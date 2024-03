Edi Iordănescu, tranșant înaintea amicalului România – Columbia: “Cu riscul de a supăra multă lume: noi nu avem mai multe garnituri, ca alte naționale”

Edi Iordănescu se pregătește de cel mai important test al României înainte de EURO 2024. Naționala „tricoloră” , marți, ora 21:30, pe Civitas Metropolitano din Madrid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate pentru amicalul cu cea mai în formă națională a lumii.

Edi Iordănescu, declarații la conferința de presă înainte de România – Columbia

România nu a impresionat în amicalul de la București cu Irlanda de Nord, scor 1-1. „Tricolorii” vor aborda duelul de lux împotriva Columbiei într-o notă ofensivă și speră să încheie acțiunea din luna martie cu moralul ridicat.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu și Radu Drăgușin au susținut luni după-amiază, la hotelul unde sunt cazați „tricolorii”, Melia Barajas, conferința de presă premergătoare duelului de pe stadionul lui Atletico Madrid.

Românii se pregătesc la Valdebebas, baza lui Real Madrid, în timp ce naționala argentinianului Nestor Lorenzo se află în cantonament în incinta bazei ”Ciudad Deportiva Civitas Alcalá de Henares” a celor de la Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT

Columbia nu a mai pierdut de 20 de meciuri, în timp ce „tricolorii” au înregistrat 12 partide la rând fără eșec. Naționala din America de Sud a ajuns la Madrid sâmbătă, cu o zi înainte ca naționala României să pună piciorul pe tărâm iberic.

„A fost un test util (n.r. cu Irlanda de Nord). Am testat anumite lucruri, am verificat anumite lucruri, am încercat anumite experimente. Ne-am asumat asta împreună cu staff-ul. Din mai-iunie va fi foarte greu să mai facem asta. Am dat minute anumitor jucători. Asta vom face și mâine seară împotriva Columbiei.

ADVERTISEMENT

Vorbim de un alt nivel. Este cea mai în formă națională din lume a momentului. Este o echipă foarte eficientă, foarte bine organizată, cu multă calitate individuală. A învins Spania, Germania și nu este nimic întâmplător.

Am văzut meciurile. Un mixt între fantezia și calitatea sud-americană cu disciplina și rigoarea a ceea ce înseamnă Europa. Ne așteptăm la un test extrem de important pentru noi. Avem foarte multe pretenții. Așteptăm răspunsuri.

ADVERTISEMENT

Vor fi schimbări multe față de meciul de la București pentru că vrem să verificăm lucruri. Este un risc, dar vine la pachet cu strategia pe care o avem și îmi asum această responsabilitate”, a fost discursul de început al lui Edi Iordănescu.

„Avem o serie foarte bună și ne dorim să o prelungim”

În ciuda faptului că a anunțat schimbări masive la meciul împotriva Columbiei, Edi Iordănescu rămâne adeptul unui grup restrâns de jucători. „Nu e ușor pentru echipă atunci când facem schimbări pentru că afectează automatismele, chimia de joc. Chiar dacă avem o structură de bază pe care am încercat să o consolidăm și să o elaborăm cât mai mult, când faci schimbări multe se resimte.

Încă o dată e un mesaj de încredere pentru toți jucătorii. Mi-am asumat un nucleu mai mare de jucători de data asta, dar am văzut că nucleul este cel care a provocat această calificare. Avem încredere în toți jucătorii, dar ei trebuie să intre cât mai montați, conștienți de importanța fiecărui moment din fiecare joc.

Avem o serie foarte bună și ne dorim să o prelungim, dar ca să putem să ieșim cu un rezultat pozitiv va fi foarte important să ne găsim capacitatea de luptă, de efort și să ne organizăm bine. Să ne asumăm responsabilități inclusiv când avem mingea.

Ne obligă și prezența foarte mare a suporterilor români în tribune. Vrem să-i bucurăm, să le oferim momente cât mai frumoase. Pe mulți îi încearcă și dorul de casă. Sunt sigur că vin cu bucurie să își vadă naționala”, a mai spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

Edi Iordănescu, tranșant înaintea amicalului România – Columbia: “Cu riscul de a supăra multă lume: noi nu avem mai multe garnituri, ca alte naționale”

Edi Iordănescu a tras un semnal de alarmă înainte de România – Columbia. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a vorbit despre calitatea precară a anumitor jucători străini din SuperLiga.

„Cu riscul de a supăra multă lume îmi asum ce spun acum. Nu avem 3-4 garnituri ca alte naționale, precum Franța, Anglia sau Spania. Încercăm să forțăm mărirea ariei de selecție, încercăm să stimulăm competiția internă, să țină toată lumea ochii deschiși și să vadă un exemplu în ceea ce a jertfit și reușit naționala în această calificare.

