Emma Răducanu, nominalizată la Premiile Laureus. Se luptă cu Daniil Medvedev pentru celebra distincție

Chiar dacă nu a mai realizat nimic notabil după triumful de la US Open, Emma Răducanu continuă să fie în centrul atenției. Ba chiar e la un pas să primească unul dintre cele mai importante premii destinate sportivilor din întreaga lume.

Emma Răducanu se numără printre nominalizații la Premiile Laureus

Mai precis, figurează pe lista nominalizaților pentru Laureus World Sports Awards 2022, la categoria „Revelația anului”, alături de rusul Daniil Medvedev, finalistul Australian Open 2022 și spaniolul , noua „perlă” a Barcelonei. Pentru această distincție se mai luptă înotătoarea australiană Ariarne Titmus, atletul indian Neeraj Chopra, dar și atleta venezueleană Yulimar Rojas.

În schimb, Novak Djokovic se numără printre nominalizații la titlul de „Sportivul anului”, alături de fotbalistul polonez Robert Lewandwoski (Bayern Munchen), înotătorul american Caeleb Dressel, atletul kenyan Eliud Kipchoge, pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen şi jucătorul de fotbal american Tom Brady.

Laureații vor fi anunțați în primăvara acestui an, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura exclusiv online, din cauza pandemiei Covid-19. Mai trebuie spus și că un membru de seamă al Laureus World Sports Academy – o asociaţie care reuneşte peste 60 dintre cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor şi decernează anual premii – este Nadia Comăneci.

Alte nominalizări pentru Premiile Laureus:

“Sportiva anului”: Ashleigh Barty (lider mondial WTA), Alexia Putellas (fotbalistă spaniolă), Allyson Felix (atleta americană), Elaine Thompson (atletă jamaicană), Emma McKeon (înătătoare australiană) şi Katie Ledecky (înotătoare americană);

„Echipa anului”: naţionala masculină de fotbal a Argentinei, echipa feminină de fotbal Barcelona, echipa olimpică de sărituri în apă a Chinei, naţionala masculină de fotbal a Italiei, echipa de Formula 1 Mercedes-AMG şi echipa de baschet Milwaukee Bucks;

„Revenirea anului”: Annemiek van Vleuten (ciclism, Olanda), Marc Marquez (motociclism, Spania), Mark Cavendish (ciclism, Marea Britanie), Simone Biles (gimnastică, SUA), Sky Brown (skateboarding, Marea Britanie), Tom Daley (sărituri în apă, Marea Britanie);

„Personalitatea cu dizabilităţi a anului”: Diede de Groot (tenis în scaun cu rotile, Olanda), Jetze Plat (paratriatlon, Olanda), Marcel Hug (atletism în scaun cu rotile, Elveţia), Sarah Storey (paraciclism, Marea Britanie), Shingo Kunieda (tenis în scaun cu rotile, Japonia), Susana Rodriguez (paratriatlon, Spania);

„World Action of the Year”: Alberto Gines (escaladă, Spania), Bethany Shriever (BMX, Marea Britanie), Carissa Moore (surfing, SUA), Italo Ferreira (surfing, Brazilia), Momiji Nishiya (skateboarding, Japonia), Yuto Horigome (skateboarding, Japonia);

Emma Răducanu a fost hărțuită de un admirator: „M-am simțit înfiorată”

Celebritatea vine, însă, „la pachet” și cu momente mai puțin plăcute. A simțit-o pe propria piele Emma Răducanu, din cauza unui admirator agresiv care și a furat un obiect ce îi aparținea, de fapt, tatălui de origine română.

„De când s-au întâmplat toate acestea, m-am simțit înfiorată. Mă simt foarte îngrijorată când ies afară, mai ales dacă sunt singură. Din cauza asta, simt că mi-a fost luată libertatea.

Mă uit constant peste umăr. Sunt agitată și mă tem că s-ar putea întâmpla același lucru din nou. Nu mă simt în siguranță în propria mea casă, unde ar trebui să mă simt cel mai bine.

Vreau să mă mut într-o casă nouă, cu mai multă securitate, pentru că mă tem că (n.r. – agresorul) s-ar putea întoarce, deoarece știe unde este casa mea”, povestea sportiva britanică, într-un interviu acordat recent.

Hărțuitorul – Amrit Magar, pe numele său, un bărbat de 35 de ani care a urmărit-o pe micul ecran, șomer fiind – se află acum pe mâna Poliției și își așteaptă sentința. În momentul în care l-au reținut, oamenii legii au găsit asupra sa pantoful furat de pe proprietatea familiei Răducanu.

„Am primit o notificare pe telefon de la o firmă de securitate prin care eram anunțat că o persoană este în fața casei. Am ieșit afară și am văzut un bărbat care stătea pe trotuar.

Când m-a remarcat, a început să fugă. L-am urmărit până la o stație de autobuz din apropiere, după care am sunat la poliție”, a explicat tatăl Emmei, Ion Răducanu.