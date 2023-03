FCSB riscă enorm dacă nu-și pune antrenor cu licență Pro. Ce prevede regulamentul în astfel de cazuri

După demisia lui Leo Strizu din începutul lunii martie, FCSB nu are antrenor cu licenţă Pro. Chiar dacă de pregătirea echipei se ocupă , fostul internaţional îndeplineşte rolul de delegat şi se pregăteşte să revină pe bancă după patru etape de suspendare.

FCSB riscă enorm dacă nu-și pune antrenor cu licență Pro! Poate pierde la “masa verde”

Gigi Becali a anunţat deja că nu are de gând să numească un nou antrenor cu licenţă Pro, dar FCSB riscă enorm pentru că, pe lângă amendă, clubul poate să piardă meciurile la “masa verde”, aşa cum scrie în regulament:

“Structurile sportive sunt obligate să aibă, la data desfăşurării meciurilor oficiale, un antrenor principal care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 20 alin. 2 din Regulamentul privind Statutul Antrenorului (n.r. antrenor cu licenţă Pro). Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu penalitate sportivă de 2.000 de lei.

Nerespectarea termenului prevăzut de art. 20 alin. 5 (numirea unui nou antrenor într-un anumit termen) (n.r. 30 de zile), se sancţionează cu neprogramarea la jocurile oficiale a echipelor clubului aflat în culpă.

Sancţiunea va fi dispusă de Comisia de Disciplină a FRF în urma sesizării formulate de Comisia Tehnică”, se arată în Regulamentul Disciplinar.

FCSB trebuie să pună antrenor până pe 2 aprilie!

Timpul nu este de partea roş-albaştrilor, care trebuie să îşi găsească antrenor până pe 2 aprilie, când această perioadă de graţie acordată de Federaţie va fi consumată. Astfel, pentru meciul din etapa a treia a play-off-ului, cu CFR Cluj, roş-albaştrii trebuie să aibă şi un antrenor cu licenţă Pro.

Doar că . Latifundiarul continuă războiul cu Lucian Burchel, şeful Şcolii de Antrenori şi Răzvan Burleanu pe acest subiect, spunând că nu este dispus nici măcar să plătească vreo amendă:

“Nu cred că mai vine nimeni. Noi respectăm regulamentul. Dar ce să facem? Să facem după Burchel? Dă el banii? Ce să mai plătesc? Eu nu o să plătesc nicio amendă. Merg la Comisii şi merg la TAS.

“Vreau să aduc un antrenor englez: 100.000 de euro lunar”

După ce că aveţi fotbal de rahat… bă, aveţi VAR, nu vedeţi 11 metri clar. Cum să le mai fac eu ce zic ei? Vreţi fotbal? Care fotbal? Toată ţara vede 11 metri şi VAR-ul nu intervine. Aruncă VAR-ul de acolo, bagă vopsea.

Cine mă obligă pe mine să pun antrenor? N-am bani să angajez antrenor. Să dea Burleanu din banii Federaţiei să pun antrenor. Vreau să aduc un antrenor englez: 100.000 de euro lunar. Să dea Burleanu şi Burchel banii. Zice regulamentul să avem antrenor. O să avem antrenor pe bancă.

Când o să am eu bani să pun antrenor, care va trebui să răspundă cerinţelor de la FCSB. Alea pe care le ştiţi voi: că Becali e stăpânul. Cred ei că întorc lumea aşa? Stăpânul e stăpân şi gata. Cu asta funcţionez până mor. Vine Burchel şi îl comandă pe Becali. Stai liniştit.

Înţeleg regulamentul care spune că trebuie să ai antrenor. Dar nu poţi să vii tu şi să spui că ăla are licenţă închriată. De unde ştii tu? Am antrenor şi gata, am încredere în Pintilii şi gata. Cum să îl schimb pe Pintilii când mie îmi place ce joacă echipa?”, a fost reacţia lui Gigi Becali.

Mihai Pintilii revine după suspendare!

Mihai Pintilii revine după suspendarea de patru etape şi va putea sta pe banca tehnică în meciul cu Sepsi. Omul care se ocupă de pregătirea roş-albaştrilor nu are voie să dea indicaţii pentru că are funcţia de delegat.

În etapele în care Pintilii a fost suspendat, rolul de “principal” a fost ocupat de Lucian Filip, unul dintre secunzii lui Mihai Pintilii la FCSB.