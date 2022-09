Editorial Horia Ivanovici: God Save The Queen! Dar pe noi cine ne mai salvează?

Am avut șansa să fiu la Londra, începând cu 9 septembrie, la numai o zi după moartea, oarecum surprinzătoare, a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Spun asta, pentru că a fi acolo, în mijlocul evenimentelor, martor tăcut la dispariția uneia dintre marile figuri ale lumii și istoriei ultimului secol, este cu adevărat o șansă pe care, probabil, o ai o singură dată în viață…

A domni, a servi, a sacrifica: Elisabeta a II-a

A fost de-a dreptul impresionant . Până și mai tinerii ! Un respect maiestuos, o decență pe care o credeam dispărută în promiscuitatea globalizării și, peste toate, o afecțiune sinceră, neforţată, pentru cea care și-a sacrificat 70 de ani din viață pentru a sluji Coroana și poporul. „Lilibeth“, cum era alintată Regina, a avut parte de un „Adio“ emoţionant, chiar și cei care nu o iubeau regretând plecarea unei femei formidabile, care a ținut în echilibru ordinea lucrurilor și Regatul Britanic unit.

Personal, mi-a plăcut Regina Elisabeta! M-am gândit întotdeauna, cu empatie, cum acestei fetițe i-a fost răpită copilăria, fiind aruncată fără să știe să înoate în apele tulburi, cu gâlgoaie, ale politicii şi vieţii Angliei de după Războaiele Mondiale. Dacă ar fi s-o caracterizez pe Elisabeta a II-a în trei feluri, acestea ar fi: a domni, a servi, a se sacrifica!

Dar pentru a o înțelege mai profund pe Majestatea Sa, . O cronică-eveniment a ceea ce a însemnat suverana pentru britanici, dar și pentru întreaga omenire.

Regina, marele apărător al normalităţii, al modului nostru de viaţă

Vă spuneam că am fost la Londra în toată această perioadă de doliu și mă consider norocos că . Chiar și la „Harrod’s“, un bastion anti-monarhist de când cu moartea lui Lady Di şi a iubitului acesteia, Dodi Al Fayed (vă reamintesc, Dodi, fiul miliardarului care deține faimosul centru comercial, a murit împreună cu Prințesa Diana în tragicul și mult mediatizatul accident de circulație), deci şi la Harrod’s respectul pentru dispariția Majestății Sale a atins cele mai înalte cote, de la mesaje pline de regret la fotografii emoționante în vitrine cu cea care a condus Regatul aproape un secol. Asta în condițiile în care Mohamed Al Fayed sunt sigur că-și mai plânge fiul și pe Lady Di, după tragedia despre care presa a speculat că n-a fost străină însăși Regina!

Am fost și eu, alături de sutele de mii de britanici, și am depus un mic omagiu la Palatul Buckingham. Chiar dacă n-a fost Regina mea, am simțit că trebuie s-o fac neapărat, ca un gest de normalitate pentru un cap încoronat, care în primul rând a apărat… normalitatea! Tradițiile… Principiile… Modul nostru de viață, al tuturor, care ne regăsim tot mai greu în noua lume sau, dacă vreţi, în noua ordine mondială impusă.

Ce s-a întâmplat cu noi, românii, de nu mai avem nimic sfânt?

Pe când mă reculegeam în fața imensului covor de lumânări și de flori proaspete, n-am putut să-mi înfrâng un copleșitor sentiment de deprimare pentru ceea ce am devenit noi, românii. Pur și simplu, nu mai respectăm pe nimeni și nimic! Și este tot mai vizibil cum ne descompunem moral, iar, la rându-i, țara se dezintegrează și își pierde orice fel de identitate naţională.

Ne-am împușcat conducătorii fără proces (iar asta nu se legitimează cu nimic!), pe altul ținem cu tot dinadinsul să-l băgăm la pușcărie, deși are 92 de ani!, Constantinescu a fost papagal, Băsescu – bețiv, Geoană – prostănac, Iohannis – vândut, Regele Mihai – trădător de ţară, Principesa Margareta – căpuşă, nimeni nu mai e destul de bun să ne arate direcţia…

Iar dacă ar fi s-o dau pe Sport, Hagi – analfabet, Ilie Năstase – afemeiat, Halep – arogantă… Momentan, a scăpat de veninul dâmbovițean doar David Popovici, dar mă întreb pentru cât timp? Și sunt sigur că recuperăm şi cu el!

Ce s-a întâmplat cu noi? De ce nu mai avem nimic sfânt? Unde ne-am pierdut busola și am decis să ne despărțim de simboluri, pe cuvânt că nu știu… Sunt doar trist pentru România și pentru românașii mei!

God Save The Queen! Dar pe noi cine ne mai salvează?