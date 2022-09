FCSB, pierdere mare la derby-ul cu Universitatea Craiova. Malcom Edjouma, suspendat după ce a fost eliminat ușor cu FC Voluntari

FCSB va aborda derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a fără Malcom Edjouma (25 de ani), suspendat. Francezul a fost eliminat stupid de arbitrul Marcel Bîrsan în .

Malcom Edjouma, marele absent al derby-ului Universitatea Craiova – FCSB

Edjouma a fost eliminat extrem de ușor în meciul de pe Național Arena. Dacă cel de-al doilea galben a fost clar ca lumina zilei, primul nici nu trebuia să fie arătat francezului. Eliminarea a survenit în minutul 86, la 18 minute înainte de primul avertisment.

Primul cartonaș galben a fost arătat lui Malcom Edjouma a fost arătat pentru henț, dar reluările TV au demonstrat că mijlocașul în vârstă de 25 de ani a jucat mingea cu umărul, nu cu mâna.

Pierderea lui Edjouma pentru FCSB vine cu atât mai rău, având în vedere criza pe care o traversează echipa lui Nicolae Dică în SuperLiga. Roș-albaștrii au o singură victorie în opt partide, dar francezul se afla într-o formă foarte bună.

Fostul jucător al lui FC Botoșani și pe Național Arena, contra lui FC Voluntari, înainte ca Bîrsan să scoată cartonașul roșu.

Până la derby-ul cu Universitatea Craiova, , FCSB are meci cu Anderlecht în etapa a 2-a din Grupa B a UEFA Europa Conference League, iar Malcom Edjouma va fi apt pentru partida cu belgienii.

Edjouma, dorit în vară de Toulouse

Malcom Edjouma are o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. În vară, mijlocașul francez a fost dorit în Ligue 1, de Toulouse, dar Gigi Becali a declarat că fotbalistul nu va pleca decât dacă se achită clauza.

„Dacă am spus că nu vând, nu vând, dar Edjouma poate pleca, pentru că are o clauză de 5 milioane. Eu nu pot să-l opresc pe Edjouma, dar el nu va pleca pe 4 milioane, nu va pleca pe 4,9 milioane, va pleca doar pe 5 milioane.

Eu am spus că nu pleacă sub 5 milioane, dacă să fie plătită clauza, mă bucur. E vorba că ai luat un jucător cu 300.000 sau cât am dat și după iei pe el 5 milioane, după câteva luni”, a spus Gigi Becali, la .