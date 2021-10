Florentino Perez, anunț bombă despre transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid. Când se poate face mutarea

”Galacticii” au pus pe masă 180.000.000 de euro, însă considerând-o prea mică, deși îl poate pierde la vară gratis pe atacantul francez.

În aceste condiții, gruparea franceză a încheiat vara cu un și are ca obiectiv obținerea a 180 de milioane de euro din vânzarea de jucători, în cursul anului financiar curent, care se va încheia în iulie 2022.

Florentino Perez îl vrea pe Kylian Mbappe cât mai repede la Real Madrid

După ce perioada de transferuri s-a închis și Florentino Perez nu a reușit să-l aducă pe Kylian Mbappe lucrurile s-au mai calmat o perioadă, dar asta până luni, 4 octombrie, când internaționalul francez a recunoscut fățiș că și-a dorit să plece la Real Madrid.

”Am cerut să plec pentru că din momentul în care am decis să nu semnez prelungirea, am vrut ca PSG să primească o sumă de transfer pentru a aduce un înlocuitor de calitate. Nu am apreciat faptul că au spus ‘Vrea să plece în ultima săptămână a lunii august’. Este greșit, m-au făcut să mă simt ca un hoț. I-am informat de dorința mea devreme, la finalul lunii iulie”, a declarat Mbappe într-un interviu care va apărea marţi, de la ora 17:00, pe RMC.

Spusele lui Kylian Mbappe par să-l fi încurajat pe Florentino Perez, care a plusat și mai mult atunci când a vorbit despre o posibilă aducere a francezului în timpul unei vizite făcute la sediul publicației din Madrid.

1 ianuarie 2022, data pe care Perez și-a însemnat-o în calendar

În timpul unui mic dejun la care au participat, printre alții, președintele ziarului, Alfonso Bullon de Mendoza, și directorul publicație, Bieito Rubido, șeful ”galacticilor” a anunțat că speră să aibă cât mai curând vești despre transferul lui Mbappe.

”Anul viitor vor fi noutăți de la Mbappe. Sperăm că pe 1 ianuarie totul se poate rezolva”, a spus misterios Florentino Perez, fără să detalieze dacă la începutul anului viitor se va face transferul sau se va ajunge la o înțelegere cu jucătorul care va mai rămâne până în vară să-și termine contractul cu PSG.

Oricum, un lucru este cert, zilele lui Kylian Mabppe la Paris-Saint Germain sunt tot mai puține, iar ultimul pare să arate tot mai clar acest fapt. Rămâne de văzut doar când va ajunge pe Santigo Bernabeu.

Real Madrid a cucerit rețelele de socializare

Și că tot am ajuns la noua ”casă” a celor de la Real Madrid, Florentino Perez s-a mândrit la întâlnirea cu jurnaliștii cu noul stadion al ”galacticilor”. ”Va fi un punct de întâlnire pentru toți vizitatorii Madridului.

Nu există un stadion ca acesta. Modul în care Madridul s-a extins înseamnă că astăzi stadionul se află în cel mai central punct al Capitalei”, a afirmat președintele celui mai galonat club din Europa.

În final, Perez a vorbit și despre impactul pe care îl au rețelele de socializare în lumea actuală și cum a reușit Realul să câștige această piață: ”Avem peste 300 de milioane de adepți pe rețelele de socializare. Real Madrid are mai mulți fani decât majoritatea echipelor din NBA. Doar Los Angels Lakers și Chicago Bulls ne depășesc. Nu există un colț al lumii să nu se vorbescă despre noi”.