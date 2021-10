Fanii Stelei, protest după decizia CNSU ca doar cei vaccinați să intre pe stadion: ”Nu ne prezentăm la meciuri”

Autoritățile au decis că la meciurile de fotbal pot asista sau au trecut prin boală, astfel că cei cu cu test negativ nu mai pot intra în arene.

Acest demers a născut foarte multe discuții, iar președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, consideră că o astfel măsură .

Protest major al fanilor Stelei

Fanii echipei CSA Steaua, din Liga 2, sunt nemulțumiți de decizia Consiliului Național pentru Situații de Urgență și au decis să protesteze. Suporterii din Peluza Sud Steaua vor boicota meciurile atâta timp cât pe stadioane nu vor putea intra decât persoanele vaccinate împotriva Covid-19.

ADVERTISEMENT

”Peluza SUD Steaua nu se prezintă la meciurile la care accesul se face exclusiv pe bază de vaccinare. Unitatea este unul din principiile ce au stat la baza acestei peluze, principiu la care nu vom renunța și în numele căruia cerem și celor ce vin alături de noi să îl respecte și să întărească decizia Peluzei, sperând totodată că această situație va dura cât mai puțin.

În ultimul an și jumătate de pandemie, ne-am adaptat în ciuda condițiilor austere și am făcut tot ce am putut să ne susținem culorile. Câtă vreme intrarea la meci a presupus testarea și intrarea celor negativi, ne-am putut continua idealurile”, se arată întrun comunicat al suporterilor postat pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

Suporterii vor merge în alte sectoare ale stadionului

”Acum, însă, ne vedem nevoiți să strângem rândurile. Amintim că, la nivel european, certificatul verde se poate emite și prin testare sau prin trecere prin boală – astfel se poate călători și este permis accesul la majoritatea evenimentelor de pe continentul nostru.

Totuși, în cazul meciurilor de fotbal din România, acest lucru a fost redus la accesul exclusiv pe bază de vaccinare, ceea ce ne pune în dificultate la nivel de entitate. Nu vrem lupte politice, nu vrem să fim un pion în răfuieli și dezbateri.

ADVERTISEMENT

Cei care vor dori să susțină STEAUA, în această situație, o pot face cumpărând bilete în celelalte sectoare ale stadionului și asistând la meciuri de acolo. Milităm pentru testare masivă, pentru respectarea regulilor și vrem să fim lăsați să ne desfășurăm, pentru că FĂRĂ NOI, FOTBALUL NU ARE CULOARE”, au mai notat fanii din Peluza Sud Steaua.

ADVERTISEMENT

Fanii refuză scindarea pe criterii sanitare

O facțiune a galeriei steliste, Camarazii România, au denunțat și ei decizia autorităților: ”Așa cum am spus-o încă de la începutul implementării restricțiilor de orice fel pentru intrarea în stadion (vaccin, test, dovada trecerii prin boală), REFUZĂM orice măsură abuzivă care îngrădește libertatea și ne calcă principiile!

Intrarea în stadion nu este singurul lucru care ne interesează ca ultrasi. Măsurile discriminatorii care se aplică în întreaga societate sunt încălcări ale constituției și ale drepturilor omului.

ADVERTISEMENT

Acceptarea acestora înseamnă sinuciderea din punct de vedere social, scindarea definitivă pe criterii sanitare și condamnarea celor care din motive personale nu s-au vaccinat. Susținem orice formă de protest împotriva acestor măsuri abuzive!”