Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a spus ce meserie ar avea dacă nu ar fi artist: „Nu m-aș vedea la birou”

La doar 20 de ani, fiul lui Ștefan Bănică Jr. știe ce vrea de la viață. Studiază actoria, iubește să fie pe scenă, a lansat de curând o piesă, deține propria afacere și nu se oprește aici. Totuși, dacă nu ar fi artist, ar avea o cu totul altă meserie.

Meseria pe care fiul lui Ștefan Bănică Jr. ar urma-o dacă nu ar fi artist

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a cunoscut succesul la doar 20 de ani. și, de curând,

ADVERTISEMENT

Totodată, tânărul studiază actoria și susține că cea mai mare dorință a sa este să fie pe scenă. Pe lângă artă, un local pe care îl consideră hobby.

„Pentru mine, businessul e un hobby și de fiecare dată le îmbin”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru

ADVERTISEMENT

În ciuda tuturor aceste lucruri, fiul lui Ștefan Bănică Jr. are pregătit și un plan de rezervă. Acesta a spus ce meserie ar putea avea dacă nu ar fi urmat calea artei.

„Mie mi-a plăcut medicina și îmi place în continuare. Aș fi dat la medicină și Dreptul, la fel. Tot ce implică oamenii, nu m-aș vedea la birou.

ADVERTISEMENT

M-aș face chirurg plastician și aia e o artă. Deci, până la urmă nu scap de ea”, a dezvăluit fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. are un an plin din punct de vedere profesional

Anul acesta, Radu Ștefan Bănică are multe lucruri de făcut. Urmează pentru el mai multe premiere la teatru, precum și licența.

ADVERTISEMENT

„Urmează acum, în decembrie, să am premiera unui musical, apoi, tot în toamnă, încă un musical. Primul va fi la Operetă, al doilea la Opera Națională și un spectacol la Teatrul Național, O noapte furtunoasă. Avem un an plin de spectacole. Am și licența și o să fiu, în sfârșit, în circuit”, a mărturisit Radu Ștefan Bănică.

ADVERTISEMENT

Radu a afirmat că nu se plânge și că, din punctul său de vedere, acum este momentul ideal ca să muncească pentru viitorul lui. Are mai multe schițe pregătite și plănuiește ca în câțiva ani să lanseze și propria linie vestimentară.

„Nu mă plâng, fac ce-mi place și o să am timp la bătrânețe să lenevesc, să stau cu burta la soare. Acum profit de energie, de vârstă și îmi doresc să absorb tot ce pot.

Îmi place tot ce fac să fie calitativ, nu cantitate, calitate. La momentul potrivit, cu tot ce acumulez, experiență și resurse am să vreau să creez un brand al meu, nu doar pentru imagine, ci ceva ce aș purta”, a adăugat tânărul.