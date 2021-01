Edi Iordănescu, înainte de Hermannstadt – CFR Cluj: ”E total nefavorabil, în comparație cu contracandidatele noastre”. Video

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, e nemulțumit de programul pe care îl are formația sa, înainte de meciul cu Hermanstadt, în comparație cu contracandidatele la titlu.

Tehnicianul din Gruia a vorbit și despre transferul lui Damjan Djokovic la echipa lui Marius Șumudică, Rizespor, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Însă, Edi ar putea primi în curând și o veste bună. FANATIK a aflat că Billel Omrani, intrat în ultimele 6 luni de contract, are şanse mari să continue în Gruia.

Declarații în genul lui Dan Petrescu făcute de Edward Iordănescu

”Mă îngrijorează că nu am reușit să ne completăm lotul așa cum îmi doream, dar am sprijinul conducerii și știu că se fac eforturi, căutăm soluții. Mă îngrijorează foarte tare și programul, avem de departe cel mai nefericit program, e total nefavorabil, în comparație cu contracandidatele noastre”, a declarat Edward Iordănescu, în stitlul lui Dan Petrescu.

”Am mai pierdut un jucător, mă refer la Djokovic, un jucător important pentru noi. A fost implicat în multe meciuri în ultimii ani”, a spus tehnicianul din Gruia despre plecarea croatului la Rizespor.

”Și terenul de la Mediaș mă îngrijorează, sunt în continuare echipe care joacă în alte părți decât unde le este casa. Nu vreau să fiu foarte critic, dar după ce Gaz Metan joacă seara acasă, iar noi mergem și jucăm a doua zi cu Sibiul, nu știu la ce să ne așteptăm. Echipa trebuie să înțeleagă că e un moment greu și nu ne permitem să pierdem puncte. De când am venit am recuperat puncte față de FCSB și Craiova, dar presiunea ne apasă.

Sunt șanse destul de mici să joace Bălgrădean, există riscul să se agraveze. Mai sunt probleme de lot, nu sunt importante, nu sunt multe, încercăm să le gestionăm. Echipa din spatele meu e profesionistă, face eforturi să ne ajute și îi mulțumesc”, a continuat Iordănescu jr.

”Va fi un meci extrem de dificil, cum sunt toate jocurile, sunt multe elemente care fac meciurile să fie foarte echilibrate și disputate. În primul rând, perioada anului, cu siguranță și starea terenurilor, faptul că perioada de pregătire nu a fost așa cum trebuie. Niciun joc nu este dinainte câștigat.

E o echipă care are mijloace, are forță de joc, chiar dacă nu au trecut printr-o perioadă fastă. Au schimbat antrenorul și deja am văzut o cu totul altă replică la ultimul lor joc. Un antrenor cu experiență, cu valoare, se vede că a reușit să schimbe anumite lucruri, în mod special atitudinea, modul de poziționare în teren, dar noi avem nevoie de puncte”, a conchis antrenorul CFR-ului.

