”Faza de investigație a luat sfârșit!” Simona Halep are 20 de zile la dispoziție să conteste rezultatele testelor anti-doping

Simona Halep a fost testată pozitiv cu roxadustat în timpul ultimului turneu de Grand Slam al anului. , iar la aproape două săptămâni încep să apară primele reacții oficiale despre audierea fostului lider WTA.

Simona Halep are 20 de zile la dispoziție să conteste rezultatele testelor anti-doping

Paul Ciucur și Dan Mihai, doi dintre românii ce reprezintă Sport Resolutions, entitatea londoneză care se ocupă de soluționare a litigiilor din sport, au oferit detalii despre .

ADVERTISEMENT

Paul Ciucur, avocat Sport Resolutions, a dezvăluit că faza de investigație a cazului de dopaj al Simonei Halep s-a încheiat, iar românca are la dispoziție 20 de zile fie să conteste decizia, fie să o accepte.

În cazul în care Simona se va opune deciziei și va face contestație, audierile nu se vor face publice. De asemenea, Halep poate fi dacă va face ”acord de recunoaștere”.

ADVERTISEMENT

Paul Ciucur, despre cazul de dopaj al Simonei Halep: ”Faza de investigație a luat sfârșit!”

”Faza de investigație a luat sfârșit! De acum înainte, Simona Halep are la dispoziție 20 de zile, fie să conteste actul de acuzare, fie să încheie, există și această posibilitate, un acord de recunoaștere care i-ar reduce de la 4 ani, cât este sancțiunea standard, la 3 ani.

Având în vedere că atât la proba A cât și la proba B, sportiva, și sportivii în general, nu doar ea, participă în mod direct: ei pun proba în aceste recipiente și, mai mult decât atât, au ocazia, dreptul și ocazia de a fi prezenți, personal sau prin reprezentant, la deschiderea probei B, așa cum a fost cazul nostru, o contra-expertiză, este o variantă cu șanse foarte mici de contestare”, a declarat Paul Ciucur, pentru .

ADVERTISEMENT

În completarea lui Paul Ciucur a venit Dan Mihai, celălalt român reprezentant al forului independent de soluționare a litigiilor din sport.

”Trebuie văzut ce iregularități s-ar fi putut întâmpla și, dacă aceste iregularități, pot cauza un alt rezultat decât cel existent”, a declarat Dan Mihai, potrivit sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, suspendată provizoriu din tenis după ce a fost testată pozitiv cu roxadustat

Simona Halep a anunțat că nu a luat cu intenție substanțe interzise, însă campioana de la Roland Garros și Wimbledon a fost suspendată provizoriu din tenis.

ADVERTISEMENT

Astfel, că Halep nu va putea fi în zona oficială în sala din Oradea la meciul României din Billie Jean King Cup cu Ungaria, care va avea loc în perioada 11-12 noiembrie.

“Azi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: lupta pentru dreptate. Am fost notificată că am ieşit pozitiv la o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce este cel mai mare şoc din viaţa mea.

Pe parcursul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a venit niciodată în minte, este împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt confuz şi sunt trădată. O să lupt până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu intenţie substanţe interzise şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la iveală.

Nu este vorba despre titluri sau despre bani, este vorba despre onoare şi povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a scris Simona Halep.