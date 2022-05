FCSB – FC Argeş, Live video ora 20:30. În urmărirea liderului. Echipele probabile

Meciul FCSB – FC Argeş are loc luni, 2 mai, de la ora 20:30, în etapa a 7-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Pentru bucureşteni, este obligatorie victoria, care să îî ţină aproape de liderul CFR Cluj, de care îi desparte cinci puncte înaintea acestui meci. Orice alt rezultat ar compromite serios şansele la titlu.

Unde se joacă meciul FCSB – FC Argeş, din etapa a 7-a a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1

Confruntarea FCSB – FC Argeş se desfăşoară luni, 2 mai, de la ora 20:30, în etapa a 7-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1, pe „Arena Naţională” din Capitală. Este un meci foarte important pentru echipa pregătită de Toni Petrea, pe care runda viitoare o aşteaptă un examen de foc în lupta la titlu, mergând să joace în Bănie.

Cum intrarea spectatorilor se face acum la liber, fără prezentarea unor documente medicale, ca în perioada pandemiei, este de aşteptat ca luni seară să ia loc în tribunele „Arenei Naţionale” câteva mii de spectatori, evident, preponderenţa asigurând-o fanii FCSB, dar pe lângă aceştia mai pot fi şi susţinători ai echipei piteştene sau pur şi simplu public neutru.

Cine transmite la TV partida FCSB – FC Argeş

Partida – FC Argeş se joacă luni, 2 mai, de la ora 20:30, pe „Arena Naţională” din Capitală, în etapa a 7-a din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1 şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. De asemenea, o mai puteţi viziona întrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, vremea va fi variabilă pe parcursul zilei de luni, 2 mai, cu cer mai mult senin abia din jurul prânzului, dar pericolul unor precipitaţii este foarte scăzut, undeva aproape chiar de 0 la sută. La ora partidei însă din maxima zilei de 18 grade vor dispărea în jur de cinci sau şase. Jocul va fi condus de arbitrul Ionuţ Coza din Cernica.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FCSB – FC Argeş

Pentru meciul cu FC Argeş, , are aceleaşi probleme de lot, adică are doi jucători out pe perioadă nelimitată, Florin Achim şi Ionuţ Panţâru, ultimul având chiar intenţia de a se retrage din activitate din această cauză, dar problema reală este lipsa experimentatului fundaş central brazilian Paulo Vinicius. În plus, va lipsi și , care s-a accidentat la un antrenament înaintea jocului cu Farul și care are șanse mici să mai apară pe teren în acest final de sezon.

De cealaltă parte, antrenorul „vulturilor violeţi”, Andrei Prepeliţă, este în continuare fără portarul titular Greab, nerefăcut şi de asemenea mai există semne de întrebare asupra prezenţei pe teren a altor trei jucători, care acuză probleme medicale, Raynov, Arias şi Şerban, urmând ca medicii să se pronunţe luni.

Echipele probabile la FCSB – FC Argeş

FCSB: Târnovanu – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Cordea, Fl. Coman, Oct. Popescu. Antrenor: Toni Petrea

Târnovanu – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Șut, Fl. Tănase – Cordea, Fl. Coman, Oct. Popescu. Toni Petrea FC Argeș: F. Croitoru – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Latovlevici – Meza Colli, I. Șerban II – G. Ganea, C. Tănase, Ișfan – Said. Antrenor: Andrei Prepeliță

Cote la pariuri la jocul FCSB – FC Argeş

Pentru casele de pariuri, nu există niciun fel de dubiu în privinţa echipei care va lua cele trei puncte în acest meci. FCSB are cota 1,30 la victorie, faţă de 12,00 cât au primit piteştenii. Care dacă vor reuşi să marcheze vor avea o supercotă de 2,10. De asemenea, pentru „total goluri în meci între 2-5” cota este de 1,35.

Cele două echipe s-au întâlnit până acum de cinci de ori de când FC Argeş a revenit după 12 ani în primul eşalon. Sezonul trecut, FCSB s-a impus „acasă” şi a remizat în Trivale. Acum, în sezonul regulat, a câştigat la Bucureşti, dar a pierdut la Piteşti. În primul meci din play-off, FCSB a câştigat în ultimul minut, la Piteşti, cu scorul de 3-2.