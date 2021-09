Edi Iordănescu, mesaj categoric înainte de Chindia – FCSB: ”Prefer un 1-0 decât un 3-2”. Video

Deși au câștigat de fiecare dată, ”roș-albaștrii” în ultimele două meciuri, cu CS Hunedoara în Cupa României și cu Academica Clinceni în Liga 1.

După succesul împotriva ilfovenilor, tehnicianul vicecampioanei României a avut la adresa jucătorilor săi.

Mesajul lui Edi Iordănescu pentru jucători înainte de Chindia – FCSB

Vorbind despre jocul Chindia – FCSB, din etapa a 11-a din Liga 1, care este programt vineri, 1 octombrie, de la ora 21:00, Edi Iordănescu le-a transmis un mesaj puternic fotbaliștilor săi cu privire la erorile din defensivă.

”Pun mult preț pe echilibru în joc, sunt antrenorul care prefer un 1-0 decât un 3-2. Am fost puțin supărat că am primit cu destul de mare ușurință goluri în ultimele două meciuri, deși cu două jocuri înainte am închis poarta. La întâlnirea cu Clinceni a fost și multă neșansă la primul gol și o lipsă de responsabilitate și concentrare la cel de-al doilea.

În rest, adversarul nostru nu a creat foarte multe ocazii. Pun preț pe defensivă, iar defensiva începe de la cel mai avansat atacant și până la portar, toți trebuie să fie concentrați și responsabili și cred că am avut multe momente bune, de exactitate, în defensivă, dar cu anumite scurtcircuite și asta a făcut să suferim, lucru la care lucrăm”, a declarat Iordănescu jr.

Laude pentru munca lui Săndoi de la Chindia

Tehnicianul ”roș-albaștilor” se așteaptă la un meci dificil împotriva Chindiei, un adversar extrem de disciplinat: ”Legăm victorii și este important, chiar dacă mi-aș fi dorit cu o manieră mai solidă dacă se poate, dar sunt sigur că sunt elemente care vin în timp. Cu toate acestea, deficitul de puncte nu ne lasă să fim liniștiți.

Avem un joc extrem de greu, o deplasare grea, pentru că Chindia este o echipă bine organizată, bine pregătită fizic, disciplinată tactic, echipă cu un antrenor care știu că pune foarte mult preț pe aceste detalii și care a arătat multe lucruri bune în sezonul trecut și în cel actual.

Suntem pregătiți pentru o confruntare dificilă, însă avem nevoie maximă de puncte și trebuie să fim extrem de bine montați și eficienți pentru a aduce punctele la București și pentru a avea liniște în pauza de două săptămâni ce urmează”.

Pauză competițională, ajutor pentru FCSB

Edi Iordănescu a vorbit și despre problemele de lot de la FCSB și a confirmat informațiile oferite în exclusivitate de FANATIK în ceea ce privește revenirile lui și .

”Suntem destul de restrânși ca și număr de jucători, sunt mulți cu probleme medicale. Îl avem pe Florinel Coman cu o perioadă mai lungă de absență și care nu e nici măcar parțial în procesul de pregătire.

E chestie de timp la el, dar sperăm ca în ceea ce-i privește pe Tănase și pe Octavian Popescu să reintre în procesul de pregătire începând cu această pauză competițională. Trebuie să-i reintegrăm încet, încet, să le ridicăm nivelul de pregătire pentru ca apoi să-i avem ca soluții, poate chiar pentru primul joc după ce se reia campionatul.

Mai e și Budescu care a venit o pauză destul de lungă, care din punctul meu de vedere nu este la 100%. Este un jucător de care avem mare nevoie. Din păcate, am fost nevoiți să-l expunem puțin la meciul din Cupă și l-am ținut 120 de minute, dar cred că și el va putea fi la capacitate maximă după această pauză.

Sunt șanse destul de mari să-l vedem și la acest meci, dar să-l vedem pe parcurs. Însă aștept ca după pauză să fie la capacitate maximă și să ne poată ajuta, pentru că este un jucător pe care l-am dorit foarte mult”, a continuat antrenorul FCSB-ului.

Iordănescu jr. mizează pe Ovidiu Popescu

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și a explicat de ce în ultimele trei partide a schimbat de fiecare dată cuplul de fundași centrali: ”În legătură cu Vinicius, el a stat pe bancă în Cupă pentru că am ales să rotesc fundașii centrali și am ales câte doi diferiți la fiecare din ultimele trei partide.

Totul în ideea de a-i proteja, ai menaja și a-i avea prospeți. Pentru poziția de fundaș central și Denis Haruț este o soluție. Este un jucător care are mult potențial și cred că încet, încet, într-un fel sau altul, și el își va aduce aportul pentru echipă.

Campania de transferuri este închisă pentru noi și cred că avem soluții pentru poziția de număr 6, de închizător, am încredere că Ovidiu Popescu poate îndeplini acest rol, dar să nu uităm de Adi Șut pe care l-am recuperat după o perioadă lungă.

El poate fi în orice moment o soluție. Am încredere că cei doi pot îndeplini acest rol. Cine e în forma mai bună, cine aduce un randament mai bun poate să fie soluți la un anumit moment. În plus, pe Popescu îl putem folosi și ca număr 8, a mai jucat și în trecut, deci avem soluții”.

Banderola de căpitan se va întoarce la Tănase

Edi Iordănescu a reiterat faptul că atunci când va reveni după accidentare, Florin Tănase va reprimi banderola de căpitan: ”Banderola de căpitan este decizia mea, îmi aparține.

Consider că avem 3-4 jucători care pot să îndeplinească acest rol în orice moment prin prisma valorii și experienței lor și a ceea ce pot să transmită, iar Keșeru este unul dintre aceștia.

Pentru mine, în acest moment, căpitanul echipei este Tănase. Am mai apelat la Miron, când a lipsit el a avut-o Keșeru. Când Tănase va reveni, va fi cu banderola pe mână”.