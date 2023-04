Exclusiv. „Hau-hau, bau-bau. Promit că filmez în seara asta și vă trimit!”. Urmează un alt clip viral de la Daniel Borugă, special pentru Fanatik Superliga. Video

a avut parte de un invitat surpriză. Prin video call a intervenit Danie Borugă, antrenorul echipei de tineret de la Ohod Al Medina, cel care

Daniel Borugă, gata de un nou show viral! Promisiunea făcută la Fanatik SuperLiga

Daniel Borugă a devenit cunoscut în toată lumea și în special în România după ce intrat în vestiarul echipei de tinert care joacă în liga a doua din Arabia Saudită la finalul unui meci și a început să le țină . Tehnicianul promite să facă show și la următorul meci.

„Vă mulțumesc din suflet pentru tot, vă mulțumesc că din nimic am ajuns și în fotbalul mare. Am oprit Liga 1, play-off-ul Ligii 1, play-out-ul. Domnul Horia, aș intra în jocul dumneavoastră, dar nu mai e intensitatea din vestiar și nu o să iasă. Pression, no pression. No greșeală, hau-hau, bau-bau.

În seara asta zbor la Riad, joc cu Al Khaleej, undeva lângă Daman și vă promit că o să filmez și o să vă trimit cu bau-bau. Și o să vă explic după aceea ce înseamnă și bau-bau și hau-hau prin exercițiu și în ce zonă îl fac și despre ce e vorba și multe altele.

Acum m-am încălzit un pic cu dumneavoastră, mă vede o țară întreagă”, a transmis Daniel Borugă, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Declarație genială: „Pentru mine, banii sunt maculatură!”

Showul a continuat însă din timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Tehnicianul echipei secunde a lui Ohod Al Medina a dat câteva „bombe” de-a dreptul savuroase. Antrenorul susține că nu lucrează pentru bani și că din punct de vedere financiar o duce extrem de bine.

„Îi pot număra foarte bine, asta este important. Într-adevăr, îmi ia undeva între trei și patru minute să pot număra banii pe care îi câștig aici. Sunt și întârzieri la salarii ca și în România, stați liniștiți că nu e totul perfect. Staff-ul lui Al Nassr are undeva la 15.000 de dolari pe lună.

V-aș spune suma, dar știu că la noi în țară salariile sunt foarte mici și nu are rost să spun această sumă. S-a spus undeva între 3000 și 5000 de dolari. Nu aș fi plecat de acasă în business-ul pe care l-am creat de când îl am. Banii ăștia de primăvara până toamna, să nu fiu rău, îi fac pe lună.

Și vă mai spun ceva, nu am venit pentru bani în această țară. Am venit pentru experiență, pentru că mi s-a dat ocazia. De când am luat licențele am avut în cap chestia asta că voi pleca. Mă gândeam în Golf.

Nu m-a sunat nimeni din România, nu știu dacă au bani să mă plătească. Am fost în Liga 4 la Adjud și acolo pe banii mei. Banii pentru mine sunt maculatură, nu pun preț pe bani”, a explicat Daniel Boruga la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

