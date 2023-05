Exclusiv. Ciprian Marica arată cu degetul către Cristiano Bergodi și Sepsi: “Au sărbătorit un egal de parcă ar fi câștigat campionatul!”. Video

Farul a scos doar un egal pe terenul lui , iar campionatul este relansat cu patru runde până la final. Echipa lui Hagi are trei puncte avans faţă de FCSB, iar CFR Cluj se poate apropia la două lungimi.

Ciprian Marica arată cu degetul către Cristiano Bergodi și Sepsi: “Au sărbătorit un egal de parcă ar fi câştigat campionatul”

este unul dintre acţionarii Farului Constanţa şi a declarat la FANATIK SUPERLIGA că i-a displăcut anti-jocul prestat de cei de la Sepsi, dar şi bucuria exagerată de la final, după remiză:

“Este adevărat că, dacă am fi câştigat, am fi avut mai multe şanse. Una peste alta, mie mi-a displăcut jocul în sine. Mă refer la anti-jocul celor de la Sepsi, tragerea de timp din prima repriză.

O tactică urâtă aleasă de Bergodi care nu face cinste jocului de fotbal. Au sărbătorit un egal de parcă ar fi câştigat campionatul. Mă rog, asta este.

“Nu asta mă dezamăgeşte cel mai tare, ci anti-jocul. Trebuie să fie plăcut şi fotbalul, să vină fanii la stadion”

Adversarul trebuie să facă orice ca să obţină un rezultat pozitiv. Pe mine m-a şocat că după egal erau aşa fericiţi de parcă ar fi câştigat meciul. Nu asta mă dezamăgeşte cel mai tare, ci anti-jocul.

Trebuie să fie plăcut şi fotbalul, să vină fanii la stadion. Un egal care ne pune o mică piedică. Nu cred că era jucat campionatul dacă am fi câştigat la Sepsi.

Un joc lent şi am luat gol pentru că am fost previzibili. Nu am fost noi în construcţia jocului. Prea puţin i-am pus în valoare pe Alibec şi Mazilu.

Ocaziile au fost mari, mai ales cea a lui Louis Munteanu. Se joacă, nu e nimic terminat. Urmează un meci pe care trebuie să îl câştigăm”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

