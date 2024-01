El Kaddouri, primele declarații la CFR Cluj. Ce sfat i-a dat Răzvan Lucescu

Fotbalistul marocan se află în cantonamentul ardelenilor din Spania. Acolo Omar El Kaddouri a oferit primele declarații după . Mijlocașul a dezvăluit și ce sfat i-a Răzvan Lucescu.

El Kaddouri, primele declarații la CFR Cluj

În cantonamentul celor de la CFR Cluj din Spania, El Kaddouri a oferit și primele declarații după transfer în cadrul unui interviu pentru club. Marocanul se simte bine la noua sa echipă și își dorește să revină cât mai repede în formă maximă.

“E foarte bine aici și atmosfera echipei este foarte bună. Încerc să mă adaptez cât mai repede și să intru din nou în formă. E puțin mai greu, pentru că 6 luni nu am avut echipă și m-am antrenat de unul singur. Nu sunt 100%, dar sunt motivat să dau maximul”, a spus El Kaddouri.

Ce sfat i-a dat Răzvan Lucescu

În cadrul interviului, Omar El Kaddouri a dezvăluit motivul pentru care a ales să vină în Gruia și a mai spus ce sfat i-a dat fostul său antrenor de la PAOK, Răzvan Lucescu, atunci când a primit oferta de la CFR: “E un club mare care vrea să câștige fiecare campionat și asta e foarte important pentru mine. Totodată, antrenorul este italian, îl cunoșteam dinainte și a contat mult pentru decizia mea. Am vorbit și cu fostul meu antrenor, Răzvan Lucescu. Mi-a spus să vin aici fără ezitare”.

El Kaddouri, despre prietenia cu Tachtsidis

El Kaddouri s-a sfătuit și cu prietenul său Tachtsidis: “Am jucat cu Tachtsidis un an la Torino și am păstrat legătura. Eram prieteni încă de-atunci. Sunt surprins de faptul că jumătate din echipă vorbește italiană, dar oricum ne-am fi înțeles foarte bine în limba engleză”.

“PAOK va fi tot timpul în inima mea”

, alături de care a câștigat singurele 4 trofee din carieră. Acesta fiind și motivul pentru care formația din Grecia va rămâne mereu echipa sa de suflet: “Sunt un jucător tehnic, asta e calitatea mea principală.

Pot să alerg foarte mult. Îmi place să am balonul și să pot crea ocazii pentru colegii mei. Am jucat 9 ani în Italia și sunt familiar cu stilul de joc al echipei. Sper să pot ajuta echipa să ajungă la un nivel mai înalt, acesta e obiectivul meu.

În Grecia am jucat 6 ani, iar PAOK este o echipă care va fi tot timpul în inima mea. În Italia, la Napoli am avut două sezoane și jumătate incredibile unde am învățat foarte mult de la jucători mari. La Torino am început să joc în Serie A. Fiecare echipă m-a învățat ceva”.

Povestea marocanului de la CFR Cluj

“Am început fotbalul la 6 ani. Mă jucam foarte mult în casă. Veneam dintr-o familie cu 6 frați, iar părinții mei nu voiau să mă ducă la fotbal. Astfel că unchiul meu a fost cel care m-a dus prima dată la fotbal.

Antrenorul a văzut că am potențial și am continuat foarte bine acolo. La 15 ani am fost transferat la cea mai mare echipă din Belgia, unde am stat 2 ani. Apoi a urmat Italia și ce a continuat după”, a mai povestit jucătorul din Maroc.

Omar El Kaddouri are 33 de ani și este evaluat la 600.000 de euro, potrivit celor de la Transfermarkt. În carieră, marocanul a câștigat un titlu de campion cu PAOK și alte trei cupe alături de formația din Grecia.

Mijlocașul a mai evoluat pentru Anderlecht la juniori, Brescia, Sudtriol, Napoli, Torino și Empoli. În perioada sa din Italia, unde a evoluat în 255 de partide,