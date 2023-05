Ermal Krasniqi, amplu interviu pentru Fanatik înainte de FCSB – CFR Cluj: “Aștept cu plăcere orice ofertă”. Ce spune despre cluburile de noapte. Exclusiv

În această iarnă, echipa lui Dan Petrescu a făcut unul dintre cele mai interesante transferuri din campionat. a fost luat cu 200.000 de euro de la Ballkani Suhareka, după ce „SuperDan” l-a observat în meciurile directe din grupele Conference League. Impactul atacantului de 23 de ani a fost imediat. Gol şi pasă de gol la debut împotriva Farului, iar după „dubla” cu Lazio, mai multe cluburi europene și-au îndreptat „radarele” spre Gruia pentru tânărul jucător kosovar.

Ermal Krasniqi, amplu interviu pentru Fanatik înainte de FCSB – CFR Cluj!

De la atacantul din Kosovo este aşteptată şi scânteia care să aducă victoria în meciul de duminică seara cu FCSB. spunea pentru FANATIK, CFR Cluj speră într-un miracol în ultimele trei etape, care să aducă în Gruia al şaselea titlu la rând.

O echipă FANATIK s-a deplasat la Cluj pentru un interviu in extenso cu Ermal Krasniqi. Pe lângă birourile din Gruia, câţiva impresari străini tatonau eventuale oportunităţi de afaceri. Ermal şi-a făcut apariţia la stadion alături de soţie, dar şi cu translatorul Spiro, un student albanez care îşi face studiile în Cluj-Napoca.

Krasniqi nu vorbeşte decât albaneză, dar pentru a se adapta cât mai repede la noua echipă şi-a angajat un translator care să îl ajute. Spiro şi Ermal au devenit deja buni prieteni: „Nu îl cunoşteam dinainte. M-au întrebat dacă pot să ajut şi am fost de acord. Vin cu el când e nevoie, la antrenamente, când vrea antrenorul să discute cu el. Am devenit prieteni. Ieşim şi prin oraș împreună”, ne spune Spiro.

Ermal Krasniqi a venit zâmbind la interviu, iar alături de el era frumoasa sa soţie, care urmărea emoţionată prestaţia „media” a soţului, de parcă ar fi fost un meci pe „Olimpico”. Dialogul a decurs natural, cu un jucător care pune fotbalul pe primul loc şi care spune că nu a fost niciodată într-un club de noapte, afirmaţie întărită de consoartă, care dădea din cap aprobator, parcă uimită de profesionalismul pe care îl „descoperea” la soțul ei.

„Eu am tot încercat să joc fotbal, dar nu credeam că o să ajung la un nivel la care să fac performanţă”

Ermal, ai jucat fotbal în sală mult timp înainte să ieși pe teren mare. De unde până unde futsal?

– De mic copil mi-a plăcut foarte mult fotbalul şi ca primă încercare a fost la futsal. Mă jucam pe stradă cu copiii şi visul meu a fost să ajung cât mai sus, să ajung cât mai departe în fotbal. Futsal a fost primul pas.

Ai început să joci fotbal pe teren mare abia la 18 ani. De ce aşa târziu?

– (Râde)… Eu am tot încercat să joc fotbal, dar nu credeam că o să ajung la un nivel la care să fac performanţă. Nu mă gândeam că pot să fiu la un nivel de performanţă, ca acum. Părinţii mei au fost foarte aproape de mine, m-au sprijinit şi m-au încurajat să ajung până aici.

„M-am bucurat că voi fi sub comanda unui antrenor ca Dan Petrescu. Nu m-am gândit de două ori”

Mulţi fotbalişti nu au nicio şansă dacă se apucă atât de târziu de „meserie”. Cum ai reuşit să recuperezi atât de repede acest decalaj?

– Sunt foarte bucuros pentru că Dumnezeu mi-a dat talent. Iar eu consider că prin disciplină şi prin muncă poţi să ajungi foarte departe. Aşa a fost şi în cazul meu. Disciplină şi muncă foarte multă, astea sunt ingredientele.

CFR Cluj a pus ochii pe tine după dubla din Conference League. Cum ai primit vestea că eşti dorit de campioana României?

– Am fost foarte fericit când am primit oferta de la cel mai bun club din România. CFR Cluj este un club foarte mare şi m-am bucurat că voi fi sub comanda unui antrenor ca Dan Petrescu. Nu m-am gândit de două ori ca să semnez această ofertă.

