Elena Rybakina, contre cu jurnaliștii după victoria cu Simona Halep: „Sunt zvonuri care susțin că încă trăiești la Moscova”

Elena Rybakina (23 de ani) (30 de ani), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în premieră în finala unui turneu de Grand Slam. După , jurnaliștii „au pus tunurile” pe sportiva de pe locul 23 WTA.

Elena Rybakina, stânjenită la conferința de presă. Jurnaliștii „au băgat-o în corzi” după victorie din semifinale cu Simona Halep

Elena Rybakina s-a născut la Moscova și a reprezentat Rusia până la vârsta majoratului. Dezamăgiți de faptul că fiica lor nu este susținută financiar de Federație, părinții Elenei s-au reorientat. Astfel, începând cu anul 2018, finalista de la Wimbledon 2022 a ajuns să reprezinte drapelul Kazahstanului.

După victoria din semifinale cu Simona Halep, jurnaliștii prezenți la conferința de presă au pus presiune pe Rybakina, având în vedere că în acest an sunt interziși la Wimbledon sportivii ruși și bieloruși.

Conform , cazaca a transmis de la început că nu este confortabilă cu acest subiect, dar patru din primele opt întrebări au fost legate despre legătura ei cu Rusia.

Jurnalist: „Rușii au fost interziși la Wimbledon 2022. Tu ești născută și crescută acolo, ai devenit kazahă de puțin timp…”.

Elena Rybakina: „Am mai vorbit despre acest lucru și ieri, după victoria din sferturi (n.r. cu Tomljanovic). Joc deja pentru Kazahstan de mult timp și sunt foarte fericită să reprezint această țară. M-au sprijinit din toate punctele de vedere și nu își are rostul să mă întrebați cum mă simt. E o călătorie lungă pe care o am ca jucătoare kazahă, am jucat la Jocurile Olimpice, la Fed Cup…v-am mai dat răspunsul acesta și ieri…”.

Jurnalist: „În inima ta, te simți rusoaică, totuși?”.

Elena Rybakina: „Ce înseamnă în opinia ta să simți că aparții unei țări? Joc tenis, mă bucur de ce am realizat și de meciurile de aici. Îmi pare rău că jucătorii ruși nu sunt aici, dar mă concentrez pe faptul că am oportunitatea să joc pe cele mai importante arene ale lumii. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine”.

Jurnalist: „Ce te-a determinat să lași Rusia pentru Kazahstan, părinții tăi încă locuiesc în Moscova? Și, nu în ultimul rând, ai comunicat cu jucătorii ruși în această perioadă?”.

Elena Rybakina: „Nu îmi verific telefonul atât de des, mă concentrez pe turneu. Am mai spus deja: m-am născut în Rusia, dar reprezint Kazahstan. De ce trebuie să ne întoarcem mereu la subiectul acesta? Am spus deja tot ce era de spus. Azi, la meci, de exemplu, președintele Federației de Tenis din Kazahstan a venit să mă susțină. E un lucru mare, beneficiez de o încredere incredibilă din partea acestor oameni și apreciez enorm tot ce au făcut pentru mine”.

Jurnalist: „Sunt anumite zvonuri care susțin că încă trăiești la Moscova…”.

Elena Rybakina: „Cred că trăiesc peste tot, pentru că sunt jucătoare de tenis și mă aflu mereu pe drumuri. Cea mai mare parte a timpului o petrec în țările unde joc, acolo mă și antrenez. Între turnee, mă pregătesc în Slovacia, am mers o perioadă și în Dubai. Deci, nu trăiesc într-un loc anume, sincer”.

Rybakina, prima finală de Grand Slam

Elena Rybakina s-a calificat pentru prima dată în finala unui turneu de Grand Slam și din cauza formei slabe pe care a arătat-o Simona Halep. Jucătoarea noastră a făcut nu mai puțin de nouă duble greșeli în penultimul act.

Până la meciul cu Rybakina, Simona Halep nu pierduse niciun set la Wimbledon 2022. Pentru sportiva din Constanța, după eliminarea de la All England Club , iar apoi va începe sezonul de hard.