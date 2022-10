FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul din deplasare cu Anderlecht, din grupele Conference League. Cât costă tichetele

FCSB caută să riposteze și în UEFA Conference League, după ce în campionat „roș-albaștrii” s-au redresat și au ajuns la 3 victorii consecutive. Formația pregătită de Nicolae Dică se va deplasa la Bruxelles pentru returul meciului cu Anderlecht.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Anderlecht

Duelul din etapa a 5-a din Conference League va avea loc joi, 27 octombrie 2022, de la ora 19:45. Oficialii clubului „roș-albastru” au anunțat pe rețelele de socializare că au fost puse în vânzare biletele pentru fanii care vor să facă deplasarea la Bruxelles pentru meciul cu Anderlecht. În tur, , iar partida s-a încheiat 0-0.

Tichetele pot fi achiziționate duminică și luni, 23 și 24 octombrie, la casele de lângă Arena Națională în intervalul 11-19 (duminică) și 16-20 (luni). Prețul unui bilet este de 25 de euro (122 de lei) și poate fi achiziționat doar cash, în moneda europeană.

În cazul în care nu se vor epuiza, suporterii „roș-albaștrilor” își pot cumpăra bilete miercuri, 26 octombrie, de la una dintre casele de bilete ale arenei LOTTO PARK din Bruxelles. Programul casei de bilete de lângă stadionul lui Anderlecht va fi anunțat ulterior.

Este ultima șansă a „roș-albaștrilor” de a se menține, matematic, în lupta pentru calificarea în primăvara europeană. Patronul FCSB-ului pe Lotto Park din Bruxelles.

Gigi Becali, încrezător înaintea partidei cu Anderlecht: „Vreau să câștigăm”

FCSB se află pe ultimul loc în grupa G din Conference League, cu un singur punct în 4 meciuri, cel obținut în meciul tur cu Anderlecht. Înfrângerile cu Silkeborg, partide în care FCSB a primit în total 10 goluri nu l-au făcut pe Gigi Becali să își piardă din entuziasm.

Latifundiarul își dorește ca „roș-albaștrii” să se întoarcă în România cu cele 3 puncte. „Vreau să câștigăm cu Anderlecht, sper să ne calificăm. Atâta timp cât se poate matematic, eu cred. Vreau să câștigăm. Vreau să câștigăm și că e vorba de 500.000 de euro. E o avere. Știi de ce nu am falimentat eu? Pentru că știu ce înseamnă și 100.000 de euro.

Niciodată nu o să-mi înghețe picioarele mie. Nu mă întind mai mult decât îmi e plapuma”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, la .

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu: „Nu face nici 2 lei”

Gigi Becali a comentat criza pe care o traversează Octavian Popescu. Tânărul mijlocaș de la FCSB și unul dintre cei mai buni fotbaliști ai „roș-albaștrilor” în sezonul trecut are 23 de partide fără gol marcat în acest sezon.

Latifundiarul , fiind de părere că repoziționarea în teren i-a dăunat tânărului mijlocaș. „M-am gândit mult la situația lui Tavi Popescu. Chiar cred că s-a bulversat pentru că i s-a schimbat poziția. E posibil să fie asta cauza, că a jucat în 4-2-3-1, 4-3-3. E tânăr, poate fi destabilizat de asta, poate nu mai are repere”

„Nu am cum să pierd, la ora asta, să zicem că am 5 milioane de euro dați, a costat 10 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Deci sunt 15 milioane, dacă vând societatea nu iau 15 milioane pe toți jucătorii pe care îi am? Atunci înseamnă că sunt pe câștig. Dacă vrea Dumnezeu, pot să intru în Liga Campionilor sau poți un jucător ca Tavi Popescu să explodeze, acum nu face nici doi lei. Cum spuneam atunci o sută de milioane, dar acum spun că nu face nimic”, a mai spus Gigi Becali, la Pro Arena.