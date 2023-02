Exclusiv. Cel mai nou scenariu în scandalul de milioane de euro Craiova vs Hanca&Vînă: „Eu îi spulberam! Se joacă cu banii românilor”. Video

Sergiu Hanca și Ionuț Vînă se află în litigiu cu Universitatea Craiova, iar nu a fost favorabil jucătorilor care cer în total 7,5 milioane de euro oltenilor pentru că au fost excluși din lot de Mirel Rădoi. Dumitru Dragomir a avut un discurs dur la adresa celor doi fotbaliști în cea mai recentă ediție .

Dumitru Dragomir, cea mai recentă exprimare în scandalul de milioane de euro de la Universitatea Craiova cu Hanca și Vînă: „Ei cred că se joacă cu banii românilor”

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor a oferit un verdict nefavorabil jucătorilor, iar în cazul în care câștigau, Mirel Rădoi ar fi fost bun de plată, informație explicată în exclusivitate de Emilian Hulubei, președintele AFAN, pentru FANATIK.

că Hanca și Vînă sunt dirijați din spate, de aceeași părere fiind și Dumitru Dragomir. Fostul președinte al LPF i-a pus la zid pe cei doi fotbaliști ai Universității Craiova.

„Comisiile, Federația ar trebui să le dea niște suspendări și niște amenzi să se învețe minte. Ei cred că se joacă cu banii românilor că sunt ei șmecheri, ei și impresarii lor. Să pună mâna să se antreneze să joace întâi și după să…”, au fost primele cuvinte ale lui Dumitru Dragomir despre scandalul de 7,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova.

Dumitru Dragomir dă de pământ cu Hanca și Vînă: „I-aș spulbera, i-aș scoate în șuturi din lot”

Dumitru Dragomir nu concepe intențiile lui Hanca și Vînă, mărturisind că dacă se afla încă la cârma Ligii Profesioniste de Fotbal i-ar fi „spulberat” pe cei doi jucători ai „alb-albaștrilor”.

„Sunt revoltat. Dacă eram la ligă îi spulberam. Cum să ceri 7 milioane pentru ce? Că nu te-am băgat să joc? Păi dacă nu meriți. Și ce dacă te-am trimis la echipa a doua? Mi s-a părut că antrenorul de la echipa a doua poate să te pună pe roate.

Asta aș spune la Comisie. ‘Da, domne eu l-am trimis la echipa a doua’. I-aș spulbera, i-aș scoate în șuturi din lot. Numai la echipa a doua i-aș ține. Le dai banii, pentru că ai semnat contractul, trebuie să-i dai banii. E de râsul lumii. Oameni bolnavi mintal”, a declarat foarte revoltat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, convins că Hanca și Vînă au „sfătuitori”: „Impresarii lor sunt vinovați”

Dumitru Dragomir consideră că nu jucătorii sunt vinovați, ci impresarii lor și a cerut ca federațiile și comisiile să ia atitudine. „Părerea mea este că nu sunt ei vinovați, ci impresarii lor. Ce minte au? Copii… Ce experiență are Hanca? Unde a jucat Hanca? Are valoare de campionatul nostru, valoare medie. Nu are valoare de vârf.

Asta e o tâmpenie. Comisiile și federațiile ar trebui imediat să-i sancționeze. Îi aruncă de la TAS, nici nu îi primesc”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

