Emilie Arntzen, explicaţii pentru Fanatik după CSM – Gyor 23-27: “A fost vorba despre noi, nu despre arbitraj!”

CSM Bucureşti a pierdut al doilea meci la rând în Champions League, . Un start slab pentru “tigroaice”, care se vede pusă într-o situaţie dificilă, cu doar două puncte după primele trei confruntări.

Emilie Arntzen, explicaţii pentru Fanatik după CSM – Gyor 23-27: “Ne doare rău acest eşec!”

Oficialii şi antrenorii CSM-ului au contestat în termeni duri arbitrajul la finalul meciului, în partea secundă câteva faze la limită fiind judecate în favoarea campioanei Ungariei, spre furia publicului.

La finalul meciului din Sala Polivalentă, a vorbit pentru FANATIK despre perioada mai puţin fastă prin care trece CSM Bucureşti. Interul stânga susţine că arbitrajul nu a avut un rol în rezultatul final:

“Un meci foarte dificil. Gyor este o echipă foarte puternică. Am avut şansa noastră să câştigăm. În prima parte am făcut multe erori tehnice. Am fost doar la două goluri distanţă, chiar puteam conduce.

Bineînţeles că este greu, avem obiective mari în acest sezon şi în Champions League şi acum avem două înfrângeri la rând. Nimănui nu îi place să piardă, dar ne doar rău acest eşec.

“Azi a fost vorba despre noi, nu despre arbitraj”

Mi-ar plăcea să începem foarte tare şi să încheiem la fel sezonul. Dar nu este cazul. Unele echipe au avut un început mai greu de sezon şi au intrat în Final Four. Se poate întâmpla şi cu noi.

Am jucat cu echipe foarte tari şi am vrut să începem bine, dar acum suntem într-o situaţie mai delicată. Trebuie să ne revenim. Despre arbitraj nu aş vrea să vorbesc, în general.

Ce pot să fac? Trebuie să joc şi ele să fluiere. Este parte a jocului, dar azi a fost vorba despre noi, nu despre arbitraj. Trebuie să muncim, mai ales că Champions League este un turneu foarte dificil.

Clar că putem să ne revenim şi asta trebuie să facem în următoarele meciuri”, a spus Emilie Hegh Arntzen pentru FANATIK la finalul meciului.

CSM Bucureşti este momentan pe locul 5 în grupa A din EHF Champions League. “Tigroaicele” vor juca duminica viitoare pe terenul lui Savehof, echipă care a pierdut primele două meciuri din actuala ediţie.