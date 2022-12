Exclusiv. Bănel Nicoliță anunță despărțirea lui Florinel Coman de FCSB: „Îl cunosc foarte bine. A debutat cu mine la Viitorul. Nu-i convine, pleacă!” Video

Căpitanul ”roș-albaștrilor” a reușit și a adus 3 puncte esențiale în partida cu FC Botoșani.

Despărțirea lui Florinel Coman de FCSB e tot mai aproape

Prezent în cea mai nouă ediție a , Bănel Nicoliță a afirmat că așa cum îl cunoaște pe Florinel Coman nu mai există cale de întoarcere și despărțirea de FCSB se va produce în curând.

”Eu cred că e ultimul lui meci. După declarația pe care a avut-o aseară e clar că lucrurile nu stau bine și își dorește să plece. Să joace câte 15-20 de minute nu e ce vrea el. Poate să fie și o strategie și Gigi să-l joace titular până în vară și atunci să-l vândă, dar nu cred.

Eu îl știu pe Coman, e foarte dificil. Am jucat cu el la Viitorul, dacă nu e cineva să-i vorbească, să-i spună cum stau lucrurile… Coman a debutat cu mine în teren la Viitorul, era mai haotic, și Hagi l-a luat și a vorbit cu el zi de zi și încerca să-i explice că nu e bine ce face, dar el făcea la fel.

Ce făcea? Mai ieșea noaptea pe afară, mai fuma o țigară. Hagi îi spunea ‘nu mă interesează ce faci, e viața ta, dar eu vreau să ajungi fotbalist’. Era dificil în acea perioadă. Hagi a reușit pentru că a știut să vorbească cu el și a știut să-i spună lucrurile așa cum sunt”, a declarat Nicoliță.

Avea Coman pregătită replica pentru Gigi Becali?

Bănel Nicoliță îl laudă pe Florinel Coman pentru calitățile excepționale pe care le are și crede că acesta va face tot posibilul să se întoarcă sub comanda lui Gheorghe Hagi, la Farul Constanța.

”Acum un an și jumătate era cel mai tare, cerea pe el 30 de milioane, și acum să vorbim despre Coman că nu mai e bun? Coman are o personalitate puternică, dacă nu îi convine ceva pleacă, nu stă la discuții. Nu se va lăsa de fotbal, cred că va căuta să se întoarcă la Hagi.

Gigi ține foarte mult la el, dar cred că s-a întâmplat ceva. Dacă vorbim de calitate, Coman e unul dintre cei mai buni. Unu la unu e foarte puternic. Îl voi lăuda mereu pe Coman pentru că știu că are calitate. Dacă știam că nu are calitate, spuneam că nu are, dar are. Îi trebuie doar un om să vorbească cu el, să știe cum să-l ia”, a mai spus Bănel, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

”Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”, a fost declarația lui Coman de la care a pornit tot acest tăvălug, iar Nicoliță crede că totul a fost premeditat: ”Un om fără personalitate nu iese niciodată să spună ce a spus Coman. Eu cred că a avut pregătită această declarație. Abia aștepta să dea un gol și să le răspundă”.

