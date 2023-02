Exclusiv. Mititelu îi face statuie lui Gigi Becali. „Ăsta e adevărul! E cel mai important personaj de după Revoluție și va fi așa încă 20 de ani după moartea lui!” Video

Adrian Mititelu i-a făcut portretul lui . Patronul celor de la FC U Craiova 1948 este convins că finanțatorul FCSB-ului este cel mai important personaj din fotbalul românesc de după Revoluție și va rămâne la fel în următorii 20 de ani după moartea lui.

Adrian Mititelu i-a făcut statuie lui Gigi Becali: „Cel mai important din fotbalul românesc”

a sărit în apărarea lui Gigi Becali, mărturisind că patronul de la FCSB este un bun cunoscător al „sportului rege”. Finanțatorul de la FC U Craiova a avut doar cuvinte de laudă la adresa latifundiarului din Pipera și i-a criticat pe cei care îl ironizează.

„Gigi Becali este foarte priceput la fotbal, credeți-mă. Degeaba râd unii de el numai că nu perseverează. El vrea să o facă de pe fotoliu și nu merge. Eu nu vrea să iau în derâdere nimic și pe nimeni.

Un om ca Gigi Becali este cel mai important personaj din fotbalul românesc de după Revoluție și probabil va rămâne încă vreo 20 de ani după moartea lui la fel de important pentru că ăsta este adevărul.

Chiar dacă unii îl ironizează sau îl aduc în derizoriu. Este un om care a făcut foarte mult bine fotbalului și care a influențat în mod pozitiv fotbalul românesc”, a declarat Adrian Mititelu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, prima reacție după ce Gigi Becali l-a lăudat pe Achim: „Cu el echipa joacă total diferit”

Gigi Becali l-a lăudat la conferința de presă pe Vlad Achim, mijlocașul la închidere al celor de la FC U Craiova 1948. Trecut pe la FCSB, jucătorului propus de Marcel Pușcaș la naționala României de fotbal până în 2024.

„Eu am spus-o încă de astă vară de când am croit echipa. Nu conta cine era antrenor. Achim a fost jucătorul nostru de bază ca dovadă i-am prelungit contractul deși are o vârstă. Alții s-ar fi ferit. Echipa noastră dacă nu e Achim joacă total diferit, e o altă echipă”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Totodată, patronul lui FC U Craiova 1948 și-a făcut un plan B pe care îl va folosi în momentul în care Achim nu va fi disponibil. „Acum am descoperit, avem o altă soluție de rezervă. Am descoperit un nou sistem fără Achim dacă va fi cazul. Nu e secret, dar cu siguranță la un meci important din acest campionat vom încerca și un alt sistem care s-ar putea să meargă”, a declarat Adrian Mititelu.

Baeten, ultimul component al tripletei „BBB” de la FC U Craiova 1948: „Mulți îl ignorau”

, fotbaliști care s-au aflat în atenția FCSB-ului de-a lungul sezonului. De asemenea, patronul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă pentru belgianul Baeten, a cărui valoare este recunoscută de Adrian Mititelu.

„Este din ce în ce mai greu pentru că adversarii ne-au învățat cum jucăm și tot timpul se repliază, știu unde să vină și doar prin inventivitate reușim. Baeten e la fel de bun. Mulți îl ignorau, dar pentru mine este un fotbalist foarte, foarte valoros.

Noi avem o altă tripletă aproape la fel de bună care așteaptă. Este Sekou Sidibe care are viteză și e într-o formă foarte bună, George Ganea care joacă foarte bine și Giovanni Piccolomo. Chițu este un jucător foarte bun. Puțini îi văd calitățile. O să vedeți că de la meci la meci va fi și mai bun”, au fost comentariile lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, despre jucătorii de la FC U Craiova 1948.

