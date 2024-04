Elias Charalambous, avertisment pentru jucătorii săi după CFR Cluj – FCSB 0-1: “Nu e terminat!”. Ce spune de Florinel Coman

, după un gol senzațional reușit de Florinel Coman. Cu 6 etape înainte de finalul sezonului, FCSB are un avans de 13 puncte în clasament față de clujeni și de Universitatea Craiova.

Elias Charalambous, prima reacție după CFR Cluj – FCSB 0-1

La finalul partidei CFR Cluj – FCSB 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Elias Charalambous a vorbit la superlativ despre jucătorii săi și l-a lăudat îâân mod special pe Florinel Coman.

”Vreau să-mi felicit jucătorii. Nu e ușor să-mi țin jucătorii concentrați în fiecare săptămână, este cel mai complicat lucru, dar am spus-o și la conferința de presă că jucătorii sunt concentrați. Mă bucur pentru ei și sunt mândru, nu a fost ușor.

Am făcut un pas mare, o victorie importantă. Nu s-a terminat. În seara asta băieții vor petrece și de mâine ne vom concentra pe meciul cu Rapid. Mereu am spus că Florinel, la calitățile pe care le are, nu este de România. Este un jucător de clasă mondială și a arătat-o din nou astăzi.

Cel mai important lucru pentru mine este că jucătorii sunt uniți, ați văzut cum se bucură după fiecare gol. Vreau să le mulțumesc fanilor, astăzi ne-au făcut să ne simțim ca la un meci de acasă”, a declarat Charalambous.

Cum poate deveni FCSB campioană matematic

Ajunsă să aibă 13 puncte avans față de următoarele clasate în SuperLiga, , după derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Roș-albaștrii pot câștiga titlul după o pauză de 9 ani. Și o pot face în weekend-ul viitor dacă Farul o încurcă vineri pe CFR Cluj, la Ovidiu. Dacă ardelenii nu câștigă la Ovidiu, iar FCSB o învinge pe Rapid soarta titlului este pecetluită încă de la jumătatea play-off-ului.

După victoria din Gruia, patronul FCSB, Gigi Becali, nu a mai rezistat tentației și în direct la FANATIK SUPERLIGA a trimis care nu au putut să țină pasul cu formația sa.

David pe postul de atacant în acest play-off. Chiar dacă nu a marcat de când e folosit cu regularitate pe acel post, fostul fotbalist al UTA-ei l-a cucerit pe Gigi Becali.