru site-ul oficial al FCSB în care a vorbit despre ultimele noutăți de la echipă, de meciul din Cupa României cu Voluntari și despre partidele pe care echipa sa le va disputa la Buzău.

ADVERTISEMENT

FCSB a disputat un meci amical cu Astra Giurgiu, câștigat cu scorul de 2-0, iar Edi Iordănescu a tras concluziile după ultima săptămână de pregătire de la Berceni: „A fost un joc test. Am venit după o săptămână destul de încărcată și am dorit să dăm minute băieților, să ne păstrăm tonusul.

ADVERTISEMENT

M-a interesat cum s-au angrenat, să avem o atitudine corectă și rezultatul pentru că sunt antrenorul care pune preț pe asta și în jocurile amicale pentru că eu consider că doar așa putem construi o mentalitate solidă. Faptul că am câștigat și n-am primit gol, că am avut momente bune de joc și am ieșit cu toții sănătoși este îmbucurător”.

Iordănescu despre revenirea lui Tănase: „Era dornic. S-a antrenat bine și i-am dat minute”

Edi Iordănescu a lăudat eforturile lui Florin Tănase de a reveni în circuitul echipei după accidentare și l-a simțit nerăbdător să se întoarcă: „Era dornic. A dorit foarte mult, vine după o perioadă de pauză și știu ce greu este când stai atât de departe de gazon. El s-a antrenat bine de când a revenit cu echipa și i-am dat minute”.

ADVERTISEMENT

Deși exista riscul unei posibile accidentării, antrenorul FCSB-ului a considerat că Florin Tănase are nevoie de acest meci amical pentru a recupera din ritmul de joc: „Mi-am dorit să își recâștige și el plăcerea de a juca, tonusul. L-am văzut foarte implicat, foarte responsabil și faptul că a și marcat este cu atât mai bine pentru el și moralul lui. Este căpitanul echipei, un jucător exponențial pentru noi și am încredere necondiționată în el că ne va ajuta foarte mult”.

Care este situația jucătorilor accidentați: „Majoritatea în procesul de tratament”

Edi Iordănescu a vorbit și despre situația medicală a jucătorilor săi și de eforturile staff-ului medical care încearcă să îi pună cât mai repede pe picioare: „Începem să îi recuperăm. Cu ajutorul doctorului și al staff-ului medical care e 24 din 24 în jurul băieților, în orice moment și situație. Majoritatea sunt în procesul de tratament și sperăm ca de săptămâna viitoare să îl reintegrăm și pe Tavi Popescu.

ADVERTISEMENT

Tase e înapoi, Florinel rămâne cu o problemă mai veche care este de durată dar mie mi-e dor de el și băieților și suporterilor”.

Dacă Octavian Popescu va fi în lot pentru meciul de la Buzău cu CS Mioveni, Sorin Șerban mai are de așteptat până când va reveni pe teren, la fel ca Ionuț Panțîru, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că la un nivel înalt: „La Șerban mai durează un pic. Sperăm să îl avem și pe el cât mai repede. Panțîru din păcate e o problemă mai de durată”.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănesc a explicat și de ce FCSB a decis să își dispute următoarele meciuri considerate pe teren propriu pe stadionul de la Buzău: „M-a interesat în primul rând ca băieții să fie confortabili cu locul. Sigur, încercăm să scoatem ceva bun din toată această nefericire.

Nu e ușor să trebuiască să joci meciurile de acasă în deplasare sau să îți cauți stadion. Apoi m-a interesat ca suprafața să fie una bună, pentru că suntem o echipă care încearcă să creeze o anumită identitate de joc bazându-se foarte mult pe posesie și pe circulația mingii.

Pentru asta e nevoie de calitate și nu în ultimul rând pentru că Buzăul este un oraș cu foarte mulți suporteri care iubesc această echipă. Profit de această ocazie și fac apel la ei să vină alături de noi și să ne susțină pentru că avem nevoie”.

Ce spune Edi Iordănescu despre meciul din Cupă cu FC Voluntari: „O echipă care traversează o perioadă excelentă”

Edi Iordănescu e în gardă înainte de meciul din Cupa României cu FC Voluntari și consideră că sunt una dintre cele mai în formă echipe din Casa Pariurilor Liga 1: „Mie mi-a purtat noroc de fiecare dată când am fost acolo. Când s-a numit așa am câștigat și sper să să nu facem excepție de data asta. Suntem foarte conștienți că întâlnim o echipă care traversează o perioadă extraordinară. Au câștigat ultimele cinci meciuri, au antrenor foarte bun și cu experiență și cu jucători cu ștate vechi în Liga și nu numai.

Ne așteptăm la un joc foarte disputat și pentru noi e importantă Cupa și cu siguranță că vom trata meciul foarte serios dar până atunci sunt jocurile de campionat. Faptul că nu ne permitem pași greșiți atrage și o anumită doză de presiune dar sperăm să gestionăm așa cum trebuie, să vină băieții de la loturile naționale, să îi reintegrăm și să aducem puncte în clasament”, a spus Edi Iordănescu pentru site-ul clubului.