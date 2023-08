Flavius Stoican revine în antrenorat. Negocieri cu o echipă de tradiţie din Liga 2

Flavius Stoican este liber de contract după ce s-a despărțit de FC Botoșani. Antrenorul are șansa de a începe un nou capitol în Liga 2, de la o echipă pe care a mai antrenat-o în trecut și cu care a reușit o performanță importantă. Stoican este în discuții și pentru a lua un nou secund în echipa sa.

Flavius Stoican ar putea reveni în antrenorat! Este dorit la CSM Reșița

Potrivit celor de la , Flavius Stoican a fost surprins la meciul celor de la CSM Reșița contra CSC Dumbrăvița, partidă din etapa 3 a Ligii 2, scor 2-1. Echipa gazdă a mai fost antrenată de Stoican în 2010-2011. Atunci au reușit și promovarea în Liga secundă a României.

În prezent, CSM Reșița este în căutarea unui nou antrenor după despărțirea de Călin Cheregi. Președintele clubului, Cristian Bobar, a anunțat că există câteva runde de negocieri între ei și antrenorul liber de contract, Flavius Stoican. Fostul tehnician al reșițenilor a rezistat doar 3 partide oficiale pe banca echipei și 3 înfrângeri.

Pe lista celor de la Reșița era trecut și numele lui Dan Alexa, însă în lupta poziției de antrenor al echipei. Sursa citată mai sus, susține că Flavius Stoican ar fi confirmat faptul că este noul antrenor al lui CSM Reșița. Confruntat de un jurnalist și întrebat direct, Stoican a răspuns râzând: “Da! Da!”, după care a părăsit stadionul.

Noul secund al lui Flavius Stoican

La meciul din Liga 2, Flavius Stoican nu a venit singur. a fost însoțit de Octavian Chihaia. Stoican este în căutarea unui secund în noul proiect al său. Se pare că partenerul său, de la meciul celor de la CSM Reșița, este candidatul cu cele mai mari șanse.

Octavian Chihaia a fost ultima dată antrenor la juniorii U19 ai lui Rapid. În trecut, a mai fost antrenor principal la echipa a doua a celor de la Voluntari și secund la Asta și FC Voluntari. Astfel, cei doi tehnicieni pot prelua formația celor de la CSM Reșița și vor încerca să redreseze forma actuală a echipei.

Botoșani, un nou antrenor după Stoican și Croitoru

. Potrivit celor de la , actualul “tehnician”, Marius Croitoru, va mai rămâne în continuare la club, dar va avea o altă funcție. Următorul antrenor al moldovenilor va avea licenţă Pro: “Nu avem antrenor. Marius nu poate fi antrenor, nu a fost lăsat să fie antrenor. Regula pe care o are acum Federația, că un antrenor secund nu are voie să se ridice de pe bancă, să comenteze, să spună nimic… pur și simplu nu am antrenor. El nu este lăsat să fie antrenor!

Sută la sută numesc un alt antrenor. Am vorbit cu Marius. Nu are cum, să stea un an de zile și să-și facă școala. Rămâne la mine la club, să văd în ce poziție, consilier al meu sau un om care face ceva pentru fotbalul din Botoșani, pentru că are multe lucruri de spus, dar trebuie să-și facă școala.

Cumva… ne-a învins sistemul. S-a pus atât de tare pe noi încât dacă nu ai licență Pro nu ai cum să profesezi. Marius a fost continuu un om care i-a impulsionat de pe bancă pe jucători. Vă dați seama, stă pe bancă cu pastile. Aseară mi-a spus: «Nu pot, nu sunt eu, nu am niciun fel de putere. Altfel joacă echipa la antrenament. Când intră pe teren își pierd reperele. Cumva cred că așteaptă să strig de pe margine și eu nu pot să o fac».

E greu să găsesc antrenor până etapa viitoare. Acum caut, echipa va rămâne pe mâinile celor 2 antrenori secunzi, Daniel Șchiopu și Andrei Patache, cu antrenor principal Mihai Ciobanu. Nu mă grăbesc acum, am dat niște telefoane abia astăzi. Clar este că îmi trebuie antrenor cu licență Pro. Aș vrea să vorbesc săptămâna viitoare cu câțiva antrenori, să văd în ce condiții agreează o scurtă aventură la FC Botoșani.”