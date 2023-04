FC Barcelona – Real Madrid, Live stream ora 22:00 în returul semifinalei Cupei Spaniei. Catalanii, cu un pas în finală!

Miercuri, 5 aprilie, cu începere de la ora 22:00, are loc returul semifinalei Cupei Spaniei dintre FC Barcelona și Real Madrid, ultimul episod din nesfârșitul serial al rivalității dintre cele două mari puteri fotbalistice ale Spaniei, cunoscut sub numele de . Real Madrid are o misiune dificilă, după ce a pierdut prima manșă chiar pe teren propriu, pe Santiago Bernabeu, cu 0-1, după un meci cu foarte multe probleme de arbitraj în defavoarea „galacticilor”.

Unde se joacă FC Barcelona – Real Madrid, returul semifinalei Cupei Spaniei

Confruntarea FC Barcelona – Real Madrid se joacă miercuri, 5 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Nou Camp din capitala Cataloniei, în returul semifinalei Cupei Spaniei. , gol al lui Kessie, dar madrilenii vin deciși să răstoarne acest dezavantaj și să câștige pentru a doua oară un meci împotriva marelui rival în acest sezon.

Au avut loc deja patru episoade din El Clasico în sezonul 2022-2023, Real impunându-se doar în primul, acasă, în campionat, cu scorul de 3-1. Următoarele trei au revenit catalanilor, succese în finala Supercupei Spaniei tot cu 3-1, în semifinala tur de la Madrid în Cupa Spaniei și în campionat, 2-1 pe Nou Camp.

Ca de obicei, nu există niciun bilet disponibil, toate cele 95.000 de locuri urmând a fi ocupate. Partida, deși e în Cupa Spaniei, și nu în La Liga, va înregistra un număr record transmisiuni TV în direct pe mapamond pentru această competiție, 148 de țări de pe toate continentele!

Cine transmite la tv FC Barcelona – Real Madrid, semifinala retur din Cupa Spaniei

Partida FC Barcelona – Real Madrid se joacă miercuri, 5 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Nou Camp, casa echipei blaugrana, în returul semifinalei Cupei Spaniei (Copa del Rey). Ea va fi transmisă în direct și în exclusivitate în România pe canalul Digi Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Barcelona, spre deosebire de centrul și sud-estul Europei, zone aflate sub puternica influență a unui ciclon polar, miercuri, 5 aprilie, este o vreme frumoasă, cu cer senin pe tot parcursul celor 24 de ore, fără nici un pericol de ploaie. Maxima zilei va fi de 18 grade, din care vor rămâne în jur de 15 la ora meciului.

Foarte ciudată decizia oficialilor spanioli, care au decis să desemneze ca arbitru pe José Luis Munuera Montero. Adică exact pe cel care a condus și partida tur,

Ce absențe sunt în semifinala retur a Cupei Spaniei FC Barcelona – Real Madrid

La capitolul absențe, lucrurile nu stau deloc egal între cele două echipe. Catalanii au destule probleme de lot, fiind accidentați fundașul central Chirstensen, închizătorul Frenkie de Jong, atacantul Ousmane Dembele și, mai ales, play-maker-ul Pedri. Atacul Barcelonei va fi alcătuit din Raphinha, Lewandowski și Ansu Fati.

Carlo Ancelotti nu are la fel de multe necazuri pentru returul de pe Nou Camp. Singurul său absent este fundașul stânga Ferlan Mendy, pe postul său urmând a fi reprofilat austriacul David Alaba. Dar nu va fi greu pentru fostul jucător al lui Bayern, pentru că a mai fost folosit de multe ori și la bavarezi în această postură.

Cote la pariuri la jocul FC Barcelona – Real Madrid

Învingătoare în partida tur de la Madrid cu 1-0, echipa catalană este văzută și acum drept favorită la casele de pariuri. 2,35 au primit catalanii pentru a reedita performanța din tur, iar madrilenii au primit 3,10 pentru a reechilibra situația sau chiar de a o întoarce definitiv în favoare lor.

1,40 este cota la șansă dublă „1X” și 1,55 pentru șansă dublă „X2”. Diferențele mari apar la varianta „cine merge mai departe”. Barelona are 1,25 grație victorie din tur, iar Real Madrid nu mai puțin de 4,00.

Acesta va fi meciul cu numărul 37 din având doar partide din cadrul Cupei Spaniei. FC Barcelona a înregistrat 16 victorii, Real Madrid s-a impus de 8 ori, iar tot de 8 ori s-a înregistrat un rezultat de egalitate. Pentru Real Madrid este ultima șansă de a câștiga un trofeu pe plan intern în acest sezon.