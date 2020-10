Fața umană a lui Jurgen Klopp. Gestul făcut de german pentru un copil

Jurgen Klopp a făcut un gest de mare clasă pentru un copil care i-a trimis o scrisoare în care își exprima emoțiile cu privire la începerea școlii.

Lewis Balfe în vârstă de 11 ani avea mari emoții în legătură cu începerea gimnaziului iar un membru al familiei i-a dat ideea de a trimite o scrisoare către tehnicianul lui Liverpool, Jurgen Klopp pentru a primi niște sfaturi valoroase din partea acestuia.

Klopp nu a ezitat să răspundă, iar mesajul pentru tânărul suporter al lui Liverpool este unul care exprimă calitățile umane și de pedagog ale germanului.

Mesajul lui Jurgen Klopp pentru un copil

”Salut, Lewis, pot să încep prin a-ți spune un secret? Și eu am emoții. Ca să fiu complet sincer, aș fi îngrijorat dacă nu aș avea emoții pentru că asta îmi dă șansa să transform acele trăiri într-o energie bună. Știu că poate e ciudat pentru tine ca managerul lui Liverpool să se simtă așa, dar este adevărat.

Din scrisoarea ta se vede că ești un băiat deștept și sensibil și când ai astfel de calități, nu ai cum să nu ai emoții. M-ai întrebat ce fac atunci când jucătorii mei se simt așa și răspunsul este simplu, le reamintesc cât de importanți sunt pentru mine și cât de mult cred în ei și sunt convins că și la tine este la fel cu familia ta.

Nu trebuie să te îngrijorezi că s-ar putea întâmpla lucruri rele. După cum știi, am pierdut destule finale și nu am avut trăiri prea plăcute, dar cu ajutorul familiei și prietenilor, am putut să merg mai departe. Nu ar fi fost posibil acest lucru dacă m-aș fi concentrat pe momentele grele, așa că să nu faci asta, fii optimist și așteaptă cu entuziasm momentele grozave din tinerețea ta. Și nu uita că faci parte din familia Liverpool! Susținerea ta înseamnă enorm pentru noi și sper ca această scrisoare demonstrează că și noi te susținem”, a scris Klopp.” a fost răspunsul lui Jurgen Klopp pentru Lewis Balfe

Jurgen Klopp simbol de fair-play

Jurgen Klopp dă dovadă de fair-play de câte ori are ocazia. Chiar și atunci când un adversar este eliminat germanul nu permite echipei sale să sărbătorească acel moment.

Dovadă este eliminarea lui Christensen din meciul contra celor de la Chelsea. Cei de la LIverpool au celebrat eliminarea adversarului petrecută în minutul 45 după un fault produs asupra lui Sadio Mane.

Jucătorii aflați pe bancă s-au bucurat în momentul eliminării, însă Klopp i-a potolit repede, dorința sa fiind ca aceștia să rămână concentrați în continuare la intensitatea partidei.