„Nu m-am gândit nicio secundă că nu voi da randament şi mă voi întoarce în Kosovo”

Vezi această şansă de a evolua pentru campioana României ca o rampă de lansare pentru Occident, către echipele mari?

– Da, şansa pe care o am eu acum să merg la o echipă mai mare din Europa este să joc cât mai bine aici, la Cluj. CFR este echipa potrivită la care pot crește, care mă ajută să progresez.

Deşi eşti la prima experienţă fotbalistică în afara Kosovo, practic n-ai avut nevoie nicio perioadă de adaptare la CFR Cluj. Cum de-ai reușit să dai randament instant?

– Nu mă aşteptam să mă primească toți cei de aici cu atâta căldură, au fost foarte aproape de mine încă de când am ajuns şi m-am simţit din start ca acasă la Cluj. Nu m-am gândit nicio secundă că nu voi da randament şi că voi fi nevoit să mă întorc în Kosovo.

Ce te-a marcat prima dată la CFR Cluj?

– Primul impact, ultra pozitiv dacă pot să spun așa, au fost oamenii. Sunt foarte calzi, foarte buni. Nu mă aşteptam la chestia asta din prima.

„Sunt concentrat aici şi orice ofertă care va veni mai târziu în cariera mea, o aştept cu plăcere”

Ai impresionat multă lume cu prestaţia din „dubla” cu Lazio Roma. Cum a fost pentru tine să joci în aceste meciuri în cupele europene împotriva unui adversar de asemenea calibru?

– Să joc împotriva unei echipe ca Lazio a fost ceva neaşteptat, un premiu „uau!” pentru mine. Am încercat să dau tot ce am mai bun în această „dublă” şi încrederea pe care mi-a dat-o antrenorul m-a făcut foarte puternic.

După prestaţiile cu Lazio, a apărut şi interesul echipelor din Vest pentru un eventual transfer. Tu cum vezi faptul că eşti monitorizat de mai multe echipe importante? Simţi un plus de presiune?

– Mă simt foarte bine să ştiu că sunt urmărit. Mă face să fiu și mai concentrat aici şi orice ofertă care va veni mai târziu în cariera mea, o aştept cu plăcere.

„Nu vreau să discut despre prețul lui Krasniqi, noi creștem valoarea unui jucător prin modul în care îl pregătim, modul în care îl determinăm să joace în teren. Valoarea unui jucător nu este crescută prin oferte fantomă sau prin anumite declarații”, Cristi Balaj

„Îi mulţumesc foarte mult lui Dan Petrescu pentru încrederea pe care mi-a acordat-o şi încerc să îl răsplătesc cu cele mai bune performanţe”

Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori din ultimele decenii în fotbalul românesc. Dar, totodată, este considerat un tehnician dificil, cu care este greu de lucrat, care cere foarte mult de la jucătorii săi. Tu cum l-ai caracteriza după lunile astea în care ai lucrat cu el?

– Am o părere foarte bună despre Dan Petrescu. Este un antrenor cu un caracter foarte bun, îi ajută pe toţi jucătorii să dea cel mai bun randament şi vrea mereu să câștige. Îi mulţumesc foarte mult lui Dan Petrescu pentru încrederea pe care mi-a acordat-o şi încerc să îl răsplătesc cu cele mai bune performanțe.

Poți face o comparație între fotbalul din SuperLiga și cel din Kosovo după aceste prime luni?

– Diferenţa dintre fotbalul de aici şi cel din Kosovo este destul de mare. SuperLiga este foarte puternică, dar şi în Kosovo sunt jucători foarte talentaţi. Aici se joacă un fotbal tare. O diferenţă mare este cea de infrastructură. Sunt stadioanele mult mai bune, mai frumoase în România.

„Nu îmi plac cluburile de noapte şi nu am fost până acum niciodată”

Cum ţi-ai imaginat fotbalul românesc înainte să ajungi la CFR Cluj şi ce impresie ţi-ai făcut până acum despre nivelul din România?

– M-am gândit că va fi greu, dar suportul pe care l-am avut de la oamenii de aici şi de la antrenor mi-a făcut trecerea asta mai uşoară.

Mulţi fotbalişti care ajung la acest nivel au şi o viaţă de noapte mai… hai să spunem agitată. Tu?

