Farul – FCSB LIVE stream ora 21:00 în etapa 9 din play-off SuperLiga. Echipele de start

Meciul Farul – FCSB are loc duminică, 21 mai, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Este, practic, finala la titlu a acestei stagiuni. Dacă Farul câştigă poate primi deja trofeul de campioană, dacă o face FCSB trece pe primul loc cu o etapă înainte de final. Egalul menţine situaţia actuială, cu avansul dobrogenilor de un punct.

Unde se joacă meciul Farul – FCSB

Întâlnirea Farul – FCSB se dispută duminică, 21 mai, de la ora 21:00, în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Interesul în jurul acestui joc, practic finala la titlu a acestei stagiuni, este absolut uriaş şi dacă meciul ar fi putut avea loc pe un stadion de peste 50.00 de locuri cu siguranţă că nu ar fi rămas nici unul liber.

Suporterii Farului consideră că au fost distribuite prea multe bilete bucureştenilor, care vor avea câte sute de fani în tribune şi 1500 ce vor sta în afara porţilor micuţei arene de la Ovidiu. Suporterii dobrogeni au promis ca în cayz de victorie să declanşeze o fiesta toată noaptea la Constanţa sub deviza Nimeni nu doarme, Farul e campioană!

Cine transmite la TV partida Farul -FCSB

Finala la titlul sezonului 2022/2023 se joac[ duminică, 21 mai, de la ora 21:00, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii şi este transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Proma Sport 1. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vremea s-a decisd să ţină cu fotbalul la Ovidiu duminică, 21 mai, pentru că este o zi frumoasă, cu cerul senin şi cu şanse extrem de reduse de precipitaţii.- Care însă, de luni începând vor stăpâni litoralul, anunţându-se cam patru-cinci zile cu precipitaţii. Duminică vor fi 23 de grade la amiază. în jur de 19 la ora meciului. Bucureşteanul iar în cabina VAR se va afla Ovidiu Haţegan.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul – FCSB

Gică Hagi nu este un antrenor fericit în privinţa alcătuirii primului unsprezece, pentru că are doi oameni cheie out şi un al treilea care cel mai probabil va începe de pe banca de rezerve pentru că nu este complet refăcut. În prima categorie intră, mai ales, cel mai experimentat atacant, Dennis Alibec, suspendat până la final de sezon în urma stipidului cartonaş roşu luat la Craiova, cu Universitatea. Out este şi fundaşul central Mihai Popescu iar cel care probabil că va sta pe bancă la început este mijlocaşul Tudor Băluţă.

FCSB stă mult mai bine din acest punct de vedere pentru că are toţi jucătorii importanţi valizi şi echipa de start va fi una ultraofensivă, pentru că e clar că doar victoria o poate aduce pe primul loc. Este foarte mult optimism în tabăra bucureştenilor înaintea acestui meci, fostul jucător al lui Hagi la Viitorul, declarând că echipa are forţa de câştiga pe Litoral.

Cote la oariuri la jocul Farul – FCSB

Meciul Farul – FCSB este văzut la casele de pariuri ca o partidă echilibrată, dar în care, în ultimele ore a scăzut destul de mult cota la victorie a echipei bucureştene, probabil, mai ales, faptului că gazdele nu îl au pe Alibec. 2,30 este cota pentru cele trei puncte pentru FCSB şi 3,20 pentru echipa dobrogeană. Şansă dublă X2 are cotă 1,45 iar şansă dublă 1X are cotă 1.60. Gol marcat FCSB are cotă 1,25 iar gol Farul 1,35.

De când Farul a făcut fuziunea acum două sezoane cu Viitorul Constanţa s-au jucat trei partide la malul Mării. De două ori s-a impus FCSB, sezonul trecut de o manieră categorică, 4-0, singurul succes pentru echipa lui Gică Hafgi venind în această ediţie în sezonul regulat, cu scorul de 3-1. Va fi o finală de machidoni la nivel de conducere Hagi – Becali dar şi antrenorat pentru că la FCSB se spune că Gigi Becali face echipas dar şi între naşul Hagi şi finul Becali.