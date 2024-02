El e omul care l-a adus pe Zeljko Kopic la Dinamo. „Am avut trei surse diferite. E alegerea corectă”

Cu croatul pe bancă, roș-albii au dat lovitura la Ovidiu, acolo

Cine l-a adus la Dinamo pe Zeljko Kopic: „Misiunea era imposibilă”

Zeljko Kopic (46 de ani) nu era un nume foarte cunoscut în lumea antrenorilor înainte să o preia pe Dinamo. Acum, croatul este omul în care toată suflarea roș-albă își spune speranțele. Cum a ajuns însă în Ștefan cel Mare tehnicianul care are ca obiectiv evitarea celei de-a doua retrogradări din istorie.

„Eu cred foarte, foarte mult în el. A fost în primul rând alegerea mea. Nu îl știam, dar la momentul acela am avut trei surse diferite. Am avut o explorare, am văzut cine e, ce a făcut, am avut niște discuții.

Și pentru mine a fost alegerea care reprezenta cele mai multe atribute pentru misiunea pe care o avea. Pentru că și atunci și acum, misiunea era imposibilă. E foarte, foarte greu”, a dezvăluit Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE, pe FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Indiferent de soarta pe care o va avea echipă la finalul sezonului, conducerea roș-albilor are de gând să îi dea continuitate tehnicianului croat. „Mai are contract încă un an și jumătate. Până în vara lui 2025”, a adăugat președintele „câinilor”.

Înainte să o preia pe Dinamo, Zeljko Kopic le-a mai antrenat pe Zagorec, Segesta, Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv.

Kopic, remarcatul lui Andrei Vochin

„Până să vorbesc de Farul, pentru că e important și contează și cu cine joci ca să vezi dacă ești bun. Dincolo de atitudinea jucătorilor de la Dinamo, îmi place atitudinea lui Kopic pe care am văzut-o acum vreo săptămână într-o parcare de la stadion.

Era extrem de nervos vorbind cu cineva la telefon: ‘Nu se poate să câștigi meciul dacă nu câștigi dueluri. Nu se poate să câștigi meciuri dacă nu ești implicat 100% Nu se poate dacă nu joci pe parcursul unui întreg meci’.

Din acel moment, cred că acel nu se poate s-a îndreptat către cei care nu au putut face lucrul ăsta pentru că am văzut schimbări în interiorul formației. De exemplu, la jucătorul sub vârstă Dinamo se baza foarte tare pe Amzăr, care devenise cumva un fel de placă turnată. Nu putea să înceapă echipa dacă nu exista el”, a declarat consilierul președintelui FRF.

