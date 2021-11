Evenimentele zilei din sport, marți, 30 noiembrie. Culisele scandalului dintre Dan Petrescu și Denis Alibec. Ionuț Lupescu iese la atac după ce Lionel Messi a cucerit Balonul de Aur

Ca de fiecare dată, FANATIK vă prezintă o trecere în revistă a celor mai importante evenimente din lumea sportului. Pe plan intern, ziua de marți, 30 noiembrie a fost marcată de scandalul monstru izbucnit la CFR Cluj.

Site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate că neînțelegerile dintre Dan Petrescu și Denis Alibec , când „Bursucul” și-a chemat elevul în birou să discute despre forma slabă din ultima perioadă. Un bun prilej pentru atacantul împrumutat de la Kayserispor de a-și manifesta nemulțumirea și a-i solicita, totodată, antrenorului, să-l titularizeze constant.

Culisele scandalului dintre Dan Petrescu și Denis Alibec. Totul a pornit de la o discuție purtată în biroul antrenorului

Cum răspunsul evaziv al lui Petrescu nu l-a mulțumit deloc, Alibec a avut un mesaj cât se poate de ferm: ori își face loc în primul „11” al campioanei, ori este lăsat să plece. Totul a culminat cu gestul sfidător făcut de capriciosul jucător în ultimele minute ale partidei cu Academica Clinceni, când a plecat de pe banca de rezerve fără să ceară permisiunea.

Scos din minți de atitudinea elevului său, „Bursucul” l-a exclus imediat din lot. Acesta bifase doar 343 de minute în cele opt partide disputate sub comanda actualului antrenor.

Ionuț Lupescu iese la atac după ce Lionel Messi a cucerit Balonul de Aur

Vestea că Lionel Messi a cucerit și în acest an Balonul de Aur, în detrimentul lui Robert Lewandowski, . „Când spui că dai Balonul de Aur cuiva, trebuie să i-l dai având în vedere anumite criterii, trebuie ca sezonul respectiv să fi fost cel mai bun pentru acel fotbalist.

Trebuie să fie niște criterii. Deciziile luate dau impresia că sunt pentru politic-sportiv, în sensul că fiecare încearcă să-și facă mai multă reclamă jucătorilor lor. Cred că, anul acesta sau anul trecut, Lewandowski a făcut un sezon foarte, foarte bun”, a răbufnit fostul mare internațional român, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gică Popescu e de partea lui Messi: „Tot el va câștiga și la anul”

În schimb, pe Gică Popescu nu l-a surprins absolut deloc decizia de a-i acorda lui Lionel Messi – pentru a șaptea oară în carieră – cel mai important premiu individual din lumea fotbalului. Ba chiar .

„E cel mai bun jucător al planetei și nu văd alți mari fotbaliști care l-ar fi putut bate în această anchetă. Cred că este meritoriu”, a subliniat căpitanul Generației de Aur în interviul acordat site-ului nostru.

Ce se ascunde în spatele penalty-ului de care a beneficiat Farul la Mediaș

Controversata lovitură de la 11 metri dictată în favoarea Farului Constanța în meciul de la Mediaș, încheiat cu o remiză, scor 1-1, . Asta dacă ne gândim la întâlnirea de taină pe care Răzvan Burleanu a avut-o recent cu Gică Hagi, în încercarea de a-l convinge să preia echipa națională.

În orice caz, decizia „Regelui” de a participa la discuții – deși nu era deloc dispus să spună adio proiectului de la malul mării – lasă loc de intrepretări. Cu atât mai mult cu cât penalty-ul „inventat” de centralul Iulian Călin a venit în minutul 95, ultimul al prelungirilor, tocmai când medieșenii se pregăteau să sărbătorească victoria.

