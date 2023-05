Fanatik SuperLiga, joi, 11 mai. Ioana Cosma prefațează etapa a 8-a cu invitații Cristi Bivolaru, Vivi Răchită, Daniel Chiriță și Dan Chilom. Cum se vede emisiunea

FANATIK SUPERLIGA bifează o nouă ediție incendiară, joi, 11 mai, de la ora 10:30, în exclusivitate pe FANATIK.RO! Ioana Cosma vă invită ”Să facem show!” cu analiza etapei a 8-a care poate avea implicații serioase în lupta la titlu.

FANATIK SUPERLIGA , joi, 11 mai, ora 10:30! Ioana Cosma și invitații Cristi Bivolaru, Vivi Răchită, Daniel Chiriță și Dan Chilom analizează meciurile din etapa a 8-a

FANATIK SUPERLIGA unește în cel mai virulent show pe teme fotbalistice pe cei mai virulenți invitați din lumea virulentă a Sportului Rege de pe virulentele stadioane românești pentru a dezbate tot ce se întâmplă pe plaiuri mioritice.

Lupta la titlu s-a redus la un duel în doi între Farul și FCSB, iar pe cele două combatante le așteaptă partide extrem de dificile. ”Marinarii” au o deplasare infernală în Bănie, acolo unde o așteaptă o Universitatea Craiova care trage să prindă locul 3. ”Roș-albaștrii” primesc pe Arena Națională vizita campioanei en-titre CFR Cluj, formație rănită în orgoliu după ce a ieșit din lupta la titlu.

Pe lângă analizele pertinente cu privire la cele două întâlniri, Ioana Cosma și invitații săi vor analiza și jocul dintre Rapid și Sepsi, care va deschide etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga. Vorbim fără dar și poate de un weekend încins, iar discuțiile nu pot fi altfel decât incendiare.

Va fi un show garantat la fel cum s-a întâmplat în ediția anterioară a emisiunii

Toate pentru o ediție incendiară a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Ioana Cosma alături de invitații Cristi Bivolaru, Vivi Răchită, Daniel Chiriță și Dan Chilom vor lua la puricat tot ce urmează să se joace pe prima scenă a fotbalului românesc.

