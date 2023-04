Exclusiv. La un pas de a-și distruge cariera înainte de a semna cu Steaua: „Plecase la alba-neagra!” A împrumutat 1.000 de euro să se reapuce de fotbal! Video

, Valenciei sau al lui Fenerbahce a povestit cu lux de amănunte la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cum a ajuns într-o astfel de situație, dar și cum s-a descurcat în China.

Suma fabuloasă pe care a pierdut-o Sabin Ilie în două luni la jocurile de noroc

Sabin Ilie și lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, cei doi frați povestind mai multe aspecte inedite din viața lor. Printre altele, Sabin Ilie a vorbit și despre suma fabuloasă pe care a pierdut-o în două lună la jocurile de noroc.

ADVERTISEMENT

„E normal să ne ajutăm, că așa sunt frații. Lumea a dat de știre că eu joc la păcănele și nu știu câți m-au văzut pe mine să mă joc la păcănele.

E adevărat că după ce am divorțat, am avut o perioadă când am pierdut tot salariul pe care l-am câștigat în China într-un an. Am pierdut 600.000 de dolari în 2 luni jumătate.

ADVERTISEMENT

Jucam poker, de-abia așteptam. Nu există nicio scuză, am greșit. Eu niciodată nu am luat banii din fața copiilor, de la mama și de la tata. Am câștigat și am spus că nu mai joc nimic. De-atunci niciodată nu am mai jucat. Dacă mai pierdeam, mai aveam nevoie de sume mari, nu 2.000-3.000, îi ceream fratelui. Oricum dădeam înapoi”.

„I-am mai zis stop, mai venea, mai avea mașina pe undeva. Au fost perioade din viața lui, în care să aibă nevoie de ajutor. Au fost discuții și mai aprinse între noi, dar s-a oprit”, a intervenit Adi Ilie.

ADVERTISEMENT

„Mi-a spus să mă opresc și m-am oprit. Eu mereu am fost cheltuitor. Am venit la Steaua, mi-au dat 10.000 de dolari, bani mulți, erau 2 apartamente în Craiova.

Eu am vorbit cu el să-mi dea încă 2.000 de dolari că văzusem o mașină de 12.000 de dolari care îmi plăcea. După am semnat la Fenerbahce, am primit la semnătură 100.000 de dolari, mi-am luat mașină de 120.000 de dolari”, a mai spus Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO AICI

„Plecase în Ungaria, se lăsase de fotbal!”

Adi Ilie – Când s-a terminat junioratul, eu am debutat la Electroputere, el mai avea un an și a plecat în Ungaria, s-a lăsat de fotbal.

ADVERTISEMENT

Sabin Ilie – Anturajul din cartier… aveam 17 ani. Am fugit, că trebuia să ajung în Germania.

Adi Ilie – Vrei să-ți spun eu cu ce pleca? El plecase cu alba-neagra!

Sabin Ilie – Nu dădeam eu cu alba-neagra, eu mă duceam să muncesc ceva. Mulți dintre ei la muncă s-au dus. Când am auzit că a semnat Steaua cu Adi Ilie și că a primit o primă de 10.000 de dolari, mi-am spus că mă întorc.

Adi Ilie – A doua zi m-am trezit cu el în fața ușii și mi-a cerut 1.000 de dolari că se apucă de fotbal.

Sabin Ilie – M-am întors la Craiova. Am văzut un meci Craiova-Brașov, pierduse Brașovul cu 5-1. Am spus că eu pot să joc la Brașov, că sunt mai bun decât cei de acolo. Romică Pașcu mi-a spus că îmi dă 3.000 de dolari pe lună, nu-mi venea să cred.

Adi Ilie – Când a spus nea Țiți că-l aduce la Steaua, eu i-am spus să nu-l aducă. I-am spus că dacă îl aduce, nu știu ce se mai întâmplă cu mine. Știam că nu e pregătit, că nu e serios pe cât e de talentat. Și nea Țiți mi-a spus că o să fie mai bun ca mine.

Sabin Ilie – Ajungând la Steaua, m-am disciplinat și eu. În China mi-a plăcut mult, am stat 4 ani. Eram doar la hoteluri de 5 stele, cum să nu-mi placă, aveam casă pe malul mării galbene. Îmi plăcea mâncarea, mergeam în cele mai luxoase restaurante. Ce faci ca fotbalist în China, aia faci și în Spania. Nu am simțit deloc comunismul în China, noi, străinii, nu aveam nicio treabă.

„Eu am stat de vorbă cu patronul multimilionar al nostru și a spus că nu e posibil să ții un popor atât de mare fără disciplină. Noi eram tratați cu respect. Am primit ghete personalizate, trofee, mingi de fotbal. Prime de joc mai primeam. Patronul nostru făcea pistele de avion în China”, a mai , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.