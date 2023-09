Edi Iordănescu rămâne încrezător după România – Israel 1-1: „Ne vom chinui spre Euro”

România își păstrează intacte șansele de calificare la turneul final al Campionatului European din 2024, deși într-un meci contând pentru etapa 6 a preliminariilor. dar au fost egalați în partea secundă după

Edi Iordănescu rămâne încrezător după România – Israel 1-1: „N-au fost meciuri senzaționale, dar au fost puncte adunate”

, care au creat o atmosferă incendiară, „tricolorii” au dezamăgit în partida cu Israelul. Au fost dominați în cea mai mare parte a jocului, ocaziile mari de gol au aparținut oaspeților și doar intervențiile salvatoare ale lui Horațiu Moldovan sau șansa ne-au salvat de la un eșec.

„Înainte de toate trebuie să salutăm și să mulțumim publicului. Este cel mai pozitiv lucru care s-a întâmplat în această seară că publicul a venit alături de echipa națională. Echipa națională a dat niște semnale importante, că a luptat, că a crezut, că nu a cedat.

Nu au fost meciuri senzaționale, dar au fost puncte adunate. În acest moment suntem cu cinci jocuri fără înfrângere și suntem pe loc calificabil.

Din păcate am vrut să le oferim mai mult. Nu am putut, dar eu rămân încrezător, stabil în idei, avem jucători care pot produce lucruri bune. Am convingerea că deși vom trece prin momente grele, să depășim obstacole, România va fi la Euro”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu îi contrazice pe jucători: „Schimbările au fost ofensive”

Nicolae Stanciu și Denis Alibec s-au plâns de modul cum „tricolorii” au abordat repriza secundă. Jucătorii care au contribuit la golul României cu Israel sunt de părere că echipa României a cedat teren, în ciuda schimbărilor ofensive ale selecționerului.

„Ați văzut schimbările. Schimbările au fost cu jucători de profil ofensiv. Prima repriză a fost acceptabilă, nu aș putea să spun bună, pentru că nu a fost. Am stat bine în teren, am acoperit bine spațiile, am fost destul de compacți și reactivi, am avut momentele noastre. Cel mai important lucru că am intrat cu 1-0 la pauză.

Repriza a doua nu am gestionat-o bine și nu am avut ingredientele pe care le așteptam în joc. Aș fi vrut mai multă inițiativă și automat să creăm mai multe ocazii. Am primit gol, am pierdut moral. Chiar dacă am schimbat exclusiv ofensiv pentru a relua inițiativa, din păcate nu ne-a ieșit.

Vedeți ce rezultate sunt, e luptă. Sunt discuții multe în spațiul public și nu le comentez. Asta nu înseamnă că nu le văd și nu sunt atent la ele. Le respect, dar nu putem să vorbim de o grupă accesibilă când noi suntem de opt ani fără calificare. Nimic nu e accesibil pentru noi.

Am avut adversari care joacă în cupele europene an de an. Este o realitate, nu sunt alibiuri. Știam că au multă calitate individuală, jucători tehnici cu experiență, știam că nu se precipită. La fel și Kosovo. Vedeți că au jucători în Ligue 1, campioni în Italia.

Edi Iordănescu: „N-am știut să ne facem lucrurile ușoare, ne vom chinui spre Euro”

„Suntem pregătiți pentru luptă, trebuie să ne refacem și să credem în continuare în forța grupului nostru. Puteau să fie și adversari cu care să avem foarte mici șanse. Dacă analizăm Israel și Kosovo pe unde au jucătorii, ce continuitate au la nivel de cluburi, joacă cu presiune în campionate bune, se bat la titluri la campionate.

Grupul nostru este tânăr și am încredere în el. Chiar dacă destinul nostru este să ne chinuim, niciodată nu am știut să ne facem lucrurile ușoare, ne vom chinui spre Euro.

Mâine tragem mai multe concluzii, nu la cald, să analizăm, să vedem gradul de oboseală. Terenul a fost destul de solicitant. Avem două zile să ieșim cu cele mai inspirate măsuri”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.