Surpriză în ultimul meci al etapei din Liga a doua. U Cluj a fost învinsă de Astra Giurgiu

Etapa a 15-a din eșalonul secund se încheie cu o surpriză de proporții. Deși era favorită certă, U Cluj , scor 1-2, în fața Astrei Giurgiu. Meciul a fost decis de un penalty acordat eronat de centralul Cristian Moldoveanu, după o cădere teatrală la limita careului a lui Dragoș Gheorghe, la un contact cu Alarcon.

Șerban, care ratase de la punctul cu var în minutul 30, a transformat de această dată și le-a adus oaspeților o victorie nesperată. „Șepcile roșii” rămân pe poziția a treia, cu 33 de puncte, la 6 în spatele liderului Petrolul Ploiești.

Petre Grigoraș, aproape să preia o echipă din liga a patra: „Am fost la un meci acolo”

Tot în cursul zilei de marți, Petre Grigoraș a confirmat pentru FANATIK în vederea preluării postului de antrenor principal. Pentru moment, cele două părți nu au ajuns, însă, la o înțelegere.

„Eu, fiind în Constanța, am fost la un meci acolo, dar nu se pune problema deocamdată. Am văzut că au un stadion frumos dar asta nu înseamnă că am ajuns la vreo înțelegere cu ei și o să fiu antrenorul lor”, a declarat fostul tehnician al Oțelului Galați, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ianis Hagi, în vizorul mai multor cluburi europene. Rangers i-a fixat prețul

Datorită evoluțiilor bune din ultima perioadă, Ianis Hagi . Fie că vorbim de Sevilla, AS Roma, Lyon, Aston Villa, sau Galatasaray, prețul este, însă, unul pe măsură.

Scoțienii de la Rangers solicită nu mai puțin de 20 de milioane de euro în schimbul mijlocașului care se poate lăuda cu trei goluri și patru pase decisive în cele 18 meciuri disputate în actuala stagiune.

Ralf Rangnick, pe locul șase în topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League

Adus la Manchester United cu misiunea de a asigura interimatul până la sfârșitul sezonului, Ralf Rangnick . Chiar dacă încasează un salariu anual de 8.000.000 de lire, mai mare decât cel al lui Ole Gunnar Solkjaer, germanul ocupă doar poziția a șasea în acest top.

Lideri sunt Pep Guardiola şi Antonio Conte, cu 20.000.000 de lire fiecare, la Manchester City, respectiv Tottenham, în vreme ce Jurgen Klopp completează podiumul, grație celor 15.000.000 de lire care îi revin de când și-a prelungit contractul cu Liverpool până în vara lui 2024. În schimb, Thomas Tuchel are la Chelsea un salariu de „doar” 10.000.000 de lire pe an.

Cum va petrece Simona Halep Ziua Națională a României

Chiar dacă nu-și poate neglija programul strict, Simona Halep cu preparatele tradiționale românești pe care le adoră încă de la vârste fragede.

„Voi sărbători pe terenul de tenis (n.n. râde). Am antrenament! Probabil împreună cu băieții, cu echipa, vom mânca ceva bun. Mămăliguța cu brânză și smântână îmi place. Mâncam des când eram copil. Îmi plac mai multe”, a mărturisit sportiva noastră.

Marian Drăgulescu are grad de locotenent-colonel în Armata Română

Nu în ultimul rând, Marian Drăgulescu a dezvăluit datorită performanțelor remarcabile obținute de-a lungul celor peste trei decenii de carieră și a vorbit despre planurile de viitor. Surprinzător sau nu, acestea sunt în strânsă legătură cu gimnastica.

„Îmi place țărișoara în care am crescut, aici m-am dezvoltat, aici am reușit să evoluez, astfel încât să-i batem pe toți din lume. Locotenent-colonel este gradul meu. Pot opta și acum pentru o carieră civilă. Dar, ca angajat al MApN primești automat o funcție și un grad. Eu sunt pe funcția de sportiv. Va urma funcția de antrenor”, a explicat multiplul campion mondial și european.