– Mie nu-mi plac cluburile de noapte şi nu am fost până acum niciodată într-un local de noapte. Eu încerc să mă recuperez cât mai mult în timpul liber. Da, ies în oraş, dar nu ies noaptea. Sunt sută la sută dedicat fotbalului.

Ce hobby-uri ai?

– În afara de fotbal, îmi place să joc PUB-G. (râde)

Cum ţi se pare oraşul Cluj?

– Foarte frumos! Nu exagerez… strategic! (râde) Clujul e foarte frumos, oamenii sunt liniştiţi, de treabă. Îmi place să trăiesc aici.

„Dacă voi fi convocat la meciurile cu România voi fi foarte emoţionat şi dornic să câştig pentru naţionala mea”

Pentru tine a fost o schimbare destul de mare să vii dintr-un oraş cu câteva mii de locuitori precum Suhareka, într-unul dintre cele mai mari din România…

– Este adevărat că am plecat dintr-un oraş mult mai mic decât Cluj, dar pentru că este foarte bine aici m-am acomodat foarte repede.

I-ai impresionat pe cei de la CFR cu faptul că ți-ai adus translator ca să te acomodezi mai repede. Crezi că e un handicap pentru tine că nu vorbești limba engleză?

– Nu a fost nicio problemă până acum. Asta pentru că o am alături pe soţia mea aici… și am şi translatorul cu mine. Ţin să mulţumesc clubului că a găsit pe cineva care să mă ajute, astfel încât să nu am probleme.

Ai debutat în naţionala mare a statului Kosovo, care va lupta cu România pentru un loc la Euro 2024. Cum vezi cele două meciuri din preliminarii?

– În acest an nu am primit deocamdată convocarea de la echipa naţională. Dar, dacă voi fi convocat la meciurile cu România, voi fi foarte emoţionat şi dornic să câștig pentru naţionala mea.

Familia i-a fost afectată de războiul din Kosovo: „A trecut prin momente dificile. Dar important este că a trecut”

Kosovo este o țară destul de nouă în competiţiile internaţionale. Crezi că naționala se poate califica la Euro, chiar în dauna României?

– Este adevărat că suntem o naţională destul de nouă în competiţii, dar avem jucători foarte buni, foarte talentaţi, care joacă la echipe importante din Europa. Şi asta ne dă o şansă bună să trecem de preliminarii.

Cum crezi că va arăta duelul Manea – Krasniqi în dubla România – Kosovo? Ai discutat cu Cristi despre asta?

– Cred că ar fi un duel de prietenie, dar pe… puncte! (râde).

Tu te-ai născut în 1998, în plin război în Kosovo. Pentru părinţii şi rudele tale a fost un moment dificil în acele vremuri?

– (se încruntă brusc) Normal, în Kosovo a fost război şi ca în fiecare familie, ca toată lumea de acolo, şi familia noastră a trecut prin momentele dificile. Dar important este că a trecut.

Chiar dacă acel conflictul s-a terminat în 1999, zona Kosovo a fost una de luptă pentru mult timp. Ți-a fost greu să copilărești în zonă? Asta te-a făcut să fii și mai tare din punct de vedere psihic?

– Din fericire, eu eram destul de mic atunci şi nu ţin minte prea multe grozăvii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Mai mult îmi amintesc după 2008, când Kosovo și-a declarat independenţa şi lucrurile s-au calmat.

„Cred că valoarea mea e determinată de performanţele pe care le am şi le voi avea”

Cum vede familia ta saltul pe care l-ai făcut în ultimul an?

– Din momentul în care am început să joc, am progresat repede, iar familia mea a fost foarte fericită. Au fost primii care au fost lângă mine. Ei m-au ajutat să mergem mai departe şi să am performanţe din ce în ce mai bune. Eu încerc să îi răsplătesc şi să îi fac cei mai fericiţi.

Dan Petrescu spunea că te mai antrenează două, trei luni, apoi vei pleca. Câți bani ai da tu pe Krasniqi?

– La partea asta cu banii… (zâmbește) Nu pot să îmi pun un preţ. Cred că valoarea mea e determinată de performanţele pe care le am şi le voi avea. Şi vreau să joc cât mai bine pentru asta.

