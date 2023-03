Exclusiv. Acuzele lui Mititelu pot arunca în aer fotbalul românesc! „Dacă are dovezi, urmează Jihadul! Îi leagă pe toți! DNA-ul trebuie să intervină!” Video

În , Dumitru Dragomir a comentat acuzațiile lui Adrian Mititelu, îndreptate împotriva Federației Române de Fotbal.

Cum poate fi aruncat în aer fotbalul românesc. Dumitru Dragomir atrage atenția asupra declarațiilor lui Mititelu: „Am probe că ai băgat cuțitul într-unul și nu spun?!”

Adrian Mititelu a declarat primit propuneri legate de posibile delegări ale arbitrilor la meciurile lui FC U Craiova 1948 și că iar acum așteaptă să fie anchetat pentru a da toate informațiile pe care le deține. Dumitru Dragomir vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.

„Mititelu a dat o declarație acum câteva zile vis-a-vis de secretarul general al FRF. Federația, comisiile, ar trebui să se sesizeze. Dacă Mititelu are dreptate, e deranjul de pe lume. Aici și DNA ar trebui să intervină.

Să îl cheme DNA și el are probe că ăștia fac mișmașuri la FRF. Pe timpul meu dacă se spunea asta în secunda doi eram la DNA, la DIICOT, peste tot. Dar imediat comisiile jurisdicționale interveneau. Înseamnă că Mititelu are niște probe. Dacă are probe e Jihad. Dacă nu are probe atunci răspunde conform regulamentului.

Dar nu poate fi lăsat așa. Dacă are Mititelu ceva probe? Când spui public am probe, tu știi ce e asta? Nu a existat vreo declarație în fotbalul românesc ca un conducător să aibă împotriva conducerii FRF. Probe de trucaj, de aranjamente, de prostii. Tu îți dai seama Nici n-ai pomenit. Dacă are probe? Îi leagă imediat.

Am probe împotriva ta că ai băgat cuțitul într-unul și nu spun?! Tu știi ce înseamnă asta? Și eu sunt vinovat care dețin probele. Sunt la fel de vinovat ca tine. Una e să fie discuții și alta e să am probe. Și nimeni nu se sesizează.

Categoric. Noi toți. Mai puțin eu. Fără probe au fost băgați la pușcărie! Aruncă definitiv fotbalul în aer în toată Europa. Îl suspendă pe unul cu anii că și-a luat un bilet la pariuri. Și pe unul că truchează meciuri sau aranjează cu arbitrii sau face ceva, pui batista pe țambal. Păi ce e asta?”, a tunat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce decizie se va lua în speția dintre Sepsi și FC U Craiova, în urma scandalului de xenofobie de la Sf. Gheorghe

Dumitru Dragomir s-a ferit să dea o profeție în privința , dar „Oracolul din Bălcești” este ferm convins că partida dintre Sepsi și FC U Craiova 1948, care poate fi decisivă pentru calificarea în play-off, ar trebui rejucată.

„Drept și cinstit ar trebui să se joace meciul chiar dacă nu există regulament. Din punct de vedere regulamentar, comisiile trebuie să respecte regulamentul și trebuie să fie ferite cel puțin de Comitetul Federal să se ia în Comitetul Federal decizia de a se rejuca meciul. Că altfel face Mititelu reclamație la DNA sau Sepsi și îi leagă pentru așa ceva”, a adăugat fostul președinte LPF.