Edward Sanda și Cleopatra Stratan, detalii surprinzătoare despre nuntă. Cum au luat decizia

Pe 6 octombrie, Cleopatra Stratan a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda a surprins-o cu un gest impresionant și a cerut-o de soție pe aleasa inimii sale.

Se pare că cei doi sunt mai fericiți ca oricând, de vreme ce frumoasa cântăreața nu a stat mult pe gânduri și i-a oferit iubitului său răspunsul la care se aștepta acesta.

La majoratul acesteia, cei doi au acordat un interviu în exclusivitate pentru Click! și au oferit detalii picante despre relația lor de cuplu, făcând mărturisiri cu privire la viitorul lor și la nuntă.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, detalii surprinzătoare despre nuntă

Emoționați și cu zâmbetul până la urechi, Edward Sanda și Cleopatra Stratan aau oferit informații despre povestea lor de iubire în cadrul unui interviu pentru Click!, realizat chiar în noaptea majoratului artistei.

Nu este un secret faptul că Edward Sanda și-a luat inima în dinți și s-a pus în genunchi în fața iubitei lui, punându-i marea întrebare, dar se pare că acesta nu a fost singurul cadou din partea lui pentru fiica lui Pavel Stratan. Fiind un romantic incurabill, tânărul i-a oferit, pe lângă inelul de logodnă, 100 de trandafiri și alte bijuterii.

Întrebat despre cererea în căsătorie, Edward a declarat că, deși părinții Cleopatrei nu știau nimic despre surpriza pregătită pentru frumoasa șatenă, aceștia au o relație foarte bună cu tânărul artist și au fost de acord înainte ca el să facă marele gest. De altfel, și părinții lui Edward s-au bucurat foarte mult pentru cei doi.

,,A fost un moment intim, doar noi doi, n-am vrut să știe nimeni. Familiile noastre s-au bucurat foarte mult, simțeau asta, își doreau asta, ba mai mult, țin minte că Pavel (n.r. Pavel Stratan) i-a spus Cleopatrei că nu crede că există bărbat mai bun ca mine pentru ea. Și eu am rămas surprins.” a spus tânărul.

În ceea ce privește relația cu viitorul socru, Edward Sanda a declarat că inițial l-a considerat pe Pavel Stratan un om serios și puțin distant. Cu timpul, însă, cei doi s-au apropiat foarte mult, iar acum au o relația foarte bună.

,,Sincer, înainte să ne cunoaștem, era mai sobru, are o personlitate puternică și are un aer mai dur. E de fapt un om deosebit și întreaga familie este deosebită, cum rar se mai întâlnește în ziua de azi. Pot spune că am întâlnit niște oameni foarte speciali și foarte frumoși, cu care ne înțelegem bine, avem o legătură strânsă.” a declarat Edward despre relația cu socrul său.

Deși au doar 8 luni de relație, Edward și Cleopatra consideră că nu s-au grăbit deloc în privința cererii în căsătorie, sentimentele lor fiind foarte puternice și sincere. Se cunosc de 3 ani, iar în perioada carantinării au fost nevoiți să stea departe unul de celălalt timp de 4 luni, fapt ce dovedește că nici distanța nu le poate pune iubirea la încercare. Totuși, din cauza pandemiei, tinerii sunt dispuși să mai aștepte 2 ani până să ajungă în fața altarului, neconsiderând nunta o necesitate.

,,Da, ne-am gândit, însă după cum vedeți și voi, trăim într-o continuă pandemie, mai așteptăm maxim doi ani, atunci se va întâmpla. Nu e prioritară nunta, am vrut să facem pasul acesta mai mult pentru ce simțim noi, nu pentru ce spune lumea, oricum nu ne interesează ce spune lumea. Noi respectăm pe toată lumea care ne respectă, suntem naturali și cred că asta e cel mai important.” a adăugat Edward Sanda.

Pe plan profesional, cei doi par să se bucure de cariere înfloritoare și pregătesc noi colaborări, iar Edward a mărturisit că se gândește și la o colaborare cu socrul său și cu fratele Cleopatrei, Cezar.

Cleopatra, pe de altă parte, este în al nouălea cer. Tânăra este recunoscătoare pentru succesul de care se bucură la o vărstă așa fragedă și simte că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Întrebată despre cadourile pe care le-a primit de ziua ei, aceasta a declarat că cererea de căsătorie a fost, fără doar și poate, cel mai emoționant moment al vieții sale.

,,Cred că cel mai special cadou pe care l-am primit a fost cererea în căsătorie de la Edi. Nu mă așteptăm să fie astăzi. Anticipam că o să fie, că se va petrece. Cererea a fost la 12 noaptea, chiar în primele minute, s-a așezat în genunchi, a fost cererea clasică, frumoasă și cea care mi-a sensibilat sufletul enorm.” a spus Cleopatra cu zâmbetul pe buze.

În privința planurilor sale, Cleopatra a declarat că momentan se va axa pe școală, urmând ca anul viitor să se mute în București, pentru a merge la facultate. Artista și-ar dori să îmbine teatrul cu muzica și este încrezătoare că va avea succes în tot ceea ce își propune.

,,La anul mă voi muta în București. Momentan trebuie să termin clasa a XII-a la Chișinău, după care o să vin la Facultatea de Teatru din București. Îmi place foarte mult această latură și vreau să mă dezvolt mai mult. Sigur nu o consider de bază, așa cum este muzica, dar consider că muzică și teatrul se combină foarte bine. Și chiar mi-ar plăcea să fac o carieră paralelă în teatru. Casă încă nu mi-am luat, o să-mi iau apartament, dar mai avem timp să ne gândim la asta. O să dau examen pentru carnet auto, o să-mi iau mașină, dar vreau să se liniștească lucrurile de la sine, abia am făcut 18 ani.” a mărturisit frumoasa artistă.

Fiica lui Pavel Stratan a declarat că are în vedere și întemeierea unei familii alături de Edward Sanda, dar preferă să nu grăbească lucrurile și să lase totul să vină de la sine. Aceasta este convinsă ca Edi este bărbatul visurilor ei și că destinul este cel care i-a adus împreună.

,,Toată această dragoste pe care o avem noi, reîntâlnirile și felul în care ne-a unit universul în mai multe evenimente ale vieții nu a fost o întâmplare, cu siguranță. Pot să confirm cu certitudine și fără să mă gândesc de două ori că Edward e jumătatea mea.” a mai zis cântăreața.

Având atât susținerea tatălui, cât și a mamei, Cleopatra a fost dintotdeauna încurajată să creadă în propriile forțe și să aibă tăria să își urmeze visul. Cântăreața a declarat că nu exclude o carieră în televiziune, de vreme ce oportunitățile par să-i bată la ușă.

,,Sincer, când eram mică, m-am gândit să fiu prezentatoare tv și cred că o să țin cont de treaba asta puțin mai târziu, când o să încep cu partea asta, cu teatrul. Cine știe ce opoprtunitati o să am, nu știi ce va fi pe parcurs.”, a mai adăugat Cleopatra Stratan.