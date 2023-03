Exclusiv. Gestul lui Adrian Mititelu în ziua „finalei” Sepsi – FC U Craiova: „În semn de respect pentru Ținutul Secuiesc” Video

Comisia de Recurs a FRF a hotărât , din minutul 1, anulând astfel decizia Comisiei de Disciplină, care oferise victoria la ”masa verde” formației covăsnene după partida întreruptă în luna ianuarie. Jocul se va disputa în această seară și .

Adrian Mititelu, gest-simbol înainte de Sepsi – FC U Craiova 1948: ”Oltenii nu au nimic cu secuii”

Pe data de 29 ianuarie, partida de la Sfântu Gheorghe dintre Sepsi și FC U Craiova a fost oprită în minutul 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor olteni.

A urmat o adevărată telenovelă, la Comisii. Și, în cele din urmă, verdictul final, ca rezultatul să fie stabilit pe teren, de jucătorii celor două echipe, și nu la masa verde.

Înaintea partidei, Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a dorit să arate din nou că, din perspectiva sa, nu există urmă de xenofobie. Lucru pe care, de altfel, îl menționase și imediat după jocul din ianuarie.

Atunci când, într-o , a precizat că are o mare simpatie pentru poporul maghiar.

De această dată, nu s-a rezumat doar la declarații. Clubul pe care-l patronează a realizat un fanion special pentru meciul care va avea loc în acestă seară. Iar pe acesta a plasat, sub sigla lui Sepsi, steagul Ținutului Secuiesc.

”Fanionul este creat de noi în semn de respect pentru cei de la Sfântu Gheorghe. Am vrut să le arătăm că oltenii nu au nimic cu secuii. Pentru că s-au spus fel de fel de lucruri despre ceea ce au spus suporterii noștri.

Și, normal, sunt asociați cu noi, așa că este clar că suntem și noi vizați. Și am vrut să transmit încă o dată respectul nostru pentru comunitatea secuiască. Pe care noi o prețuim și o respectăm foarte mult.

Ținutul Secuiesc, din punct de vedere spiritual și istoric, există. Dar este România. În România. La meciul trecut nu am avut.

Dar ca să vă arăt linia mea, când am organizat meciul tur, la Târgu Jiu, eu i-am întâmpinat cu urări scrise în limba maghiară”, a spus patronul oltenilor, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe cartea atacului. ”N-avem cum să jucăm la egal. Nu știm”

Adrian Mititelu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și despre modul în care trupa lui Nicolo Napoli va aborda partida decisivă. Și spune că deși oltenilor le este suficient un rezultat de egalitate, echipa va juca la victorie.

”N-avem cum să jucăm la egal. Nici dacă am vrea. Nu știm. Pentru că noi avem jucători cu anumite trăsături și caracteristici tehnice.

Ce, să-i spui lui Bauza să nu dribleze? Sau lui Bahassa să dea mingea înapoi, să se retragă, să stea în terenul nostru?

Este greu la o echipă care are un anumit lot, cu jucători ofensivi. La noi, din 11, cinci au valențe ofensive reale, prin natura calităților lor. Ce să le spui? Veniți mai în spate, să nu ne prindă Sepsi?

Dar, da, este bine că avem și varianta egalului. Pentru că poți să iei un gol și să marchezi tu. Este bine, dar nu în sensul că ne culcăm pe o ureche.

Este bine pentru că atunci când fluieră arbitrul începutul meciului suntem în avantaj. Normal că dacă-ți dă adversarul un gol lucrurile se schimbă.

A, normal, dacă este egalitate și mai sunt zece minute, ține de natura umană. Toți încearcă să apere rezultatul. Dar eu sunt convins că diseară vom marca. Sper să nu primim, dar noi vom înscrie.

”Locul nostru este în play-off”

Sunt optimist. Așteptăm să vină jocul și să facem un meci bun. Nu înseamnă că Sepsi nu rămâne o echipă foarte puternică și cu foarte multe atuuri. Dar noi mizăm pe noi.

Ei au câștigat Cupa României, Supercupa. Au avut o perioadă extraordinară anul trecut. Dar și noi avem jucători care, unii dintre ei, sunt peste media echipelor din play-off în opinia mea.

Uitați-vă câte puncte avem noi cu echipele care sunt acum în play-off. Și nu cred că le avem întâmplător. Plus, dacă mai spun cum am făcut 1-1 la FCSB.

Sau cum ne-a bătut acasă, când am avut 5-6 ocazii cu ei, și am dominat meciul. Am dominat ambele meciuri cu Farul. Nu 6 puncte, dar luam 3. Dacă te uiți la rezultatele cu echipele deja calificate, locul nostru este acolo”, a concluzionat Adrian Mititelu.