Un mesaj care să stimuleze jucătorii tineri și foarte tineri. Nu avem foarte multe soluții în momentul de față. E ușor să spunem că nu joacă x sau y. Să ne uităm în competiția internă, care a clacat foarte des și rapid când a ieșit în Europa. Să ne uităm împotriva cui joacă. Rațiu când intră joacă împotriva lui Vinicius. În România joci la alt nivel.

Da, îmi doresc ca a noastră competiție să crească ca nivel. Mă bucură că echipele cu tradiție pe care le pierduserăm în ligile inferioare sau prin insolvențe le regăsim. Avem nevoie ca fotbaliștii noștri să-și ridice nivelul și să fie ambiționați de ceea ce a reușit echipa națională.

Sunt deschis străinilor care vin în SuperLiga, dar cred că acolo trebuie să fim mai atenți la calitatea pe care o aduc. Sunt și foarte multe experimente, care vin și sunt sub nivelul jucătorilor români tineri. Lucrurile astea mă afectează, sunt foarte realist. Le monitorizăm, le analizăm. Avem discuții cu conducători, cu antrenori, cu patroni. Personal vorbesc și fac asta constant acolo unde găsesc deschidere. Sunt lucruri pe care nu le poți schimba dând din palme.

Asta este realitatea. Avem jucători în ligile importante care joacă puțin, dar nu ne permitem luxul să-i pierdem. Tragem de ei cât putem să ne poată ajuta. Rațiu a fost foarte important pentru noi și nu avem voie să-l pierdem. Devine o problemă mare atunci când ai luni de zile când nu joci”, a fost discursul vehement al lui Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, dezvăluiri despre situația lui Denis Alibec: „Lucrează suplimentar cu un preparator”

Muaither SC, formația la care este legitimat atacantul naționalei României Denis Alibec, are ultimul meci al sezonului pe 26 aprilie, cu aproape două luni mai devreme de startul EURO 2024. Edi Iordănescu a vorbit despre acest detaliu și a venit cu dezvăluiri surprinzătoare despre fostul atacant al Farului.

„Asta va fi una dintre cele mai mari provocări pentru mine și staff-ul meu în vară. Pe lângă faptul că va trebui să fim foarte atenți în alegerile pe care le vom face, diferența dintre cum termină băieții noștri campionatele va fi marea provocare, cum putem să uniformizăm capacitățile fizice. Calendarul e mai restrâns ca oricând.

Niciodată, atunci când naționala a mers la un turneu final, nu a avut o perioadă atât de scurtă. Nu avem posibilitatea unui cantonament centralizat în străinătate, zile mai multe cu băieții, dar încercăm să lucrăm cu scenariul pe care îl avem, să găsim soluțiile cele mai bune.

Referitor la Denis Alibec, îi urmărim toate jocurile, avem parametrii de la antrenamentele lui din Qatar. Ne-am fi dorit să aibă parte de un nivel superior în ceea ce înseamnă procesul de pregătire, un campionat mai provocator. Sunt alegeri pe care ei le fac și nu e normal să alegem pentru ei. Și-a asumat asta.

El a venit foarte pozitiv, lucrează suplimentar acolo și știm asta. Are un preparator fizic cu care lucrează suplimentar. Asta mă bucură. Depinde doar de el să arate o formă sportivă bună și să fie printre cei care vor reprezenta România la EURO”, a mai declarat Iordănescu Jr.

Radu Drăgușin, primele declarații înainte de România – Columbia: „Un amical care ne va da foarte multe repere”

„Un amical care ne va folosi foarte mult, împotriva unui adversar puternic cu jucători valoroși. Acest amical ne va da foarte multe repere despre cum va fi la EURO 2024. Este cea mai în formă națională din lume.

Ne va oferi un meci foarte puternic, la un nivel foarte bun. Eu foarfece nu dau. Până la urmă nu contează cum marcăm goluri, contează să o facem.

Au venit cu noi (n.r. Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu). Este un sentiment incredibil să-i avem lângă noi. Simpla lor prezență aici este o motivație în plus. Este important pentru mine să joc cât mai mult. Pe primul l-am jucat, acum sper la fel. Este important pentru mine să am meciuri în picioare.

Personal, aș vrea să ieșim din grupe. Nu contează împotriva cui jucăm. Vom analiza bine ambele echipe (Ucraina sau Islanda). Este cel mai reprezentativ jucător al lor, cel mai valoros și cel mai în formă. Este jucătorul care ne poate cele mai multe probleme. Joacă la cel mai înalt nivel, dar este un lucru bun pentru noi pentru că avem parte de un test puternic.

Simțim suportul lor, este o senzație incredibilă când în deplasare ai 20.000 de oameni care vin să te susțină. În același timp este o responsabilitate foarte mare”, a declarat Radu Drăgușin.