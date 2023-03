Exclusiv. Bănel Nicoliță, poveste din alte timpuri cu insolvența de la ASA Târgu Mureș: „N-am văzut nimic”. Video

Fostul internațional a jucat pentru o perioadă scurtă la Târgu Mureș, în prima jumătate a anului 2017, atunci când formația a terminat pe ultimul loc în prima divizie și a retrogradat în eșalonul secund.

Cum a rămas Bănel Nicoliță cu buza umflată după insolvența de la ASA Târgu Mureș

Aflat în platou la cea mai nouă ediție a , Bănel Nicoliță a dezvăluit că nu a mai reușit să recupereze niciun ban de la ASA Târgu Mureș, după ce clubul a intrat în insolvență.

ADVERTISEMENT

”Eu am pățit-o la Târgu Mureș cu insolvența, nu am luat niciun leu nici până în ziua de astăzi. Aveam de luat aproape 20.000 de euro, dar le-am pus capac. Știam situația financiară de acolo. Ni s-a spus că în momentul în care se va ajunge la insolvență o să ne luăm o parte din bani.

Am luat prima la dreapta, prima spre București. Nu am luat nimic, nici banii de benzină. Acolo eu mi-am plătit casa, mi-am plătit totul timp de 5-6 luni cât am stat. Eu m-am dus mai mult de dragul domnului Ilie Stan”, a declarat Nicoliță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Vâlceanu cere insolvența clubului Petrolul

Discuția despre faptul că în cele mai multe cazuri de insolvență a cluburilor jucătorii nu ajung să-și mai primească restanțele salariale a pornit de la faptul că portarul Octavian Ploiești.

Împrumutat la gruparea prahoveană de la FC Voluntari până la finalul actualului sezon, jucătorul în vârstă de 26 de ani a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că nu vrea să facă rău echipei. ”Nu vreau să fac rău echipei. Îmi vreau doar drepturile mele. Sunt o grămada de lucruri de spus”, a spus Vâlceanu.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Octavian Vâlceanu a dat în judecată clubul la care activează pentru a-și recupera restanțele salariale. Deși dosarul a fost înregistrat miercuri, 8 martie, intențiile fostului portar de la Academica Clinceni au fost luate la cunoștință de oficialii clubului cu o bună perioadă de timp în urmă, acesta fiind motivul pentru care a fost scos dintre buturile echipei. Vâlceanu nu mai apărase din 11 noiembrie 2022.

Totuși, el a revenit în poartă, profitând de prestațiile slabe ale portarului austriac Leitner. De asemenea, din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Octavian Vâlceanu nu ezită să provoace valuri în vestiarul ”lupilor galbeni” plecând de la restanțele salariale pe care le are de încasat.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .