Emil Săndoi şi Daniel Pancu, prezentaţi oficial la naţionalele de tineret. Ce obiective le-a stabilit FRF. Video

Emil Săndoi a revenit astfel după nouă ani pe banca naționalei de tineret, pe care a mai condus-o în perioada 2006-2013. Fostul antrenor al Chindiei . De cealaltă parte, Daniel Pancu va ocupa postul lăsat liber după ce FRF a .

România U21 și U20 are selecționeri: Emil Săndoi și Daniel Pancu

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, i-a transmis un obiectiv cert lui Emil Săndoi. Noul selecționer al naționalei de tineret trebuie să îi ducă pe „tricolorii mici” în penultimul act al Campionatului European de anul viitor, care va fi găzduit și de țara noastră.

„Dreptul de renegociere al contractului este după Campionatul European. Obiectivul concret este o calificare în semifinale la Campionatul European de tineret. Să fie foarte clar. Nu-ți poți impune un obiectiv mai jos decât ai fost acum trei ani.

Și în Ungaria consider că Mutu a fost la un pas de calificarea în semifinale. Asta este, ca să fim foarte corecți. Jucăm acasă, dacî va fi și emulația care a fost în Italia în jurul echipei, nu cred că vom avea probleme”, a declarat Mihai Stoichiță.

România e calificată la turneul final din postura de țară gazdă, iar Emil Săndoi a vorbit despre noul său mandat. În precedentul, a condus România U21 în 44 de partide, perioadă în care a obținut 20 de victorii, a înregistrat 12 rezultate de egalitate și a suferit 12 înfrângeri.

„Nu de fiecare dată o generație care obține rezultate bune la tineret poate avea același parcurs și la prima reprezentativă. Este o diferență, dar e vorba de ceva timp. Mulți jucători de la echipa de tineret cu evoluții bune în italia și Ungaria au făcut pasul la echipa mare, dar asta îmi doresc și eu.

Încep la naţionala de tineret cu două meciuri puternice, cu Spania şi Olanda, care reprezintă în materie de posesie şi gestionare a jocului poate principalele forţe din Europa. Ca să fiu sincer mi-aş fi dorit să avem o altă acţiune înaintea acestor meciuri de calibru.

Dar asta e situaţia, naţionala de tineret cu Rădoi şi Mutu a reuşit performanţe pe care ni le doream toţi. Ne dorim să reuşim acelaşi lucru şi cu această generaţie.

Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte la naţionala Under 21. Nu am avut prea mult timp, dar zilele următoare vreau să îl sun şi pe Florin Bratu, care a lucrat un an aici cu un grup mare de jucători, cu care, în mare parte, vom lucra şi noi de acum încolo.

Iar el e măsură, nu neapărat să îmi dea nişte sfaturi, dar să îmi explice o stare de fapt. Timpul ne presează, aşa că vom rămâne într-un contact permanent cu antrenorii de la cluburi pentru că dorim să monitorizăm toţi jucătorii”, a declarat Emil Săndoi.

Săndoi și Pancu, în tandem la Euro U21 2023

Pentru că la Campionatul European de tineret sunt șanse să se regăsească și jucători U20, cei doi vor colabora pentru a construi lotul României la Euro 2023. La turneul final, Daniel Pancu va face parte din staff-ul lui Emil Săndoi. România U20 este a treia echipă pe care o antrenează Pancu, după Rapid și Poli Iași.

„E o zi de mare bucurie, o postură care mă onorează și responsabilizează. Îmi doresc ca până la sfârșitul acestui mandat să promovez cât mai mulți jucători la naționala U21. Voi merge la cluburi, voi merge la academii, voi ține legătura cu antrenorii și selecția o voi face și în funcție de informațiile pe care le voi primi”, a declarat Daniel Pancu.