„Nu auzisem de Gigi Becali până să vin în România”

La ce echipă din lume ți-ai dori să joci dacă ai avea posibilitatea să alegi și să fii ales?

– Echipa mea preferată este Barcelona şi sper să ajung şi acolo cândva.

Neluţu Varga este un patron destul de discret, cu puţine apariţii publice. Ce impresie ţi-a lăsat?

– Nu am vorbit atât de mult cu el, însă în momentul în care l-am cunoscut mi s-a părut un om foarte bun. Mi-a dat încredere că totul va fi bine.

La polul opus este Gigi Becali, patronul rivalei de la FCSB. Auzisei de el înainte să vii aici?

– Nu, nu auzisem de Gigi Becali până să vin în România.

Pentru că la FCSB de fapt patronul face schimbările şi echipa, aş vrea să te întreb dacă ai lucrat vreodată cu un astfel de patron?

– Nu, nu am avut un astfel de patron care să se implice în viaţa echipei. Deci nu ştiu cum e.

„M-a impresionat de la Universitatea Craiova atacantul Andrei Ivan. De la FCSB, numărul 9 este un atacant foarte bun”

Una dintre rivalele celor de la CFR Cluj la campionat este Farul. Îl ştii pe Hagi ca jucător, ai apucat să vezi secvenţe cu el? Cum ţi s-a părut ca fotbalist?

– Am auzit de Gică Hagi, ca legendă a fotbalului românesc, dar din păcate eram prea mic şi nu l-am prins jucând. Am văzut doar câteva secvenţe.

Ce fundași ți-au pus probleme în SuperLiga?

– Toate jocurile de până acum au fost foarte dificile. Nu pot să nominalizez pe cineva dintre fundaşii adverşi. Dar pot să spun că am avut meciuri grele.

E vreun fotbalist de la adversari – FCSB, Craiova, Farul – care te-a impresionat în mod deosebit?

– M-a impresionat de la Universitatea Craiova atacantul Andrei Ivan. De la FCSB, numărul 9 mi se pare un atacant foarte bun, Andrea Compagno. Şi de la CFR Cluj… toţi jucătorii sunt foarte buni! (râde)

Care este fotbalistul tău preferat?

– Leo Messi.

Spune-mi un lucru care îţi place şi unul care nu îţi place la CFR Cluj?

– Până acum nu sunt minusuri, deocamdată totul este foarte bine la CFR Cluj. Nu am de ce să mă plâng.

„Tot grupul m-a primit foarte bine şi suntem buni prieteni. Mă simt ca acasă la CFR Cluj”, Ermal Krasniqi

„M-am căsătorit şi cea mai mare sumă s-a dus pe nuntă”

Dacă nu erai fotbalist, cu ce crezi că te ocupai acum?

– Nu m-am gândit foarte mult la chestia asta pentru că mi-a plăcut la nebunie fotbalul. Visul meu a fost să fiu la un nivel cât mai înalt în fotbal. Nu m-am mai ocupat de nimic în viaţa mea în afară de fotbal, de aia nu pot să vă spun ce aş fi fost.

Care este cea mai mare primă pe care ai avut-o până la această vârstă? Și pe ce ai cheltuit-o?

– Păi pot să vă spun că acum m-am căsătorit şi cea mai mare sumă s-a dus pe nuntă (râde). A fost o sumă foarte mare pentru nuntă. Apoi mi-am luat şi maşină… şi cam asta a fost.

A fost o sumă foarte mare la nuntă, pentru cheltuieli?

– Da, pentru cheltuielile de nuntă. A costat foarte mult (râde).

Unii dorm cu mingea în pat sau au pereții plini de postere. Cum arată camera ta?

– Ca fiecare copil, dormeam deseori cu mingea. Am avut foarte multe postere cu jucătorii mei preferaţi. Visam de mic să devin fotbalist şi mă bucur că s-a îndeplinit.

Flash Krasniqi

Mancarea preferată? – Flia (n.r. – o mâncare tradiţională din Kosovo).

Munte sau mare? – Mare.

Oraşul preferat? – Malishevë. (n.r. – oraşul său natal).

Calificare la Euro cu Kosovo sau în Champions League cu CFR Cluj? – Ambele, clar! (râde)

„Cred că în două-trei luni va pleca, este un băiat senzațional. Poate să joace oriunde, la orice echipă, fără probleme”, Dan Petrescu