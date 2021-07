FCSB a spălat rușinea echipelor românești în Europa, dar Tănase avertizează: „Nu avem ritmul pe care ni-l dorim”

FCSB , în prima manșă a „dublei” din turul doi preliminar al Conference League, în fața echipei Șahtior Karagandy din Kazahstan. A fost singurul succes al unei echipe românești în această seară europeană, dar nu unul fără emoții, pentru că Tattybaev putea restabili egalitatea, în minutul 86, dacă șutul său nu era respins in extremis de Andrei Vlad.

ADVERTISEMENT

Deși roș-albaștrii sunt cu un picior în faza următoare a competiției, Florin Tănase a ținut să sublinieze că nu va fi un meci deloc ușor în retur. „Trebuie să fim atenți, mai ales că se joacă pe sintetic. E început de campionat, nu avem ritmul pe care ni-l dorim”, a avertizat căpitanul.

În schimb, Sepsi a obținut doar o remiză albă în Slovenia, cu Spartak Trnava, iar Universitatea Craiova , scor 0-1, pe terenul albanezilor de la KF Laci. Ambele echipe continuă să spere, însă, la calificare.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase trage semnalul de alarmă după victoria cu Sahtior Karagandy: „Trebuie să fim atenți”

„Am câștigat cu 1-0, dar am fi putut, după părerea mea, să câștigăm la un scor mai clar, să fim mai liniștiți la retur. Din păcate n-am făcut-o, așa că trebuie să fim atenți, mai ales că se joacă pe sintetic.

Șansele nu sunt 50-50, noi suntem favoriți. E început de campionat, nu avem ritmul pe care ni-l dorim, dar trebuie să ne revenim și să punem presiune, la fel ca anul trecut. Când ai mulți copii în echipă e mai dificil, dar trebuie să ne adaptăm.

ADVERTISEMENT

La acea fază scoasă de Vlad credeam că este gol, a avut o paradă de excepție și merită felicitat de toți cei care îl înjurau la finalul sezonului trecut. A început bine anul acesta, oricum noi avem doi portari foarte buni”, a declarat Florin Tănase, la interviul de după meci.

Andrei Cordea: „Am vorbit cu Tavi Popescu, i-am spus că o să marchez”

Unicul gol al partidei de pe Național Arena a fost înscris de revelația acestui debut de sezon, , printr-un șut de la 20 de metri care l-a surprins pe experimentatul portar Igor Valeryevich Shatsky. Reușita sa nu a fost, însă, întâmplătoare.

ADVERTISEMENT

„Un meci greu, cu o echipă care se apăra în cinci oameni. Sunt convins că n-au venit aici să câștige. Sunt un băiat muncitor, am și spus când am venit aici că o să mă înham la luptă și mă bucur că am reușit să marchez.

Este o senzație care nu se poate descrie, e prima dată când întâlnesc asemenea suporteri frumoși. Am vorbit și cu Tavi Popescu, i-am spus că o să marchez, mă bucur că mi-a ieșit.

ADVERTISEMENT

Cred că sunt un jucător polivalent, pot să joc și pe partea dreaptă, și fundaș stânga. Visul meu este să marchez în continuare și să câștig titlul”, a explicat mijlocașul ofensiv adus de la Academica Clinceni.

(P) Cota BETANO pentru FCSB – U Craiova. 2,05 este cota pentru „peste 2,5 goluri în prima repriză”. Vezi aici toate cotele!