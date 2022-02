Edi Iordănescu pornește la drum cu o situație dezastruoasă. E deranj mare pe 3 posturi din 11! Mercato-ul de iarnă, între plusuri și minusuri pentru tricolori!

Edi Iordănescu a început treaba la echipa naţională. Selecţionerul a fost prezentat oficial pe data de 25 ianuarie, iar mutările din perioada de mercato au venit cu veşti bune şi mai puţin bune pentru noul selecţioner.

Cu ce pleacă la drum Edi Iordănescu la echipa naţională! Veşti bune şi veşti proaste din perioada de mercato

Transferul lui Valentin Mihăilă de la Atalanta Bergamo, FANATIK, este una dintre cele mai bune veşti pentru Edi Iordănescu. Atacantul român a făcut pasul din Serie B la o echipă care se bate pentru calificarea în Champions League, iar asta nu poate decât să fie de bun augur.

Radu Drăguşin a schimbat şi el echipa şi va juca la Salernitana, echipă care are planuri mari pentru partea a doua a sezonului. Partea bună pentru Drăguşin este că va avea ocazia să joace titular la noua sa echipă şi se poate transforma într-o soluţie pentru echipa naţională mare.

George Puşcaş revine în fotbalul italian, care îi place cel mai mult

George Puşcaş a plecat de la Reading, o echipă cu mari probleme financiare, aflată la retrogradare în Championship, la Pisa, o echipă cu aspiraţii de promovare în Serie A. Atacantul român se întoarce în campionatul care îi place cel mai mult.

Şi asta poate fi o mutare de bun augur şi pentru echipa națională. Puşcaş are ocazia de a reveni la nivelul atacantului care a devenit titular în prima reprezentativă. El va juca la Pisa alături de Marius Marin, mijlocaşul fiind şi el unul dintre jucătorii selecţionabili.

George Puşcaş va putea evolua la Pisa într-un trident de atac foarte bun, unul dintre cele mai prolifice din Serie B, alături de experimentatul Torregossa, adus tot în această iarnă de la Sampdoria, dar și de atacantul Lorenzo Lucca, un nume foarte vehiculat în perioada de mercato, dar care a rămas până la urmă să lupte pentru promovare cu ”nerrazurri” din liga a doua italiană.

Transferul lui Deian Sorescu în Polonia îl poate readuce în circuitul naţionalei!

O altă veste bună este transferul lui . Fostul căpitan al lui Dinamo poate creşte în evoluţii la echipa din Polonia şi poate reprezenta o soluţie foarte bună pentru naţională, mai ales că este polivalent.

Vestea proastă pentru selecţioner este iminenta plecare a lui Nicu Stanciu de la Slavia Praga la Wuhan. Mijlocaşul este unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei naţionale, iar faptul că în ultimii ani a jucat cu Slavia în Champions League şi Europa League şi-a pus amprenta şi în evoluţiile de sub “tricolor”.

Îngrijorare privind mutarea lui Stanciu la Wuhan

În orice caz, dacă Stanciu se va transfera la Wuhan, este foarte posibil ca şi evoluţiile sale să fie pe o curbă descendentă având în vedere că merge într-un campionat mai slab. Şi asta se poate răsfrânge în evoluţiile de la naţională.

O altă pierdere importantă pentru planurile lui Edi Iordănescu este Ianis Hagi. Mijlocaşul lui Rangers a suferit o intervenţie chirurgicală la ligamentele încrucişate şi va fi indisponibil mai mult de şase luni.

Situaţie alarmantă pe trei posturi la naţională!

În acest moment, situaţia este alarmantă pe trei posturi din 11 la echipa naţională: portar, fundaş stânga şi atacant central. Edi Iordănescu are puţine soluţii viabile.

Poarta naţionalei a fost un punct forte în ultimii ani. Ciprian Tătăruşanu a fost deseori cel mai bun jucător al României, iar ştafeta a fost predată cu succes lui Florin Niţă, ales cel mai bun jucător al României anul trecut.

Florin Niţă nu mai prinde poarta la Sparta Praga

Situaţia s-a schimbat pentru că Florin Niţă este în acest moment rezervă la Sparta Praga, iar Ionuţ Radu nu a prins decât un meci în acest sezon la Inter, în care a reușit și să… marcheze. În propria poartă. În aceste condiţii, dacă va fi constant în evoluții, Andrei Vlad de la FCSB are șanse la tricoul de titular, el fiind singurul care evoluează constant dintre cei trei.

Un alt post deficitar este cel de fundaş stânga. Naturalizarea lui Mario Camora nu a fost un succes, în condiţiile în care evoluţiile sale nu au fost cele aşteptate, având deja o vârstă destul de înaintată pentru marea peformanţă, 35 de ani.

Alternativa este Nicuşor Bancu, un apărător stânga care are evoluţii oscilante şi la Universitatea Craiova. Pe acel post ar mai putea fi folosiţi Alin Toşca, legitimat la Gaziantep, sau Cristi Ganea, de la Aris Salonic.

România, echipa fără atacanţi!

La capitolul atacanţi echipa naţională suferă. Şi o face de ani buni. Speranţa este o creştere în evoluţii a lui George Puşcaş, cel care s-a întors în fotbalul italian, unde se simte cel mai bine. Ceva vești bune au venit și din Belgia, unde Denis Drăguș a marcat două goluri la Standard Liege în ultimele 3 etape, unul dintre ele contra titratei Anderlecht. Denis Alibec a fost o dezamăgire în ultimii ani, la fel şi Florin Andone și au șanse destul de mici de a reveni în circuit, cel puțin la meciurile amicale din martie ale ”tricolorilor”.

Claudiu Keşeru a ajuns la 35 de ani şi a pierdut echipa la FCSB, iar Jovan Markovic, cel care a fost încercat pe acest post de Mirel Rădoi, a dezamăgit crunt. Andrei Ivan a intrat din nou într-un con de umbră, iar olteanul nu este oricum un vârf autentic. În aceste condiţii, Edi Iordănescu nu prea are de unde să aleagă un atacant central.

În concluzie, selecționerul are o misiune extrem de dificilă, dar are de partea sa atuul că 2022 este un an de ”tranziție”, cu acele amicale de care am amintit, plus seria de meciuri din Liga Naţiunilor, într-o grupă echilibrată valoric.

Cum ar putea arăta la acest moment un posibil ”unsprezece” al lui Edi Iordănescu:

Vlad – Rațiu, Drăgușin, Chiricheș, Toșca – R. Marin, Cicâldău – Sorescu, Oct. Popescu, Mihăilă – Pușcaș