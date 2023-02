Federația Maghiară, propunere scandaloasă: „Vrem steagul Ungariei Mari la competiții! Negociem cu UEFA”

Sandor Csanyi, președintele Federației Maghiare de Fotbal, a precizat că va negocia cu UEFA pentru ca fanii care afișează simbolul Ungariei Mari la meciurile internaționale să nu fie sancționați. Ungaria Mare se referă la o idee politică revizionistă în care granițele Ungariei să cuprindă teritoriul deținut înainte de 1918. Totodată, ideea prevede ca maghiarii din țările vecine să se întoarcă la Budapesta.

Federația Maghiară de Fotbal vrea steagul „Ungariei Mari” pe stadioane

Harta Ungariei Mari cuprinde în totalitate o parte din regiunea Transilvania, dar și anumite teritorii din Slovacia, Croația, Serbia, Ucraina și Slovenia. FARE, gruparea care combate discriminarea în fotbalul european, a luat atitudine după ce fanii maghiari au afișat în mai multe rânduri simbolul Ungariei Mari.

ADVERTISEMENT

FARE cataloghează simbolul ca fiind naționalist și revizionist, însă Sandor Csanyi este de altă părere. Principalul obiectiv al șefului fotbalului din Ungaria este ca să nu sancționeze fanii maghiari atunci când afișează simbolul Ungariei Mari la meciurile internaționale.

„Dacă noi organizăm o competiție, echipele trebuie să accepte condițiile acesteia. La fel stau lucrurile la nivel internațional. Dacă vrem să jucăm în calificările europene, Liga Națiunilor sau Champions League și Europa League, atunci trebuie să acceptăm și noi condițiile lor.

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Maghiare de Fotbal vrea să negocieze cu UEFA: „Simbolul Ungariei Mari nu are un mesaj politic”

Potrivit UEFA, bannerele cu mesaje rasiste și politice nu sunt permise. Întrebarea este… poartă simbolul Ungariei Mari un mesaj politic? În opinia noastră, nu”, a declarat Sandor Csanyi, potrivit .

„Simbolul a fost clasificat drept revizionist și naționalist, dar în opinia noastră nu este. Eu nu cred că utilizarea acestor simboluri este exagerată. Dacă fanii insistă cu asta, vom încerca să convingem UEFA să le accepte.

ADVERTISEMENT

Dar nu suntem singuri în Europa, spectatorii din țările vecine ar putea fi iritați de acest simbol, așa că nu putem decide singuri dacă pot fi folosite sau nu, este nevoie de negociere”, a mai spus președintele Federației Maghiare de Fotbal.

La finalul lunii trecute, Federația Maghiară de Fotbal a precizat că simbolul Ungariei Mari nu este acceptat pe drapel, însă le-a oferit șansa fanilor din țara vecină să poarte fulare cu însemnul pe stadioane.

ADVERTISEMENT

Sandor Csanyi optează și pentru drapelul arpadian: „A întruchipat fascismul și rasismul, dar pentru o perioadă scurtă de timp”

Totodată, Sandor Csanyi vrea să înlăture sancțiunile și în ceea ce privește afișarea drapelului arpadian, un alt simbol pe care FARE îl incriminează. Președintele Federației Maghiare de Fotbal nu vrea ca drapelul să devină oficial, dar contestă pedepsirea celor care îl folosesc.

ADVERTISEMENT

„În Parlament este listat printre steagurile istorice ale Ungariei, a fost steagul oficial secole bune. Într-adevăr, a existat o scurtă perioadă din istoria Ungariei când a întruchipat fascismul și rasismul, dar consider că o perioadă scurtă de timp nu poate conta mai mult decât o perioadă mult mai lungă”, a mai spus Sandor Csanyi, potrivit sursei menționate.

Viktor Orban, premierul Ungariei, cu un fular care sugera simbolul Ungariei Mari. După ce poza a devenit virală, .

„Orice manifestare de tip revizionist, indiferent de forma pe care o îmbracă, este inacceptabilă, contrară realităților actuale și angajamentelor asumate în comun de România și Ungaria”.

Totodată, Ministrul de externe slovac Rastislav Kacer s-a opus gestului făcut de Viktor Orban. „Ceea ce nu-şi are locul în relaţiile noastre este iredentismul și revizionismul. Am văzut unde au dus astfel de sentimente şi planuri în 1939 şi le putem vedea astăzi în Ucraina sub forma agresiunii Rusiei”.