FCSB, fără niciun jucător în primul ”11” al României? ”E o problemă gravă!”

Aflat la Budapesta, jurnalistul Cristi Coste a schițat la FANATIK SUPERLIGA . În echipa de start nu va fi niciun jucător al liderului campionatului, deși în lot se află Coman, Olaru și Târnovanu.

FCSB, șanse mari să nu aibă niciun titular în meciul Belarus – România

Alegerile făcute de selecționerul Edi Iordănescu în ceea ce privește echipa de start la întâlnirea Belarus – România au fost intens comentate la , iar Bănel Nicoliță s-a arătat intrigat că FCSB nu are niciun jucător printre titulari.

”Există această posibilitate ca liderul incontestabil al SuperLigii, FCSB, să nu aibă niciun jucător titular, ceea ce va fi foarte interesant începând din minutul 91”, a început moderatorul Horia Ivanovici discuția.

”FCSB să nu aibă niciun jucător în primul 11? Probleme grave din punctul meu de vedere. În mod normal, nucleul de jucători se face de la cele mai bune echipe. Eu o văd pe FCSB numărul 1 în România și tu să nu ai niciun jucător titular în primul 11 e o problemă.

Este punctul meu de vedere. FCSB e echipa de pe primul loc, care conduce clasamentul, care e într-o formă bună. Pentru mine e grav să nu ai niciun jucător titular. E foarte greu să-l bagi pe Olaru, poate în locul lui Screciu”, a declarat Bănel Nicoliță.

Nicoliță, siderat de absența jucătorilor de la FCSB

Faptul că fostul fotbalist s-a arătat deranjat că există șanse mari ca niciun jucător de la FCSB să nu fie titular a născut discuții aprinse în platoul de la FANATIK SUPERLIGA, iar jurnalistul Alin Buzărin nu a fost de acord cu el.

”Craiova 2 jucători în primul 11, Rapidul unul, să vedem ce jucători mai dă campionatul românesc. Atât. Vor fi 3. Nu joacă Edi fără mijlocaș pivot, fie că e Screciu, fie că e Marin celălalt din Italia (n.r. – Marius Marin)”, a spus el.

”A acceptat să joace cu doi mijlocași defensivi, cu Răzvan Marin și cu Screciu, plus Stanciu în fața lor și cu trei vârfuri foarte bune. Era greu să-l bage pe Olaru. Dar nu am mai văzut de mult timp în echipa națională să nu fie niciun stelist (n.r. – jucător de la FCSB).

Înainte, în echipa națională a României eram 5 inși. Echipa e în formă bună și tu să nu ai niciun jucător? Mi se pare wow. Să nu fie niciun jucător de la echipa de pe primul loc… Olaru și Coman sunt motoarele echipei. Cei mai buni jucători de la FCSB și nu prinde niciunul loc de titular”, s-a justificat Bănel Nicoliță.

De ce merită Drăguș să fie titular în fața lui Coman

”Este echipa de pe primul loc dintr-un campionat care nu are reprezentantă în grupele europene. Ești o echipă care a fost eliminată în turul 2 preliminar de către o echipă din Danemarca. Nici Farul nu are vreun jucător în echipa națională. Nici CFR nu are în primul 11. Are Rapid portarul și are Craiova pe cei doi (n.r. – Bancu și Screciu). Ăștia sunt jucătorii din SuperLiga”, a afirmat Buzărin.

”Pe mine nu mă surprinde că Florinel Coman nu e titular. Degeaba îi croșetezi tu pe ăia de la Botoșani, stai că nici măcar nu ai marcat cu Botoșaniul… E o situație incredibilă cu jucătorii de la FCSB, dar nici pentru mine Florinel nu e titular. Dacă pe Drăguș îl folosește Șumudică în bandă stângă, deși eu știam că Hagi l-a consacrat în dreapta sau în centru… Drăguș e la alt nivel în Turcia, și dacă și joacă…”, a precizat și Horia Ivanovici.

”Cine mai putea de la FCSB să revendice prezența printre titulari poate Târnovanu, dar nu ai motive să-l scoți pe Moldovan acum. Eu cred că pe listă acum Târnovanu este al treilea, al doilea este Niță.

Am mai văzut pe discursul lui Gigi (n.r. – Gigi Becali) și al lui MM (n.r. – Mihai Stoica) că reclamă selecționarea lui Șut, care este un jucător bun. Dar ai doi de Marin, ai Olaru, ai Screciu acolo, deja…”, a continuat Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimul cuvânt pe această temă l-a avut moderatorul Horia Ivanovici: ”Astea sunt lucruri pe care Edi Iordănescu le mai analizează, le mai vede, dar pentru mine Niță este cel mai bun portar. Este un portar…”.

Dezbateri aprinse din cauza echipei de start